Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Щепкинцы сделали маленьким сумчанам новогодний подарок

20 декабря на сцене Национального академического театра имени М.С.Шепкина царила сказочная атмосфера.

Детям и взрослым щепкинцы презентовали премьерный спектакль «Белоснежка и семь гномов» по пьесе братьев Гримм в постановке режиссера Романа Козака.

«Белоснежка и семь гномов» относится к сокровищнице европейской детской литературы и более полутора веков с триумфом проходит сценами многих стран мира.

Благодаря творческому подходу щепкинцам удалось найти, как представить свое видение этого знаменитого произведения.

Сказка насыщена глубокой культурной символикой и поэтому ориентирована не только на детскую, но и взрослую аудиторию, которая пытается глубже погрузиться в исторические пласты древней европейской истории.

Замечательную актерскую работу продемонстрировали Елена Оноприйко (Белоснежка), Анастасия Лемех (Королева), Юрий Оноприйко (Принц), Максим Шолох (Охотник) и другие актеры театра.

Спектакль «Белоснежка и семь гномов» богат не только выразительным музыкальным и графическим оформлением. В нем также ярко выражена балетная составляющая, что все рельефнее ощущается в спектаклях щепкинцев.

«Мы рады возможности подарить зрителям хорошую новогоднюю сказку. Нам хотелось бы, чтобы это сценическое произведение вдохновляло на творчество и психологически помогало людям в сложных современных условиях. Это наш новогодний подарок зрителям, которые в течение года были вместе с нами, приходили на наши спектакли, чтобы общаться с настоящим искусством. всех с Наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! Приходите к нам. Мы всегда ждем вас», - подчеркнул директор театра Николай Юдин.

Андрей Сечин

Досуг
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