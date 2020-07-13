Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино

Сегодня, 16 июля, ей исполняется 83 года. По этому случаю редакция LifeStyle 24 подготовила для вас материал о творческой биографии легенды культурного мира.

Ада Роговцева за время своей карьеры вошла в перечень самых известных женщин давней и современной Украины и получила звание Героя Украины. Она не только замечательная актриса, но и прекрасная женщина, человек с четкой гражданской позицией. Через что ей пришлось пройти ради достижения желаемого и какие взлеты и падения были в жизни актрисы – читайте дальше на 24 канале.

Детство и юность

Будущая звезда родилась в небольшом городке Глухове, что в Сумской области. Ее отец – Николай Иванович Роговцев закончил индустриальный и сельскохозяйственный институты и получил два высших образования. До войны работал в НКВД. Мать – Анна Митрофановна Зайковская училась на агронома.

После начала Второй мировой войны семья Роговцевых переехала в Одессу. Там Николай Иванович пытался устроить эвакуацию родных через паромную переправу. В то время его жена была беременна, поэтому ни она, ни дети не успели подняться на борт. И это спасло им жизнь, ведь паром, на котором Роговцевы должны были отправляться из Одессы, взорвался через несколько минут после того, как отплыл от берега.

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Ада Роговцева в юности / Фото: 24smi.org

Этот случай заставил Анну Роговцеву вместе с детьми вернуться в Глухов. Ее муж уехал в Москву, где служил в охране Никиты Хрущева. В конце войны Николай Иванович смог обеспечить свою семью комнатой в коммунальной квартире в Киеве и они переехали в столицу УССР.

Жизнь в Киеве была небогатой, но Роговцевы жили дружно и заботились друг о друге. Когда Ада Николаевна училась в пятом классе, отца перевели в Полтаву. Там жизнь наладилась.

В школе Роговцева была прилежной ученицей, учеба давалась ей легко. Она принимала участие в различных внеклассных мероприятиях, читала авторские стихи, играла в театральных постановках.

Театральная карьера

В 1954 году поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, который закончила в 1959 году. Она была одной из лучших студенток на курсе. Преподаватели неоднократно обращали внимание на ее талант, трудолюбие и настойчивость.

В 1958 году Роговцева стала артисткой Киевского национального академического театра российской драмы имени Леси Украинки. Там она проработала больше 35 лет.

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Ада Роговцева на сцене театра / Фото: kiev.ticketsbox.com

Дебют Ады Николаевны на театральной сцене состоялся в 1959 году. Тогда она сыграла главную роль в спектакле "Юность Поли Вихровой". В то время будущей звезде было 22 года.

Через год Роговцева получила звание заслуженной артистки УССР. Тогда ее актерская карьера уже насчитывала три главные роли в спектаклях.

"У многих актеров нет жизни, есть только театр. У меня есть жизнь", – отмечала Ада Николаевна.

За время работы в театре актриса успела сыграть в более чем 50 спектаклях. Она не боится перевоплощаться в различных персонажей и каждый раз поражает поклонников своим профессионализмом и настоящим талантом.

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Ада Роговцева во время спектакля "Вася должен позвонить" / Фото: газета "День", Евгений Чекалин

Ада Роговцева и кинематограф

Юная Ада получила свою первую роль в 18 лет. Тогда она поялась в фильме "Укрощение огня", где сыграла Наталью Башкирцеву. Известность ей принесла лента "Вечный зов".

Актриса часто играла мать, жену, бабушку. Ее героини всегда жили заботами о других, их потребностями, все понимали и прощали. Такие персонажи или приносят в жертву свои интересы, или ставят их гораздо ниже, чем интерес других.

Трудно назвать все киноработы, в которых появлялась Ада Николаевна, ведь их очень много. В частности, среди самых популярных современных лент: "Обручальное кольцо с рубином", "11 детей из Моршина", "Спросите у осени", "Я люблю своего мужа".

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Ада Роговцева в сериале "Спросите у осени" / Фото: tv.ua

Фильмы, в которых играла Ада Роговцева

"Кровавый рассвет" (1956) – Гафийка

"Когда поют соловьи" (1956) – Марьяна

"Павел Корчагин" (1956) – Кристина

"Флаги на башнях" (1958) – Оксана Литовченко

"Конец Черви-Козыря" (1959) – Оксана

"Когда начинается юность" (1959)

"Летучий корабль" (1960) – Аленка

"Лесная песня" (1961) – Полевая русалка

"Тяжелый колос" (1970) – Дарья

"Салют, Мария!" (1970) – Мария

"Только три недели" (1971)

"Каменный хозяин" (1971) – Донна Анна

"Укрощение огня" (1972) – Наталья Башкирцева

"Вечный зов" (1973-1983) – Анна Кафтанова

"Волны Черного моря" (1976) – Татьяна Ивановна

"Девочка, хочешь сниматься в кино?" (1978) – Вера Федоровна, мама Инги

"Дети как дети" (1978) – Таня, мама Дмитрия

"Море" (1978) – Вера Галузо

"Накануне премьеры" (1978) – Ксения Павловна

"Летние каникулы" (1979)

"Осенняя история" (1979) – Анна Георгиевна Зорина, заведующая гороно

"Поэма о крыльях" (1979) – Юлия Туполева

"Киевские встречи" (1980) – Мария

"Круг" (1980) – Татьяна Михайловна Сомова

"Расплата" (1980) – Анна Корякина

"Овод" (1980) – Джулия

"Было у отца три сына" (1981) – Мать

"Высокая проба" (1983) – Ольга

"Последний довод королей" (1983) – Эстер Тавнсенд, секретарь президента США

"Мама, родная, любимая..." (1986) – доктор

"В одну единственную жизнь" (1986) – Ирина

"Семнадцать левых сапог" (1991) – Татьяна Сергеевна, мать Алеши

"Четыре листа фанеры" (1992) – мать Богдана Мазепы

"Две луны, три солнца" (1998) – мать Алексея

"Завтра будет завтра" (2002) – Мария Антоновна, директор детдома

"Ниро Вульф и Арчи Гудвин" (2003)

"Зимний роман" (2004) – Нина

"Они танцевали одну зиму" (2004) – мать Андрея

"32 декабря" (2004) – Маргарита Николаевна

"В двух километрах от Нового года" (2004) – Ада

"Охота на Изюбря" (2005) – мать Ирины

"Летучая мышь" (2005) – бабушка

"Цветы для снежной королевы" (2006) – Жанна Семеновна

"Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006) – Елена, жена Утесова, в зрелом возрасте

"Девять жизней Нестора Махно" (2006) – Евдокия Махно

"Инфант" (2006)

"Мой генерал" (2006)

"Счастье по рецепту" (2006) – бабушка Евгения Вениаминовна

"Мужская интуиция" (2007) – мать Кирилла

"Оплачено смертью" (2007) – Аврора Морозова

"Ермоловы" (2008) – Семен Сорока

"Тарас Бульба" (2008) – жена Тараса

"Адмирал" (2008) – Анна Тимирева в старости

"Огни притона" (2011) – мать Любы

"Личная жизнь следователя" (2012) – Савельева Ангелина Степановна

"Свидетель Женя" (2012) – Евгения Сакевич-Даллас

"Дворняжка Ляля" (2014) – Евгения Черкасова

"Я люблю своего мужа" (2016) – Полина Штрауб

"Обручальное кольцо с рубином" (2018) – Екатерина Добровольская

"11 детей из Моршина" (2019) – директор краеведческого музея

Автор:Кристина Кобак, 24tv