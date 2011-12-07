В СНАУ выбрали мисс Стало известно имя обладательницы титула «Мисс СНАУ 2020».

10 июня перед главным корпусом Сумского национального аграрного университета состоялась церемония награждения победительниц в конкурсе «Мисс СНАУ 2020». Это ежегодный конкурс красоты, изысканности и таланта, в котором принимают участие представительницы каждого из 8 факультетов СНАУ, а победительница получает право представлять университет на региональном конкурсе красоты «СтудМисс Сумщины».

В этом году карантин, вызванный коронавирусной болезнью, несколько изменил ход соревнования, однако дал возможность и болельщикам присоединиться к приближению своей фаворитки к победе через голосование за лучшую участницу в соцсетях.

Однако, решающее слово было, все же, за строгим, профессиональным и беспристрастным жюри, в состав которого вошли: проректор по научно-педагогической и учебной работе СНАУ Валерий Жмайлов, директор ТРЦ «Мануфактура» Владимир Лободин, обладательница титула «СтудМисс Сумщины 2019» Анна Скрипка и профессиональный фотограф Анатолий Рабизо. Во внимание принимались не только внешние данные девушек, но и их таланты, креативность и оригинальность мышления, проявившиеся при изготовлении костюмов из необычных материалов, средний балл за обучение и т.п.

Определить победительницу было трудно, однако члены жюри и зрители сделали свой выбор.

Звание второй вице-мисс получила Юлия Настенко, студентка факультета экономики и менеджмента. Первой вице-мисс конкурса стала Полина Журенко, студентка факультета агротехнологий и природопользования. Девушка также победила в двух дополнительных номинациях, голосование за которые проводились в соцсетях Фейсбук и Телеграм СНАУ.

А титул «Мисс СНАУ 2020» завоевала представительница юридического факультета Юлия Безуглая. Именно она, а также Первая вице-мисс Полина Журенко будут представлять Сумской НАУ на областном уровне - на конкурсе «СтудМисс Сумщины 2020» уже этой осенью.

Остальные номинаций распределились следующим образом:

«Мисс Грация» - Нина Дудченко, факультет пищевых технологий;

«Мисс Эрудиция» - Юлия Настенко, факультет экономики и менеджмента;

«Мисс Элегантность» - Александра Узька, биолого-технологический факультет;

«Мисс изящество» - Полина Журенко, факультет агротехнологий и природопользования;

«Мисс Неординарность» - Анна Фесенко, инженерно-технологический факультет;

«Мисс Улыбка» - Юлия Безуглая, юридический факультет;

«Мисс Артистичность» - Юлия Юшкова, факультет ветеринарной медицины;

«Мисс Энергичность» - Анастасия Паникаренко, строительный факультет.

Каждая из девушек получила замечательные подарки от спонсоров конкурса, пишет сайт СНАУ.