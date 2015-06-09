Сумская власть прячет личико Через год после выборов городские власти по индексу публичности опустились с пятого на десятое место.

По итогам всеукраинского измерения Индекса публичности местного самоуправления, презентованного на прошлой неделе Гражданской сетью ОПОРА, публичность сумской городской власти в 2016 году составляет 59,3% (против 65% в прошлом году). Это значит - Сумы попали в категорию областных центров с низким уровнем публичности власти, за последний год снизивших показатели публичности своей деятельности. Кроме того, Сумы опустились на десятую строчку еще и потому, что другие областные центры улучшили свои показатели. Впереди рейтинга Луцк, Ивано-Франковск, Винница, Киев, Кропивницкий, Львов, Черновцы, Тернополь и Хмельницкий.

Наименее публичными оказались депутаты Сумского горсовета (52%). Публичность работы городского головы и исполнительных органов несколько выше - 67% и 60% соответственно.

Как рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Ирина Стегний, на результаты прошлогоднего исследования повлияли местные выборы 2015 года. Это наиболее заметно среди депутатского корпуса - депутаты, которые не отчитывались о своей работе в предыдущие годы, вдруг решили отчитаться, распространяя листовки и встречаясь с сумчанами в своих округах. Теперь выборы прошли и большинство депутатов снова «забыли» об отчете перед своими избирателями.

Зачем мэру Facebook?

Свой отпечаток на рейтинг 2016 года наложило и обновление основного муниципального веб-ресурса. Например, на сайте не оказалось последнего отчета городского головы, хотя мэр отчитывался перед сумчанами и обнародовать этот отчет на сайте горсовета не трудно. Отсутствие на официальном сайте информации о помощниках, советниках (как штатных, так и внештатных) городского головы тоже не способствует открытости власти.

Из позитивов в деятельности городского головы отмечается проведение личного приема граждан, хотя следовало бы упростить процедуру записи на такие встречи. На муниципальном портале, а также в здании горсовета доступен график приема, но процедура записи не описана. Электронной записи или телефона нет - необходимо лично прийти в горсовет. Отдельная процедура приема мэром групп граждан (общественных объединений, профсоюзов, религиозных организаций и т.п.) отсутствует.

Городской голова Сум Александр Лысенко начал вести свою страницу в Facebook – это отмечено как позитив, хотя мэр не отвечает на комментарии и сообщения сумчан.

Исполком заседает при всех

Исполнительные органы Сумского горсовета получили оценку публичности своей деятельности на уровне 60%, что является удовлетворительным результатом. Но подотчетность исполнительных органов перед обществом, возможность участия граждан в их работе можно значительно улучшить. Например, на Сумском городском портале размещена полная информация о графике приема граждан руководителями исполнительных органов, но отсутствует процедура записи. Это усложняет гражданину коммуникацию с исполнительными органами для решения тех или иных проблем.

Среди позитива можно назвать возможность граждан присутствовать на заседаниях исполкома, свободно выражать свое мнение. Хотя сообщения о времени и месте таких заседаний не всегда публикуются на муниципальном портале.

Выбрали, теперь верьте по умолчанию

Наименее публичной является деятельность депутатского корпуса Сумского горсовета - всего 52%. Такой низкий показатель обусловлен тем, что депутаты почти не отчитываются перед своими избирателями. Хотя в уставе громады города сказано, что депутаты должны отчитываться перед избирателями не реже одного раза в год, а место и время отчетности сообщать через СМИ. Но отдельной процедуры, которая определяла бы отчетность, нет. Не отчитываются депутаты и о выполнении поручений избирателей. За год из всех депутатов такие отчеты для публикации на официальном сайте горсовета предоставляют единицы. Нет отчетов и об использовании так называемых «депутатских средств», хотя это довольно значительная сумма и избиратели имеют право знать, на какие нужды деньги использованы.

Среди позитивов работы Сумского горсовета можно назвать свободный доступ граждан на сессию, наличие электронной системы голосования, возможность беспрепятственно попасть на личный прием к тому или иному депутату.

Также значительным позитивом является функционирование системы городских петиций - сумчане активно пользуются этой возможностью.

Кроме того, введение в 2016 году Общественного бюджета, успешный отбор проектов является значительным достижением Сумского горсовета.

Рекомендации гражданского общества для власти

По мнению активистов Гражданской сети ОПОРА, положительно может повлиять на уровень открытости городского головы и улучшить коммуникацию с сумчанами более активное его участие в общественных инициативах в этом направлении (например, проект «Открытый город»), общение через социальные сети, отведение специальных часов для приема общественных групп.

Также ОПОРА рекомендует создать на официальной веб-странице Сумского горсовета отдельный раздел с полной информацией о помощниках и советниках городского головы, с контактными данными.

Городской власти следовало бы предложить сумчанам более удобный формат ознакомления с городским бюджетом: обнародовать сводный актуальной бюджет, возможно, обеспечить графическое отображение поступлений и расходов и пр.

Ввести обнародование информации в формате открытых данных и постоянно расширять количество такой информации. Пока такая информация отсутствует на сайте Сумского горсовета вообще.