Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:33252

Глухівчанка Ірина Колтакова зібрала унікальну колекцію дзвіночків, яку вписали у Книгу рекордів України

Ті, кому щастить побувати в гостях в Ірини Колтакової, яка живе в місті Глухові на Сумщині, не приховують захоплення, що межує з подивом.

Ще б пак! Де ще можна побачити колекцію із 2263 дзвіночків (двох однакових немає) із 73 країн? У її помешканні представлено всі континенти планети за винятком хіба Антарктиди. Про кожен дзвіночок господиня розповідає настільки захопливо і з такими деталями, що подивуєшся: це ж треба так любити свою справу, пише Урядовий курьєр.

Не просто колекція, а вікіпедія

У цьому немає нічого дивного: Ірина Колтакова не тільки колекціонує дзвоники, а на кожен має детальне досьє з описом, де, коли, за яких обставин придбала чи одержала в подарунок, країна походження, матеріал, символіка, вага, висота тощо. Тематичних розділів і напрямів десятки, якщо не сотня: храми, міста, будинки, квіти, людські фігурки, тварини, орнаменти, птахи. За призначенням сигнальні, дугові, шкільні, рибальські, поштові. Матеріал — метал, скло, бісер, порцеляна, фарфор, фаянс і навіть хвойні гілочки та шоколад.

Одне слово, це дзвінка вікіпедія на численних домашніх полицях, що містить духовну інформацію з усіх куточків світу і здатна повідати цікаве, захопливе і неповторне із світу не тільки звуків. Однак, наголошує Ірина, вдома у повному складі колекція майже не буває, бо чотири роки тому Національний заповідник «Глухів» надав виставкову залу для постійно діючої виставки, на якій експонують четверту частину колекції. А щоб представити на огляд більше, використовують так звану змінну вітрину для тематичних мінівиставок. Таких уже відбулося 13.

Особлива гордість — участь у ювілейній 10-й виставці «Українське Різдво», що проходила у грудні-січні 2011—2012 у Національному музеї Тараса Шевченка, а за рік потому в «Різдвяному передзвоні» — в Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького. Ось і в ці святкові дні із 193 дзвіночків новорічно-різдвяної тематики 44 перекочували на виставку, але Ірина Колтакова завжди готова провести комплексну екскурсію світом неповторних звуків, що линуть крізь роки і віки у сьогодення.


Діди Морози, Снігуроньки і бички

Ірина Колтакова розповідає, що для неї Новий рік і Різдво — це не тільки зимова казка із ялинкою, дощиком, гірляндами, вогниками, а й із дзвіночками. Адже їхній передзвін дійшов до нас ще з давніх язичницьких свят, коли за допомогою таких калаталець намагалися відігнати злих духів. Наші предки вважали, що саме вони причина настання холодів, через що земля завмирає під сніговою ковдрою. І саме такими маленькими дзвіночками нині дзвонять колядники, а дзвони в церквах збирають вірян.


Перед такими експонатами очі розбігаються: діди Морози, Снігуроньки, ялинки, сніговики, янголи, колядники, вертепники, інші святкові атрибути — все дзвенить про Новий рік, Різдво. А ще ми звикли, що, за східним календарем, кожен рік має символ. Тож на цій виставці поряд із дідом Морозом та Снігуронькою вмостилися бички — різні за фактурою, кольором, хижістю. Мимоволі згадуються тореадори — ті б упоралися з будь-яким представником бичачої колекції.


Ось один із виробів, який виготовив майстер Олексій Гуров. Колекціонерка придбала його в Києві на Андріївському узвозі 2004 року. Ще один — авторства майстрів з міста Енергодара Запорізької області Євгена та Юлії Караманових, 12 років тому привезла із Ялти невістка Мілана.

А ось дзвіночки на різдвяну тематику. Цей, розписаний київською художницею Наталією Дворяківською, подарувала колега Надія Хоменко, а поряд кілька — з-за кордону. Один з них з оливкового дерева, придбаний в Йорданії біля храму Іоанна Хрестителя, спорудженого на місці, де хрестився Ісус Христос. Це подарунок друзів із Сум Яни та Ірини Єрмолових. Ще один з вертепним сюжетом одержала від подруги Ірини Лапіної, яка живе в Канаді.


Свого часу Ірина подорожувала в Перу, де придбала дзвіночок зеленого кольору, з яким вилетіла в Монреаль, побувавши в ораторію «Сен-Жозеф», а вже звідти, з-за океану, через друзів-знайомих подарунок помандрував до колишньої гетьманської столиці Глухова, аби зайняте місце в багатоголосій колекції.

Вельми цікава інша історія від Світлани Майорс, яка живе в американському штаті Арізона, а дзвіночок придбала в місті Франкенмус (штат Мічиган). Там розташовано величезний торговельний центр «Бранерс», що спеціалізується на цілорічній торгівлі різдвяними товарами і вважається найбільшим у світі такого профілю.

Чимало експонатів місцевого походження, серед них недавні. Як розповіла Ірина Колтакова, у рідному Глухові на початку грудня йшла у спортивну залу на тренування, бо вся сім’я Колтакових спортивна: чоловік Володимир, сини Фелікс та Микола відомі у світі вагомими здобутками в різних видах спорту. А дорогою — магазинчик «Скарлетт». У святковій вітрині вгледіла яскравого діда Мороза. Зайшла до крамниці, довго не роздумуючи, купила.


А після дня святого Миколая син Микола подарував дзвіночок, виготовлений у Японії з надзвичайно ніжної порцеляни із зображенням сніговика з ялинкою, на якому напис MERRY CHRISTMAS 1980.

Колекція, яку глухівка стала збирати майже чверть століття тому, неухильно поповнюється, даруючи неповторну красу і задоволення всім, хто її бачить. Вона нагадує про плинність часу, про який особливо думається саме у новорічно-різдвяні дні.

Олександр ВЕРТІЛЬ
 
Досуг
view counter

Новости

Стали известны подробности аварии патрульных и автобуса в Сумах
Сегодня 16:00
На Сумщине 40989 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:31
С 1 января сумские пенсионеры будут платить полную стоимость проезда в маршрутках
30.12.2020 15:00
На Сумщине развернули дополнительно 175 коек для лечения пациентов с COVID-19
Сегодня 20:00
У Сумах смолоскипною ходою відзначили день народження Степана Бандери
Сегодня 19:11
В Украине запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним
Сегодня 16:52
В Украине выросла минимальная зарплата
Сегодня 16:51
В Украине с 1 января выросли пенсии: кто получит прибавку
Сегодня 16:48
Снова птичий грипп: в Украине выявлен новый случай
Сегодня 16:45
В Украине стартовал новый этап электронного декларирования
Сегодня 16:41
МОН: зарплаты педагогов растут на 20% с 1 января
Сегодня 16:39
Украинцам с 1 января отменили льготный тариф на электричество
Сегодня 16:37
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
31.12.2020 - 2D: 10.00; 12.10; 3D: 14.00; 15.15 01.01.2021 - 2D: 12.30; 16.00; 3D: 15.00; 17.15 02.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 03.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 04.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 05.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 06.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30 07.01.2021 - 2D: 10.30; 14.30; 3D: 12.30; 16.30

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.