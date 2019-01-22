«Мереживний світ» Ірини Картамишевої Ірина Картамишева, майстриня із Бердянська, запрошує вас у свій «Мереживний світ».

Виставка робіт художниці, що малює нитками, відкрилася у Сумській міській галереї 2 червня. Ірина з задоволенням розкрила для нас деякі секрети своєї творчості.

- З чого починався Ваш шлях у мистецтві?

- Я народилася і виросла в місті Бердянськ, на березі Азовського моря. Творчість зі мною з самого дитинства: малювання, танці, в'язання, спів, гуртки самодіяльності.

В'язати мене навчила бабуся, коли мені було 6 років. З тих пір це захоплення мене супроводжує все життя.

- Звідки виникла любов саме до художнього мережива?

- Спочатку я в'язала спицями одяг для ляльок, потім в'язала для себе і своїх рідних. У дорослому віці я навчилася в'язати гачком, вивчаючи схеми в книжці, самостійно. Завжди мені подобалися складні візерунки та схеми.

А згодом моєму творчому пориву захотілося чогось незвичайного, я почала шукати себе, вивчила деякі нові ремесла: плетіння з газетних трубочок, вовняну акварель, мокре і сухе валяння, крейзівул, і захопилася ірландським мереживом. Чотири роки тому мені на очі потрапила векторна картинка слона і в моїй голові склався пазл, я зрозуміла, що хочу його зв'язати, взялася за справу і в мене вийшло. А потім інтерес розвивався, я розробила власну технологію створення в'язаних картин, свій напрямок в мистецтві я назвала «художнє мереживо». Тепер в моїй колекції вже понад 50 картин.

- Як народжуються такі полотна?

- Дуже цікавий сам процес роботи. Буває, що ідея приходить блискавично, а буває, роками виношується якась думка. Початок завжди дуже довго і ретельно продумується, підбираються нитки, колірне рішення, візерунок, мотиви й елементи, іноді я працюю з природними матеріалами і створюю об'ємні картини.

- Які теми у творчості для Вас найбільш привабливі?

- У своїй творчості намагаюся торкнутися цікавих тем.

Я завжди відображаю історію людства, де між мереживними петельками можна побачити, відчути, що відбувалося, відбувається у світі, що грає важливу роль у вихованні, викликає душевні та позитивні емоції.

- Що Вас надихає на створення робіт?

- Мене надихає творчість народів світу, від стародавніх наскальних малюнків, до шедеврів великих художників, від ретро-плакатів, коміксів, до сучасних скетчів. Природа, музика, філософія так само вносять свій внесок у створення картин.

Я - художник; мій пензлик - це гачок; фарби - це нитки, а замість полотна у мене в'язана сітка.

- Які плани на майбутнє?

- У мене завжди багато ідей щодо подальшого розвитку. Фестивалі, конгреси, конкурси та виставки вже заплановані на наступний рік.

А ще Ірина Картамишева працювала над створенням анімаційного фільму «Як козаки кота рятували». Над фiльмом працювали і сумські таланти: режисер Ігор Мироненко, помічник режисера Юлiя Лесiна. Мультфільм був представлений на фестивалі анімації «Равлик-Фест-2019».

Подивитися фільм можна тут:

Переглянути роботи та насолодитися чарівним світом художнього мережива можна у Сумській міській галереї до 14 червня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог, повідомляє Агенція промоції «Суми».