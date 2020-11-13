На щепкінській сцені – мюзикл «За двома зайцями» Сумський національний театр імені М.С.Щепкіна послідовно реалізовує місію соціального антидепресанта.

Це в черговий раз підтвердила прем’єра мюзиклу «За двома зайцями» за твором класика української літератури Михайла Старицького, яка відбулась 20 листопада у великій залі театру.

Комедійний мюзикл «За двома зайцями» - це яскраве динамічне видовище з елементами сатиричного гротеску. Дії та репліки персонажів сповнені невідпорного гумору та саркастичних фарб. Особливу атмосферу дійства утворює музичне тло, складене з оригінальних пісенних творів, просякнутих тонкими дотепами і веселими натяками.

Додатковий сміховий ефект викликає суржикова мова діючих осіб, що відображає культурну специфіку міщанства, його соціальну обмеженість та невігластво.

З часу першого прем’єрного показу у Києві 4 листопада 1883 року твір Михайла Старицького набув величезного успіху та зазнав десятки сценічних інтерпретацій. Між тим, незважаючи на мінливу театральну моду, п’єса «За двома зайцями» не розгубила духу народності і залишається надзвичайно близькою і зрозумілою широкому глядачеві.

Подія викликала неабиякий інтерес глядачів, що продемонструвала наповненість зали наполовину (зрозуміло, з урахуванням усіх санітарних норм). І це цілком виправдано. Адже постановку популярної п’єси здійснив добре відомий глядачеві режисер Роман Козак.

Тож, вийшов яскравий видовищний музичний спектакль, насичений кумедними динамічними епізодами та гострими дотепами, у якому майже сповна був задіяний потужний творчий потенціал щепкінців: артисти драми, хору, балету, артисти - вокалісти та оркестр театру під керівництвом заслуженого артиста України Віталія Таміліна.

Головні ролі зіграли молоді актори Юрій Оноприйко, Анастасія Леміш, Владислав Калініченко, Владислав Писарев, Олена Оноприйко, Артем Кнопік та інші.

У ролі батьків Проні – досвідчені майстри сцени - заслужений артист України Сергій Медін та Наталя Дехта.

Як підкреслювалось під час прес-конференції, втілювати на сцені класичний твір, який має велику кількість художніх інтерпретацій, досить непросто. Адже доводилось повсякчас долати сталі стереотипи глядацького сприйняття. Тим паче, що певні ускладнення в роботі були пов’язані із карантинними обмеженнями, які помітно впливали на репетиційний процес.

Між тим, колектив щепкінців виявився на висоті, продемонструвавши велику злагодженість і готовність працювати на повну потужність.

«Сподіваємось, що своїми виставами ми допомагаємо суспільству долати психологічні труднощі, що виникли у зв’язку з пандемією. Ми чекаємо на глядача. Він нам дуже потрібен! Приходьте до нашого театру, аби отримати великий заряд позитивних емоцій», підкреслив директор театру Микола Юдін.

Мюзикл «За двома зайцями» розпочав своє самостійне сценічне існування.

Андрій Сечин

Довідка

Вистава на 2 дії

Тривалість – 2 години 20 хв

Режисер- постановник - Роман Козак

Головний диригент – заслужений працівник культури України Віталій Тамілін

Балетмейстер-постановник – Сергій Великодний

Хормейстер – Катерина Докукіна

Головні дійові особи та виконавці:

Голохвастов (Голохвостий) - Роман Козак, Юрій Оноприйко

Проня - Анастасія Леміш, Катерина Саченко

Галя - Олена Оноприйко, Вікторія Морозова

Степан – Олександр Михайлов, Артем Кнопік

Секлита - заслужений артист України Ольга Богомолова, заслужений артист України Тамара Корінна

Прокіп – заслужений артист України Сергій Медін

Явдокія – Наталя Дехта

Смик – Владислав Калініченко

Тупиця – Владислав Писарев, Роман Козак

Химка – Діана Каландарішвілі

Наталка – Дарія Маригіна

Настя - Крістіна Зограбян

Марта – Світлана Кулик

Устя – Вікторія Рашевська-Горбань

Меронія – Юлія Ковтун

Йоськи, міщани, селяни – артисти хору, балету, оркестру театру.