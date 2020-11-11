Льготы и гранты. Как государство помогает культуре выйти из кризиса? Пандемия коронавируса больно ударила по культурной сфере. Из-за жесткого карантина весной спектакли, концерты и кинопремьеры были под запретом.

Даже после ослабления ограничений креативная индустрия не смогла вернуть зрителей в полном объеме и продолжаетнести убытки. Чтобы поддержать сферу культуры, туризма и креативных индустрий, власти предлагают налоговые льготы и безвозвратную денежную помощь. Подробнее рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Налоговые льготы и культурные гранты

Верховная Рада 4 ноября приняла президентский законопроект, предусматривающий льготное налогообложение сферы культуры. Согласно документу, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для культурных проектов снижается с 20% до 7%. Налоговые льготы касаются театральных постановок и концертов, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках. Чтобы поддержать сектор туризма и сохранить рабочие места, налог до 7% также снижается для гостиниц и хостелов. Кроме того, с 2023 года закон предлагает освободить от уплаты НДС показ национальных и иностранных фильмов, дублированных и озвученных на государственном языке и адаптированных к украиноязычной версии.

Закон внедряет понятие «бюджетный грант», то есть целевую помощь в виде средств или имущества. Она предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для реализации проектов или программ в сферах культуры, туризма и в секторе креативных индустрий. Финансируются гранты за счет средств государственного или местного бюджетов, международной технической помощи.

По закону культурные гранты освобождаются от уплаты налога на доход (НДФЛ) при условии их полного и целевого использования. Однако в случае неполного или нецелевого использования сумма признается доходом и подлежит налогообложению на общих основаниях.

Министр культуры Александр Ткаченко надеется, что налоговые послабления помогут пережить культурной сфере тяжелые времена, и предприниматели смогут спокойно планировать завтрашний рабочий день.

«Зафиксируем новое понятие «бюджетный грант», который станет финансовой помощью на проекты для отрасли и институциональной поддержкой. Материальная поддержка будет предоставляться на конкурсной основе. Меньше ставка НДС позволит сохранить креативным предприятиям больший объем оборотного капитала для его дальнейшей реинвестиции в бизнес. То есть у предприятий будет оставаться больше средств для покрытия расходов и развития», – объясняет Ткаченко.

Финансирование в 2021 году

Из-за коронакризиса в этом году было сокращено немало бюджетных программ. Пострадало государственное финансирование Культурного фонда, обеспечение деятельности Института книги, поддержка кинематографии. В парламенте обещают, что в следующем году все будет иначе и на культуру деньги будут.

По словам заместителя председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгении Кравчук, в проголосованном в первом чтении проекте бюджета на 2021 года есть действительно оптимистичные цифры. В частности, Украинский культурный фонд получит 697,4 млн грн, что на 300 млн больше, чем в прошлом; 638,4 млн грн предусмотрено на развитие украинских фильмов и сериалов, еще 151 млн грн на Украинский институт книги. Впервые в бюджете предусмотрены деньги на реставрацию культурных объектов – 3,5 млрд грн.

«Сейчас должны сделать все возможное, чтобы Украина пережила свой персональный Ренессанс, потому что, что бы там ни говорили скептики, мир знает реальные примеры, как искусство спасало от экономического и социального кризиса целые города», – отмечает Кравчук.

Конечно, ко второму чтению проект бюджета еще изменится. Но в правительстве уверяют, что даже в условиях пандемии настроены сохранить финансирование культуры. Заместитель министра финансов Роман Ермоличев говорит: «Даже в самые трудные времена государство обязано стимулировать творческих и креативных художников. Иначе, когда преодолеем пандемию, рискуем увидеть вокруг себя выжженное духовное поле».

Эксперты надеются, что предложенные государством меры помогут пережить культуре этот кризисный год. Станет ли следующий год временем возрождения, покажет время.