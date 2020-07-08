Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00248

«Квіти і люди»

Талановита художниця Ірина Проценко презентувала виставку живопису «Квіти і люди» у Сумській міській галереї.

Про творчість і свої мрії мисткиня розповіла нам:

- Як починався Ваш шлях у мистецтві?

- Я не вирішувала: ось стану художником. У тому віці, коли розписувала та розмальовувала все навколо – від плінтусів до меблів і книг, я ще не знала, що це таке – приймати рішення – «Ким бути?». Потім, не звертаючи зі свого шляху, крок за кроком, перейшла на полотна. До цього дня малюю Smile

- Які Ваші улюблені теми в мистецтві?

- Взаємовідносини... почуття. Одним словом – людина. І в будь-якому жанрі: чи то символізм, чи римейк на міфологічні сюжети, чи карикатура.

- Що або хто Вас надихає найбільше?

- Людина, її вчинки і почуття... Потім уже все, що перегукується з живописом в чистому вигляді – пейзажі, квіти, різні стани природи.

- Яку картину мрієте створити (на яку тему)?

- Ні-ні... я не планую сюжети – вони самі приходять. І я впевнена, тут пишатися немає підстав – справжнє приходить з інших просторів і їх джерел, нам натхнення не належить, ми тільки втілювачі. Буває, носишся з ідеєю, а їй раптово шлях переходить зовсім несподіване бачення для реалізації, і ти просто відчуваєш справжній голод, доки не закінчиш писати картину. Так ось відбувається обмін енергією. Сублімація.

- Чим, крім мистецтва, займаєтеся в житті?

- Протягом життя багатьом чим встигала займатися... Світ так швидко змінюється і змінюються пріоритети в захопленнях та хобі. Якби кілька років тому мені сказали, що я буду «культ.представницею» – особою публічною – я б нізащо не повірила, але так сталося – в наш Сад сходяться талановиті люди, їхні прихильники і обмінюються творчістю та увагою до нього.

- Яка Ваша найзаповітніша мрія?

- Багато про що мріяла... щось збулося, щось ні... як у всіх Smile Але на сьогодні у мене є одна мрія: абсолютно щиро хочу і гаряче бажаю нормалізації роботи організму нашої України, а це, в першу чергу, – закінчення війни, гідна освіта й медицина і здорова юриспруденція.

Відвідати виставку «Квіти і люди» Ірини Проценко можна до 2 серпня.

А ще автор з радістю зустрінеться із шанувальниками у суботу та неділю о 17.00 в Сумській міській галереї.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.

Агенція промоції «Суми»

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