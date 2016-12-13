Олег Медуница: правоохранители должны назвать имена заказчиков кампании против Яценюка В последнее время общество активно обсуждает заявления нардепа Александра Онищенко, который, сбежав от следствия за границу, начал давать частые пресс-конференции. В частности, его признание в том, что он 10 месяцев планомерно занимался оплачиваемой работой по дискредитации тогдашнего правительства Яценюка, депутаты из «Народного фронта» назвали государственным преступлением и обратились с соответствующим заявлением в НАБУ и ГПУ.

Однопартиец Арсения Петровича – народный депутат от Сум Олега Медуница – прокомментировал журналистам данную ситуацию.

- Расскажите подробнее, что именно указывает на планомерность и системное финансирование кампании по дискредитации тогдашнего премьера Яценюка.

- Как известно, Александр Онищенко рассказал о своем участии в этой грязной кампании против главы украинского правительства британскому изданию «The Independent». По его словам, кампания против Яценюка стоила $3 млн. в месяц. Просьба руководить этой кампанией к Онищенко поступила от высокопоставленного представителя правительства. «Заказчик Яценюка», якобы сказал Онищенко следующие слова: «Он наш враг, и уничтожит все, что мы хотим сделать… Вы должны помочь мне выгнать его, потому что с этим парнем мы никогда не получим ничего в любом месте». Теперь же Онищенко пафосно заявляет в британском СМИ о выполнении своей задачи по дискредитации Яценюка: «Я убил его за один год. За время кампании рейтинг Яценюка упал с 30% до 1%».

Онищенко также сообщил, что он финансировал акции против Яценюка, платил радикальным группированиям за проведение антиправительственных акций и подкупал СМИ для запуска кампании против премьера. Обычным участникам акций платили около $50.

Какие еще нужны доказательства? Зачем Онищенко все это выдумывать, если это не так? Я думаю, он просто начинает потихоньку сливать своих заказчиков в отместку того, что они «не уберегли» его от следствия.

- Для «Народного фронта» эти заявления стали новостью? Не хотите ли вы сейчас оправдать некое снижение политического рейтинга информационными атаками извне?

- Нет. Для нас это не стало новостью. Наша политическая сила и Арсений Яценюк, еще пребывая на должности премьера, неоднократно заявляли о спланированной информационной войне против правительства. Вы же прекрасно помните, что это было время политических решений, в том числе и по газовым вопросам с Россией и по другим экономическим вопросам со страной, с которой мы воюем. Прекрасно знаете, что в условиях войны правительство запускало целый пакет реформ. И вместе с тем, это было время становления нашей армии. Эффективные реальные реформы никогда не приносят рейтингов политикам. Но, и тогда мы четко понимали, что против нашей политической силы и ее лидера ведется агрессивная информационная война. Единственное, мы не знали четко, кто именно ее курирует и кто финансирует. Теперь же карты начали раскрываться.

- «Народный фронт» обратился в НАБУ и ГПУ с требованием провести расследование на основании заявлений Александра Онищенко. Каковы ваши ожидания от действий этих органов?

- Мы требуем от НАБУ и ГПУ назвать заказчиков кампании против Арсения Яценюка и правительства. На днях в эфире «Еспресо.TV» руководитель НАБУ сообщил о том, что на основании обращения «Народного фронта» бюро запросило у Онищенко дополнительные данные по дискредитации правительства Яценюка. Такие дела не должны оставаться нераскрытыми. Все заказчики должны быть названы и привлечены к ответственности, ведь в данном случае речь идет о государственном преступлении.

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