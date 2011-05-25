Як сумський художній музей зустрів своє 100-річчя Про ювілейний рік розповіла у фейсбуці директорка Сумського обласного художнього музею ім. Н.Онацького Надія Юрченко.

«До 100-річного ювілею Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького готувався. Становлення музею, його історію із трагічними сторінками підготовлено для ювілейної концертної програми, що мала відбутися 11 березня цього року в обласній філармонії, але – скасована через коронавірусну пандемію.

Проте, обмеження, пов’язані з Covid-19, не завадили роботі закладу. Дотримуючись усіх карантинних вимог, музей продовжив основну діяльність, пов’язану зі збереженням, реставрацією, дослідженням і популяризацією мистецької спадщини. Проводяться заходи, виставки, презентації.

У 2020 р. із нагоди святкування 100-літнього ювілею музею видано новий буклет про зібрання, листівки, магніти. Підготовлено до друку альбоми із супроводжуючими текстами українською та англійською мовами, альбом-монографію «Никанор Онацький. Ідентифікація».

В online ресурсах започатковано Інтернет-проект «Мистецька скарбниця – 2020». Розроблено понад 120 статей як про окремі твори, так і про колекції декоративного й образотворчого мистецтва.

Із 100-річним ювілеєм музей впевнено ввійшов у нову епоху, спрямовану в майбутнє з власним брендом і цифровою діджиталізацією. За допомогою творчих інновацій повне найменування закладу зазначено в його айдентиці, згідно із сучасними загальносвітовими трендами.

Підготовлено матеріали до всеукраїнської науково-практичної конференції «Сто років існування Сумського округового художньо-історичного музею», яка має об’єднати зусилля науковців щодо висвітлення актуальних проблем музеєзнавства, вивчення фондових колекцій. Основну частину видання присвячено дослідженням сумського зібрання та історії музею – «Сторінками архівних джерел».

Від обласної адміністрації музей очікує фінансування на ремонт-реставрацію будівлі, проект якого передбачає створення додаткових виставкових зал, насамперед, «Українське бароко козацької доби», оновлення експозицій та обладнання», - написала вона.