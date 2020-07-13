Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино

Знаменитая украинская актриса театра и кино, уроженка Сумщины Ада Роговцева отмечает день рождения.

Сегодня, 16 июля, ей исполняется 83 года. По этому случаю редакция LifeStyle 24 подготовила для вас материал о творческой биографии легенды культурного мира.

Ада Роговцева за время своей карьеры вошла в перечень самых известных женщин давней и современной Украины и получила звание Героя Украины. Она не только замечательная актриса, но и прекрасная женщина, человек с четкой гражданской позицией. Через что ей пришлось пройти ради достижения желаемого и какие взлеты и падения были в жизни актрисы – читайте дальше на 24 канале.

Детство и юность

Будущая звезда родилась в небольшом городке Глухове, что в Сумской области. Ее отец – Николай Иванович Роговцев закончил индустриальный и сельскохозяйственный институты и получил два высших образования. До войны работал в НКВД. Мать – Анна Митрофановна Зайковская училась на агронома.

После начала Второй мировой войны семья Роговцевых переехала в Одессу. Там Николай Иванович пытался устроить эвакуацию родных через паромную переправу. В то время его жена была беременна, поэтому ни она, ни дети не успели подняться на борт. И это спасло им жизнь, ведь паром, на котором Роговцевы должны были отправляться из Одессы, взорвался через несколько минут после того, как отплыл от берега.

Ада Роговцева https://24tv.ua/resources/photos/news/720x480_DIR/202007/1378583_14450920.jpg?202007005824 1440w" />

Ада Роговцева в юности / Фото: 24smi.org

Этот случай заставил Анну Роговцеву вместе с детьми вернуться в Глухов. Ее муж уехал в Москву, где служил в охране Никиты Хрущева. В конце войны Николай Иванович смог обеспечить свою семью комнатой в коммунальной квартире в Киеве и они переехали в столицу УССР.

Жизнь в Киеве была небогатой, но Роговцевы жили дружно и заботились друг о друге. Когда Ада Николаевна училась в пятом классе, отца перевели в Полтаву. Там жизнь наладилась.

В школе Роговцева была прилежной ученицей, учеба давалась ей легко. Она принимала участие в различных внеклассных мероприятиях, читала авторские стихи, играла в театральных постановках.

Театральная карьера

В 1954 году поступила в Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, который закончила в 1959 году. Она была одной из лучших студенток на курсе. Преподаватели неоднократно обращали внимание на ее талант, трудолюбие и настойчивость. 

В 1958 году Роговцева стала артисткой Киевского национального академического театра российской драмы имени Леси Украинки. Там она проработала больше 35 лет.

Ада Роговцеваhttps://24tv.ua/resources/photos/news/720x480_DIR/201907/1180106_8794261.jpg?201907175436 1440w" />

Ада Роговцева на сцене театра / Фото: kiev.ticketsbox.com

Дебют Ады Николаевны на театральной сцене состоялся в 1959 году. Тогда она сыграла главную роль в спектакле "Юность Поли Вихровой". В то время будущей звезде было 22 года.

Через год Роговцева получила звание заслуженной артистки УССР. Тогда ее актерская карьера уже насчитывала три главные роли в спектаклях.

"У многих актеров нет жизни, есть только театр. У меня есть жизнь", – отмечала Ада Николаевна.

За время работы в театре актриса успела сыграть в более чем 50 спектаклях. Она не боится перевоплощаться в различных персонажей и каждый раз поражает поклонников своим профессионализмом и настоящим талантом.

Ада Роговцеваhttps://24tv.ua/resources/photos/news/720x433_DIR/202007/1378583_14450909.jpg?202007005535 1440w" />

Ада Роговцева во время спектакля "Вася должен позвонить" / Фото: газета "День", Евгений Чекалин

Ада Роговцева и кинематограф

Юная Ада получила свою первую роль в 18 лет. Тогда она поялась в фильме "Укрощение огня", где сыграла Наталью Башкирцеву. Известность ей принесла лента "Вечный зов".

Актриса часто играла мать, жену, бабушку. Ее героини всегда жили заботами о других, их потребностями, все понимали и прощали. Такие персонажи или приносят в жертву свои интересы, или ставят их гораздо ниже, чем интерес других.

Трудно назвать все киноработы, в которых появлялась Ада Николаевна, ведь их очень много. В частности, среди самых популярных современных лент: "Обручальное кольцо с рубином", "11 детей из Моршина", "Спросите у осени", "Я люблю своего мужа".

Ада Роговцеваhttps://24tv.ua/resources/photos/news/720x444_DIR/202007/1378583_14450907.jpg?202007005014 1440w" />

Ада Роговцева в сериале "Спросите у осени" / Фото: tv.ua

Фильмы, в которых играла Ада Роговцева

"Кровавый рассвет" (1956) – Гафийка
"Когда поют соловьи" (1956) – Марьяна
"Павел Корчагин" (1956) – Кристина
"Флаги на башнях" (1958) – Оксана Литовченко
"Конец Черви-Козыря" (1959) – Оксана
"Когда начинается юность" (1959)
"Летучий корабль" (1960) – Аленка
"Лесная песня" (1961) – Полевая русалка
"Тяжелый колос" (1970) – Дарья
"Салют, Мария!" (1970) – Мария
"Только три недели" (1971)
"Каменный хозяин" (1971) – Донна Анна
"Укрощение огня" (1972) – Наталья Башкирцева
"Вечный зов" (1973-1983) – Анна Кафтанова
"Волны Черного моря" (1976) – Татьяна Ивановна
"Девочка, хочешь сниматься в кино?" (1978) – Вера Федоровна, мама Инги
"Дети как дети" (1978) – Таня, мама Дмитрия
"Море" (1978) – Вера Галузо
"Накануне премьеры" (1978) – Ксения Павловна
"Летние каникулы" (1979)
"Осенняя история" (1979) – Анна Георгиевна Зорина, заведующая гороно
"Поэма о крыльях" (1979) – Юлия Туполева
"Киевские встречи" (1980) – Мария
"Круг" (1980) – Татьяна Михайловна Сомова
"Расплата" (1980) – Анна Корякина
"Овод" (1980) – Джулия
"Было у отца три сына" (1981) – Мать
"Высокая проба" (1983) – Ольга
"Последний довод королей" (1983) – Эстер Тавнсенд, секретарь президента США
"Мама, родная, любимая..." (1986) – доктор
"В одну единственную жизнь" (1986) – Ирина
"Семнадцать левых сапог" (1991) – Татьяна Сергеевна, мать Алеши
"Четыре листа фанеры" (1992) – мать Богдана Мазепы
"Две луны, три солнца" (1998) – мать Алексея
"Завтра будет завтра" (2002) – Мария Антоновна, директор детдома
"Ниро Вульф и Арчи Гудвин" (2003)
"Зимний роман" (2004) – Нина
"Они танцевали одну зиму" (2004) – мать Андрея
"32 декабря" (2004) – Маргарита Николаевна
"В двух километрах от Нового года" (2004) – Ада
"Охота на Изюбря" (2005) – мать Ирины
"Летучая мышь" (2005) – бабушка
"Цветы для снежной королевы" (2006) – Жанна Семеновна
"Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006) – Елена, жена Утесова, в зрелом возрасте
"Девять жизней Нестора Махно" (2006) – Евдокия Махно
"Инфант" (2006)
"Мой генерал" (2006)
"Счастье по рецепту" (2006) – бабушка Евгения Вениаминовна
"Мужская интуиция" (2007) – мать Кирилла
"Оплачено смертью" (2007) – Аврора Морозова
"Ермоловы" (2008) – Семен Сорока
"Тарас Бульба" (2008) – жена Тараса
"Адмирал" (2008) – Анна Тимирева в старости
"Огни притона" (2011) – мать Любы
"Личная жизнь следователя" (2012) – Савельева Ангелина Степановна
"Свидетель Женя" (2012) – Евгения Сакевич-Даллас
"Дворняжка Ляля" (2014) – Евгения Черкасова
"Я люблю своего мужа" (2016) – Полина Штрауб
"Обручальное кольцо с рубином" (2018) – Екатерина Добровольская
"11 детей из Моршина" (2019) – директор краеведческого музея

Автор:Кристина Кобак, 24tv

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