У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки У Сумському обласному академічному театрі імені Михайла Щепкіна чергова прем’єра. Інтелектуальна комедія «Арт». Режисер-постановник Владислав Писарев.

І знову всесвітньо відомій драматургічний матеріал. Цього разу — авторства Ясміни Рези — французької актриси театру та кіно, драматурга та прозаїка, п’єси якої поставлені в багатьох театрах Європи та Америки.

Перша постановка «Арт» відбулася у 1994 році і з того часу вистава стала популярною. Інколи її називають «Арт, або Про справжню чоловічу дружбу». І ось з цього моменту вже починаються сюрпризи та цікавинки.

Уі ролі в щепкінській версії п’єсі «Арт» грають жінки. Герої Ясміни Рези — Серж, Марк та Іван замінюються на Француазу (Катерина Саченко), Паулу (Крістіна Зограбян) та Катрін (Олена Оноприйко). А сама вистава стає розповіддю про жіночу дружбу. Як виявляється, і таке можливо. Принаймні творці щепкінського «Арт» нас в цьому впевнено переконують. Але це не ідеальна солодка дівчача дружба з обнімашками і пустими балачками про все оточуюче, а дійсно складні стосунки нечужих особистостей, які проходять через серйозний психологічний конфлікт і все ж таки у фіналі знаходять шлях до порозуміння.

Ми не будемо переказувати зміст п’єси, зауважимо тільки, що вона однаково підходить інтелектуалам, які знають філософський зміст слова «деконструкція», бо читають Хайдеггера та Жака Деррида, і людям, які читають щось інше. Тому що стосунки з оточучючими та проблеми, що виникають в процесі спілкування — актуальна тема для всіх, незалежно від освіти та віку.

Зате варто відмітити вдалий режисерській дебют Владислава Писарева — одного з найпопулярніших сьогодні молодих акторів театру ім. М. С. Щепкіна, який зараз опановує ще й режисуру в ХНУМ імені І.П.Котляревського. «Арт» — його дипломна робота.

Акторська родзинка самого Владислава в тому, що він дійсно грає, тобто ніби перетворюється на своїх героїв і відрізняється від самого себе у кожній своїй ролі. Власне, це заява на вищій акторський пілотаж. І саме за цими принципами він поставив п’єсу. Там є декілька смачних режисерських знахідок – особливо німа мізансцена з оливками. Але головне, це те, як талановито і по-різному у нього в спектаклі перевтілилися добре знайомі театральній публіці актриси. На допомогу цій справі прийшов ще й і формат вистави, яка іде на малій сцені. Тобто глядач близько і актори мають можливість грати по-кіношному, дозволяючи собі мінімум рухів тілом і максимум мімічної гри і голосових акцентів. І ця гра на півтонах відкриває нам ті, приємно несподівані, боки таланту усіх трьох акторок, які залишаються нереалізованими при роботі на великій сцені.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що творцям спектаклю «Арт» вдалося показати людей такими, якими вони – ми тобто, є. Особливо, якщо згадати, що ті ж самі речі в інших версіях «Арт» проголошують та обговорюють чоловіки – тобто все це про Людину. А що може бути цікавішим для нас, як не ми самі?

Прем’єра вистави «Арт» відбудеться у суботу 29 лютого на малій сцені театру ім. М.С.Щепкіна. Початок – о 18.30, пише

медиа портал АТС creativpodiya.com.