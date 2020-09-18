Отдых на природе с комфортом ®

Кроме продуктов, воды, предметов для развлечений понадобится минимальный набор мебели. Если пикник планируется с детьми, не лишним будем позаботиться об их комфортном пребывании на свежем воздухе. Для малышей можно приобрести удобный и яркий пуфик-мешок.
Кемпинг или пикник длится, как правило, недолго. Поэтому брать с собой громоздкие предметы нет смысла. Мебель для выезда на природу должна отвечать таким требованиям:
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• легкость и компактность;
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• прочность, надежность;
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• многофункциональность;
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• универсальность;
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• нетоксичность;
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• огнеупорность;
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• водонепроницаемость (матрас, мягкие кресла-пуфы).
Любителям частых выездов на природу стоит задуматься о покупке комфортных мебельных изделий, если таких не имеется. Причем необязательно приобретать дорогие атрибуты.
Для выездного отдыха преимущественно предпочитают классическую туристическую мебель – компактную, раскладывающуюся, негабаритную (занимающую минимум пространства в автомобиле) и легкую на вес. Зависимо от типа и срока мероприятия на пикник или кемпинг могут понадобиться:
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• складные столики и стулья, рыбацкие столы;
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• шезлонги;
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• походные кресла;
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• «раскладушки»;
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• пуфы-мешки;
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• стулья-рюкзаки;
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• натяжной тент;
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• палатка.
Особенной актуальностью сегодня пользуется бескаркасная мебель. Удобный пуфик-мешок не занимает много места, при этом отлично поддерживает спину и поясницу. Он уютный и мягкий, позволит расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь свежим воздухом, непревзойденными звуками природы и великолепным ароматом ухи или шашлыка.
Бескаркасный пуф подойдет для выезда на пикник – в багажнике машины занимает немного места. Небольшой пуфик поместится даже в туристический рюкзак. Кроме того, изделие можно использовать и в качестве столика. Незаменимы пуфы для отдыха с детьми. Малыши с удовольствием сидят на них и используют в игре.
Если принято решение приобрести мягкое кресло или пуф-кресло для выезда на природу, следует обратить внимание на некоторые нюансы:
Материал изготовления. На выезд подойдут изделия из кожзаменителя или другой водонепроницаемой ткани.
Качество материала. Бескаркасная мебель должна быть гипоаллергенной и нетоксичной, не содержать вредных примесей и красителей.
Наличие внешнего чехла. Потом его легко снять и постирать.
Форма. На природе удобно пользоваться квадратными и прямоугольными конструкциями.
Цвет, декор. Это дело вкуса. Для малышей выбирают яркие и привлекательные изделия. Отличный выбор – модели мешок, мяч.
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