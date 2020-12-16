Clausthaler - немецкое безалкогольное пиво с лучшим вкусом Безалкогольное пиво - это один из тех современных трендов, которым хочется следовать безусловно, ведь, с одной стороны, у него будет вкус всеми любимого напитка, а с другой - он не нанесет никакого вреда организму.

Что касается стоимости, то на пиво безалкогольное цена, как и на обычное, зависит от качества и от марки, под которой оно выпускается. Например, бренд Clausthaler сегодня считается "лицом" безалкогольного пива. Его популярность - это результат высочайшего качества напитка и уникального вкуса, идентичного традиционному пивному.

Секрет успеха безалкогольного пива Clausthaler

Пиво варят в полном соответствии с немецким законом о пивоварении. В нем только натуральные ингредиенты:

• солод,

• хмель,

• чистая вода.

Напиток создают по традиционным рецептам светлого лагера, но производитель использует сверхсекретный процесс, который пока не разгадали другие пивовары.

Это пиво считается пионером на рынке безалкогольной продукции - производится оно с 1979 года. Из-за того, что производитель предъявляет к качеству напитка исключительно высокие требования, варится оно только во франкфурте - никакого производства по лицензии. Экспортируется во многие страны, включая Украину - тут можно Clausthaler купить Good Wine.

Почему именно Clausthaler - мнение любителей безалкогольного пива

С самого начала производителей была поставлена цель бороться со следующими стереотипами: безалкогольное пиво – это вовсе не пиво, а только его эрзац. И у него это получилось.

"Клаусталер" был и остается лидером среди производителей безалкогольного пива в Европе, объемы его продаж растут каждый год. Востребованность напитка вполне объяснима: этим пивом можно наслаждаться за рулем автомобиля, на важной встрече, после тренировки в зале без ущерба для здоровья и других неприятных последствий.

Пиво "Клаусталер" - лучший выбор для людей, предпочитающих хорошее пиво и в то же время заботящихся о своем здоровье. Хорошо сбалансированное соотношение витаминов и минералов оказывает благотворное воздействие на организм в целом.

Словом, если человек хочет получить напиток отличного вкуса, который в то же время не был бы традиционным пивом и не повредил бы его здоровью, то именно немецкое пиво Clausthaler Сlassic может стать тем самым, что ему нужно. В конце концов, не зря его выбирают европейские гурманы, которые хотят наслаждаться вкусом и не переживать о своем самочувствии.

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