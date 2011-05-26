На развитие туризма в регионах можно получить грант Украинский культурный фонд дает гранты на развитие туризма в регионах. Максимальная сумма – миллион гривен.

УКФ начинает программу “Культура. Туризм. Регионы” на 2021. Подаваться могут как предприниматели, так и органы местного самоуправления или организации. Общий бюджет на этот год — 60 миллионов гривен.

В 2021 году программу “Культура. Туризм. Регионы” реализуют совместно с Программой USAID “Конкурентоспособная экономика Украины” (КЭУ), Офисом развития малого и среднего предпринимательства при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства (SME.DO), Государственным агентством развития туризма.

Главная цель — усилить культурно-туристическую привлекательность регионов. Для этого планируют поддержать громады, чтобы те создали конкурентоспособные культурные проекты.

Можно подавать заявки по трем направлениям:

Культурно-туристический маршрут

Локальный музей

Локальный фестиваль

Размер гранта

Минимальная сумма гранта 50 тысяч грн, максимальная — 1 миллион. Поддержат только сектор культурных и креативных индустрий.



Программа будет состоять из трех этапов:

Образовательная часть

Представление проектов на финансирование УКФ

Менторское сопровождение при реализации проекта

Кто может принять участие

Подавать заявки могут:

органы местного самоуправления, которые зарегистрированы на территории Украины (кроме регистрации в столице и областных центрах), без ограничений по срокам регистрации;

юридические лица всех форм собственности, которые зарегистрированы на территории Украины (кроме регистрации в столице и областных центрах) в соответствии с действующим законодательством не меньше, чем за год на дату объявления конкурса и имеют соответствующий опыт деятельности в сфере культуры и/или развития культурно-познавательного туризма;

физические лица-предприниматели, зарегистрированные на территории Украины (кроме регистрации в столице и областных центрах) в соответствии с действующим законодательством не меньше, чем за год на дату объявления конкурса и имеют соответствующий опыт деятельности в сфере культуры и/или развития культурно-познавательного туризма.

1 заявитель — 1 заявка на каждую программу. При победе нескольких проектов от одного заявителя, фонд сможет поддержать не более трех. Основной язык — украинский.

Как подать заявку

На сайте программы надо выбрать одно из трех направлений (они называются “лоты”). В каждом перечисленные документы, которые нужно добавить, и есть ссылка на форму заявки. Вот один из примеров. Для заявителей есть подробная инструкция. Надо также зарегистрироваться на сайте Украинского культурного фонда.

Заявки принимаются до 18:00 1 февраля 2021. Конкурсный отбор продлится до 30 апреля. После этого уже начнется реализация проектов.

С 2 декабря 2020 по 11 января 2021 подана только одна заявка, сообщает Вільне радіо.