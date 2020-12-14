У форматі онлайн: на сумчан чекає цікава та оригінальна новорічно-різдвяна програма

У цьому під час тематичного брифінгу запевнила начальник відділу культури Наталія ЦИБУЛЬСЬКА.

За словами посадовиці, загалом карантин не вплинув негативно на діяльність міських закладів культури і мистецтва, а навпаки стимулював новаторськи виконувати свою роботу та вдосконалювати професійну майстерність їхніх вихованців.

«Творчість дітей в умовах карантину не вичерпується, звісно, носить новий формат, але впевнено прогресує. Адже малеча та юні таланти цьогоріч брали участь у не меншій кількості різноманітних конкурсів та фестивалів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів ніж до пандемії COVID-19, хоча і онлайн. Власним прикладом вони довели, що навіть перебуваючи вдома, можна здобувати призові місця, Гран-прі, дипломи переможців та лауреатів, демонструючи свою індивідуальність та прославляючи досягненнями рідне місто. У 2020-му життя ж не зупинились, – це просто вимушена пауза та стимул бути кращим. Заклади культури і мистецтва, серед яких театр для дітей та юнацтва, академічний театр ім. Щепкіна, філармонія, Палац культури «Хімік», Палац дітей та юнацтва, Палац культури машинобудівників теж не стояли осторонь, а з нагоди Нового року підготували інтермедійні перформанси, сюжет яких не повторюється», – підкреслила керівник відділу культури.

Наталія Цибульська повідомила, що відлік святкових заходів традиційно розпочнеться на День святого Миколая, 19 грудня. Цього дня, о 16:00, на центральній площі міста запалять головну новорічну красуню Сум.

Паралельно на каналі Сумської міської ради в YouTube транслюватиметься новорічна казка «Пригоди Грінча в місті Суми», яку можна буде переглянути за посиланням. Це перший у місті проєкт такого формату, наголошують організатори – зйомки за участі професійних режисерів та 60-ти задіяних дітей проводились в МЦ «Романтика». Глядачів підкорюватимуть оригінальними текстами, креативними хореографічними і вокальними номерами та незвичайними декораціями.

Окрасою казкового періоду стане виставка дитячої майстерності «Світло різдвяної зірки», яка відкриється 22 грудня в Конгрес-центрі СумДУ. Увазі відвідувачів будуть представлені вироби ручної роботи, виконані маленькими сумчанами, зокрема, витинанки, вишивки та різьблення.Окрім того, 22 грудня, беззаперечно дотримуючись обов’язкових правил карантину, в МЦ «Романтика» топові дитячі хореографічні колективи міста зійдуться в танцювальних батлах. Проведуть у відремонтованому Молодіжному центрі й низку інших мистецьких та благодійних заходів, узагальнююча назва яких – «Йолка паті».

Втім зустрічей у рамках «ялинок міського голови» у 2020-му таки не буде, зважаючи на ситуацію в країні та в місті, їх вирішили не організовувати, як це було раніше. А от на кількість запланованих до новорічних свят подарунків це аж ніяк не вплине, поінформувала очільниця структурного підрозділу.

Усі солодкі презенти, придбані коштом Сумської міської територіальної громади, та привітання від міського голови Олександра ЛИСЕНКА обов’язково будуть доставлені до адресатів – дітей пільгових категорій, обдарованих та талановитих переможців конкурсів, олімпіад і фестивалів, малюків-сирот, дітвори, яка перебуває під патронатом, з малозабезпечних та багатодітних сімей, діточок учасників бойових дій.

Вручатимуть їх помічники Святого Миколая – працівники структурних підрозділів міської ради: департаменту соціального захисту населення, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління «Служба у справах дітей», управління освіти і науки.