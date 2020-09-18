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Сегодня 17:3082

Отдых на природе с комфортом ®

Выезды на природу, пикники и кемпинги наилучший вид семейного времяпрепровождение. Чтобы отдых в лесу, у реки или у моря был комфортным, а впечатление не испортилось, стоит позаботиться заранее о списке необходимых вещей.

Кроме продуктов, воды, предметов для развлечений понадобится минимальный набор мебели. Если пикник планируется с детьми, не лишним будем позаботиться об их комфортном пребывании на свежем воздухе. Для малышей можно приобрести удобный и яркий пуфик-мешок.  

Какими характеристиками должен обладать гарнитур для отдыха на природе

Кемпинг или пикник длится, как правило, недолго. Поэтому брать с собой громоздкие предметы нет смысла. Мебель для выезда на природу должна отвечать таким требованиям:

  • • легкость и компактность;

  • • прочность, надежность;

  • • многофункциональность;

  • • универсальность;

  • • нетоксичность;

  • • огнеупорность;

  • • водонепроницаемость (матрас, мягкие кресла-пуфы). 

Любителям частых выездов на природу стоит задуматься о покупке комфортных мебельных изделий, если таких не имеется. Причем необязательно приобретать дорогие атрибуты.

Что из мебели можно взять с собой на пикник

Для выездного отдыха преимущественно предпочитают классическую туристическую мебель – компактную, раскладывающуюся, негабаритную (занимающую минимум пространства в автомобиле) и легкую на вес. Зависимо от типа и срока мероприятия на пикник или кемпинг могут понадобиться:

  • • складные столики и стулья, рыбацкие столы;

  • • шезлонги;

  • • походные кресла;

  • • «раскладушки»;

  • • пуфы-мешки;

  • • стулья-рюкзаки;

  • • натяжной тент;

  • • палатка.

Особенной актуальностью сегодня пользуется бескаркасная мебель. Удобный пуфик-мешок не занимает много места, при этом отлично поддерживает спину и поясницу. Он уютный и мягкий, позволит расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь свежим воздухом, непревзойденными звуками природы и великолепным ароматом ухи или шашлыка.

Бескаркасный пуф подойдет для выезда на пикник – в багажнике машины занимает немного места. Небольшой пуфик поместится даже в туристический рюкзак. Кроме того, изделие можно использовать и в качестве столика. Незаменимы пуфы для отдыха с детьми. Малыши с удовольствием сидят на них и используют в игре.   

Как правильно выбрать бескаркасный гарнитур для отдыха на свежем воздухе

Если принято решение приобрести мягкое кресло или пуф-кресло для выезда на природу, следует обратить внимание на некоторые нюансы:

  1. Материал изготовления. На выезд подойдут изделия из кожзаменителя или другой водонепроницаемой ткани. 

  2. Качество материала. Бескаркасная мебель должна быть гипоаллергенной и нетоксичной, не содержать вредных примесей и красителей.

  3. Наличие внешнего чехла. Потом его легко снять и постирать.

  4. Форма. На природе удобно пользоваться квадратными и прямоугольными конструкциями.

  5. Цвет, декор. Это дело вкуса. Для малышей выбирают яркие и привлекательные изделия. Отличный выбор – модели мешок, мяч.

Купить пуфы-мешки с доставкой можно онлайн в магазине «Бруни» по доступной цене.

Досуг

Отдых на природе с комфортом ®
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