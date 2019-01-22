«Мереживний світ» Ірини Картамишевої

Виставка робіт художниці, що малює нитками, відкрилася у Сумській міській галереї 2 червня. Ірина з задоволенням розкрила для нас деякі секрети своєї творчості.
- З чого починався Ваш шлях у мистецтві?
- Я народилася і виросла в місті Бердянськ, на березі Азовського моря. Творчість зі мною з самого дитинства: малювання, танці, в'язання, спів, гуртки самодіяльності.
В'язати мене навчила бабуся, коли мені було 6 років. З тих пір це захоплення мене супроводжує все життя.
- Звідки виникла любов саме до художнього мережива?
- Спочатку я в'язала спицями одяг для ляльок, потім в'язала для себе і своїх рідних. У дорослому віці я навчилася в'язати гачком, вивчаючи схеми в книжці, самостійно. Завжди мені подобалися складні візерунки та схеми.
А згодом моєму творчому пориву захотілося чогось незвичайного, я почала шукати себе, вивчила деякі нові ремесла: плетіння з газетних трубочок, вовняну акварель, мокре і сухе валяння, крейзівул, і захопилася ірландським мереживом. Чотири роки тому мені на очі потрапила векторна картинка слона і в моїй голові склався пазл, я зрозуміла, що хочу його зв'язати, взялася за справу і в мене вийшло. А потім інтерес розвивався, я розробила власну технологію створення в'язаних картин, свій напрямок в мистецтві я назвала «художнє мереживо». Тепер в моїй колекції вже понад 50 картин.
- Як народжуються такі полотна?
- Дуже цікавий сам процес роботи. Буває, що ідея приходить блискавично, а буває, роками виношується якась думка. Початок завжди дуже довго і ретельно продумується, підбираються нитки, колірне рішення, візерунок, мотиви й елементи, іноді я працюю з природними матеріалами і створюю об'ємні картини.
- Які теми у творчості для Вас найбільш привабливі?
- У своїй творчості намагаюся торкнутися цікавих тем.
Я завжди відображаю історію людства, де між мереживними петельками можна побачити, відчути, що відбувалося, відбувається у світі, що грає важливу роль у вихованні, викликає душевні та позитивні емоції.
- Що Вас надихає на створення робіт?
- Мене надихає творчість народів світу, від стародавніх наскальних малюнків, до шедеврів великих художників, від ретро-плакатів, коміксів, до сучасних скетчів. Природа, музика, філософія так само вносять свій внесок у створення картин.
Я - художник; мій пензлик - це гачок; фарби - це нитки, а замість полотна у мене в'язана сітка.
- Які плани на майбутнє?
- У мене завжди багато ідей щодо подальшого розвитку. Фестивалі, конгреси, конкурси та виставки вже заплановані на наступний рік.
А ще Ірина Картамишева працювала над створенням анімаційного фільму «Як козаки кота рятували». Над фiльмом працювали і сумські таланти: режисер Ігор Мироненко, помічник режисера Юлiя Лесiна. Мультфільм був представлений на фестивалі анімації «Равлик-Фест-2019».
Подивитися фільм можна тут:
Переглянути роботи та насолодитися чарівним світом художнього мережива можна у Сумській міській галереї до 14 червня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог, повідомляє Агенція промоції «Суми».
С 10 октября по 3 ноября на третьем этаже универмага «Киев» сумчане и гости нашего города могут посетить выставку пушистиков...
9 липня в Лебединському міському художньому музеї ім. Б.К. Руднєва відкрилася дещо неординарна та навіть унікальна виставка-футоподорож «Мальтси-Лебурбу» (Мальта-Сицилія-Лебедин-Урочище Бурлюк),...
58-а Міжнародна виставка мистецтв у Венеції триватиме з 11 травня до 24 листопада 2019 року....
Мистецьке подвір’я на Воскресенській поступово стає справжнім центром культурного життя Сум: в галереї «BureauArt» (БюроАрт) відкрилася виставка «Перетини» художника Тимофія...
У Сумах відкрилась виставка робіт, виконаних в унікальній манері. Побачити роботи молодого художника Антона Фірсіка можна у галереї «BureauArt» (БюроАрт)...