Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького - справжня скарбниця вітчизняного та зарубіжного образотворчого і декоративного мистецтва ХVІ – ХХІ ст. – відзначає свій перший столітній ювілей. Унікальні твори мистецтва експонуються у двоповерховому будинку, що є пам’яткою архітектури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (проект архітектора Густава Шольца).

На першому поверсі розгорнуто експозицію образотворчого мистецтва України та Росії ХVІІІ – поч. ХХ ст., а також країн Західної Європи: Італії (ХVІ – кін. ХІХ ст.), Голландії та Фландрії (ХVІІ – ХІХ ст.), Франції (ХVІІ – поч. ХХ ст.). На другому поверсі діє постійна експозиція декоративно-ужиткового мистецтва, до якої увійшли кращі світові зразки ХVІІ – поч. ХХ ст. за такими розділами: мистецтво України, Росії, країн Західної Європи, Далекого та Близького Сходу.

Заснований 1 березня 1920 року Сумський художньо-історичний музей мав за основу колекцію (біля 5,5 тисяч експонатів) відомого київського промисловця і мецената Оскара Гансена, яка у 1914 р. була привезена власником в Суми по лінії родинних зв’язків. Перші художньо-історичні експозиції відкрились для відвідувачів в 1921 році.

Директором музею майбутнього музею було призначено єдиного на той час у сумському регіоні професійного художника, поета, педагога, мистецтвознавця, уродженця краю — Никанора Харитоновича Онацького (1875 – 1937).

Комплектація фондів, так само, як і їх показ протягом всього періоду відбувалися у відповідності до специфіки збірки музею, започаткованої Н.Онацьким : твори українських, російських, західноєвропейських майстрів, декоративно — ужиткове мистецтво XVI – ХХ ст.

Сучасна експозиція вітчизняного мистецтва розпочинається окремими зразками іконопису ХVIII – ХІХ ст., які дають уявлення про особливості релігійного мистецтва цього періоду, а також – першими в українському мистецтві портретними зображеннями (парсунами) – гетьмана Івана Скоропадського, Максима Залізняка, Даниїла Апостола.

Найбільше експозиційної площі відведено для показу процесів, що відбувалися в мистецтві ХІХ ст. Представлені учасники знаменитого в Імператорській Академії мистецтв «бунту чотирнадцяти» М. Шустов – історичним полотном «Іван ІІІ розриває ханську грамоту»і Ф. Журавльов - картиною «Дружина-модниця».

Про демократичне мистецтво Товариства пересувних художніх виставок дають уявлення портрети Івана Рєпіна і М. Ге, пейзажі І. Шишкіна, А. Куїнджі, О. Саврасова, І. Левітана та ін. Окрасу музейної збірки складають офорти Тараса Шевченка, графічні аркуші К. Трутовського, Л. Жемчужнікова, твори художників-демократів “срібної доби” українського мистецтва: С. Васильківського, С. Свєтославського, П. Левченка, М. Пимоненка. На сьогодні з усіх наявних творів представниківь західноєвропейського мистецтва експонуються тільки роботи майстрів Італії, Фландрії і Голландії, Франції ХVІ – ХІХ ст.

Музейна збірка нараховує біля 17 тисяч експонатів: живопис, графіка та скульптура по розділам: українське та російське мистецтво 18 поч. 20 ст., радянське та зарубіжне мистецтво (Італія, Франція, Фландрія, Голландія, Германія, Польща), а також колекція нумізматики: російські, польські монети. Основна частина колекції зберігається в приміщенні колишнього Казначейства, пам’ятника архітектури поч. XX ст. І тільки 6 відсотків експонатів представлені широкому загалу.

У музеї створено два окремих відділи. Відділ декоративного мистецтва репрезентує зразки професійного і народного декоративного мистецтва України та Росії, вироби західноєвропейських та східних майстрів 16 - поч. 20 ст. Галерея скульптури І.П. Кавалерідзе - зберігає художньо-меморіальний спадок відомого скульптора, драматурга і кінорежисера.

Музейна колекція, окрасу якої складає український іконопис 18 ст., живопис В. Боровиковського, О. Кіпренського, І. Айвазовського, офорти Т. Шевченка, графіка К. Трутовського, Л. Жемчужникова, твори передвижників, українських демократів В. Васильківського, П. Левченка, С. Светославського, Д. Пимоненка, - талановитих земляків: Н. Онацького, М. Нарбута, К. Власовського, скульптора М. Лисенка, родини Кричевських, в останні роки поповнилась новими розділами - творами українських художників часу незалежності та місцевих майстрів.

Музей - провідний культурний центр області, популярність якого зростає завдяки активній виставочній діяльності. Приклад тому - міжнародні виставки в Германії, Італії, Польщі в інших країнах.

Музей практикує експонування своїх фондів як на стаціонарних, так і пересувних виставках. І до 100-річного ювілею створення Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького підготовлено виставку творів з фондів музею. Вона дає уявлення про багатство та різноманітність зібрання, що належить до Державної скарбниці музейного фонду України.

Представлені експонати митців різних часів і національних шкіл. Найбільш ранній твір – «Фуражири» відомого фламандського майстра Пітера ван Блумена (одного з представників цілої родини живописців), поетичний жіночий образ («Портрет італійки») створений І.-Г. Тішбейном – одним з найвідоміших німецьких. Демократичними рисами позначені пейзажі німців Андріса Рота («Літній пейзаж з селянкою»), Адольфа Швейтцера («Літо. Пейзаж з річкою»), австрійця Андреаса Гролла («Водяний млин»). Романтизм знайшов своє відображення у творчості І.К.Айвазовського («Ялта»), традиції академізму прослідковуються в творах А.І. Мещерського («Південний пейзаж»), І.Ф. Шультце (пов’язаний з Сумщиною «Парк у Нескучному»), П. Нерушелі («Натюрморт»).

Вільною манерою вирізняються пейзажі українських художників І.Ф. Селезньова («Осінь»), К.М. Бахтіна («Спорожніла дача»). Психологічна виразність, внутрішня сила і самовпевненість властива чоловічому образу в «Портреті в інтер’єрі» М. М. Зайцева. Особливої життєвої мудрості сповнений образ апостола Матфея (експонується одне з чотирьох зображень апостолів, виконане В.Є. Маковським на металі для Спасо-Преображенського кафедрального собору). «Три покоління» нашого земляка Ф.Г. Кричевського створене на основі глибоких філософських роздумів, любові до України. Про оригінальне сприйняття природних форм свідчать прийоми щільного пастозного письма, «ліплення» фарбами, темна насичена кольорова гама у натюрморті П.І. Петровичева «Троянди».

Унікальні витвори декоративного мистецтва з колекції О. Гансена представлені вишивкою козацької доби кін. ХVII-ХVІІІ ст. Це лиштви підрізників, вишиті шовковими нитками та металевою «сухозліткою» двосторонньою гладдю «у прикріп». Мистецтво 19 ст. представлене зразками народного й мануфактурного виробництва. Експонуються народний килим Полтавщини поч. 19 ст., вишиті лебединські рушники та ткані богуславські, кролевецькі. Р рушники 19- поч. 20 ст. Останні 400 років поспіль відомі далеко за межами України, виконані в техніці ручного «миропільського» перебору і увійшли до Національного переліку як об’єкт нематеріальної культурної спадщини людства. Доповнюють експозицію два комплекти традиційного жіночого народного вбрання Сумщини кін. 19 - поч. 20 ст. Експозиційна насиченість даної виставки, різноманіття артефактів дають уявлення не лише про багатство музейного зібрання, а й створюють ефект їх інтерактивної взаємодії, що посилює енергетичне поле мистецьких вражень.

Працівники музею запрошують усіх бажаючих відвідати ювілейну виставку, амше сайт облради.