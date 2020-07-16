Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45169

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?

Вже за тиждень місто сколихне вибухова подія! Час купувати квитки, запрошувати коханих та рідних.

Проспівати улюблені рядки разом з Сергієм, зробити фото, насолодитись піснями «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» вживу. Все це та набагато більше чекає на вас!

«Ми, в БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, дуже скучили за своїми шанувальниками, тому не могли не придумати як зустрітись з ними навіть в такий непростий час, коли треба забезпечувати максимально безпечні умови концертів. Ми оголошуємо перший автомобільний концерт! І поки не знімуть всі обмеження на зустрічі з вами - оголошуємо наш «Безпечний автомобільний тур» БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Ми обговорили все зі всіма гілками влади, продумали як вам безпечно все це дивитись і чути! І зробили це.» – зазначає сам гурт.

Не забувайте взяти з собою засоби індивідуального захисту: маски, антисептики.

Нагадуємо, що в одному авто може одночасно знаходитись 2 дорослих та 2 дітей до 15 років. Ціна квитка за авто, а не за людину! (При потребі, за кожного додаткового дорослого в авто доплата - 400 грн).

Правила відвідування безпечного автомобільного концерту:

1. Квиток є перепусткою на подію для одного автомобіля, у якому одночасно можуть знаходитись - 2 дорослих та 2 дітей до 15 років.

2. При бажанні Ви можете купити ДОДАТКОВИЙ КВИТОК ДЛЯ ДОРОСЛОГО за 400 грн. Тоді у машині може бути більше 2 дорослих. 

3. При в'їзді на територію події відбуватиметься ОБОВ'ЯЗКОВЕ вимірювання температури бездотиковим термометром.

4. Кожен пасажир автомобіля повинен мати при собі засоби індивідуального захисту.

5. Виходити з автомобіля та перебувати біля нього дозволено з 10 червня 2020 року, також дозволено виходити у туалет, зону фудкорту, але при цьому з одягненою маскою та з дотриманням безпечних відстаней, згідно розмітки.

6. Заборонено пересуватися автомобілем по території до повного завершення концерту, за виключенням виїзду за територію, при цьому повернення неможливе.

7. Алкогольні напої та напої в скляній тарі  провозити на територію концерту ЗАБОРОНЕНО! В разі їх виявлення, організатори та охорона має право їх вилучити.

На території концерту забезпечується харчування компанією «Гарбуз Drive», де можна придбати їжу та напої в зручний та безпечний для Вас спосіб.

8. На території працюватиме професійна охорона та поліція, яка має право без пояснення причини попросити залишити подію.

9. Забороняється вмикати музику, або інші технічні прилади, які будуть створювати дискомфорт іншим відвідувачам.

Класно відпочити на концерті під відкритим літнім небом було б неможливо без найкрутіших партнерів: Spritz&Rollвід Novellinaта CHIKOS!

Місце зустрічі: міський аеропорт

Дата та час: 28 липня 2020, 19:00

Тут можна купити квитки без комісії:https://igogo.com.ua/events/ukbez-obmezen-bezpecnij-avto-koncert-sumirubez-obmezen-bezpecnij-avto-koncert-sumi

Посилання на подію у ФБ:https://www.facebook.com/events/252776366033989/

ТИ МАЄШ БУТИ ТАМ!

Скоро побачимось!

Досуг
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