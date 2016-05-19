Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35220

У Сумах Театр для дітей та юнацтва відкрив прем’єрою свій 46-й театральний сезон

Осіннім ранком 19 вересня юні глядачі побачили фантастично-пригодницьку казку на дві дії «Прибульчик» у постановці Сумського обласного театру для дітей та юнацтва.

Постановка створена для дітей старшого дошкільного та шкільного віку. Але, якщо батьки витратять свій час на перегляд вистави разом з дітьми, то потім у них буде багато тем для обговорення. Від звичних — добра, зла, дружби, взаємодопомоги і відповідальності за власні слова, до знань про планети та зірки. І тут батькам потрібно бути уважними — адже це фентезі, тому ім самім буде дуже цікаво допомогти розібратися дітям що тут реально, а що фантазія автора, пише АТС.

До речі, спектакль «Прибульчік» вже другий випадок плідної співпраці режисера-постановника Ганни Кобець з автором казки — головним режисером Мукачівського драматичного театру Євгеном Тищуком.

Але повернемося до сюжету. Зовсім не дивно, що саме Кошеняті-астроному раптом зустрівся Прибульчик (Аліса Храпова) — інопланетний гість, який несподівано опинився на планеті Земля.

Чому? Тому, що він не просте кошеня. Він полюбляє зорі, своїми лапами зробив телескоп, щоб спостерігати за планетами та зірками. Тому і пригоди  у ньго такі незвичайні.

Як ви думаєте, чи можна потрапити на Землю, просто зісковзнувши зі своєї планети? А як повернутися назад? А головні персонажі спектаклю: Кошеня (Наталія Петракова, Алевтіна Радіонова) і Левеня (Іріна Радченко) ці питання з успіхом вирішують. І не тільки ці.

На їх шляху зустрічається жадібна та зла Грізольда-звіролов (Яніна Каба). Але, як ми пам’ятаємо з чарівної казки нашого дитинства «Дружба робить великі чудеса …» І Грізольда стає квіткарем.

Більшу частину сценічного часу персонажі живуть у фантазійних декораціях, створених не тільки зі статичних предметів, а і з чарівного світла, яке переносить нас з реальності у фантазію і навпаки.

Присутній у спектаклі і легкий натяк на мюзикл, котрий стає своєрідною родзинкою.

А ще за рахунок костюмів, пластики та специфічної мови акторам вдається перевтілитися у героїв вистави и розповісти історію пригод Прибульчика на Землі, та зробити ії не тільки захоплюючою та дивовижною, але ще і повчальною.

Режисер-постановник – Ганна Кобець

Сценографія – заслужений художник України Едуард Ледньов

Композитор – заслужений діяч мистецтв України Володимир Прихожай

Художник по костюмах – Ольга Ледньова

Балетмейстер – Інна Шабельська

Художник по світлу – Володимир Гайсинський

Фото: Любовь Беспалая

 
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