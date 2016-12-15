Основні здобутки Сумщини у 2016 році Напередодні Нового року прийнято підбивати підсумки. Обласній владі є чим звітувати перед громадою Сумщини. Слово голові Сумської облдержадміністрації Миколі Клочку.

Модернізація медицини

Протягом 2016 року обласна влада доклала багато зусиль, щоб будівництво соціально важливих об'єктів на Сумщині не зупинилося. Суттєві зрушення відбулися в напрямку модернізації охорони здоров’я, зокрема щодо добудови другої черги обласного психоневрологічного диспансеру в Сумах, розширення Охтирської ЦРЛ, реконструкції гаража на 26 санітарних автомобілів обласного центру екстреної медичної допомоги, створення пункту постійного базування екстреної медицини у віддаленому прикордонному селі Юнаківка Сумського району.

Так, на добудову обласного психоневрологічного диспансеру з ДФРР передбачено понад 13 млн грн, з обласного - 1,5 млн. На реконструкцію гаража на 26 «швидких» обласного центру екстреної медицини - майже 4 млн. коштів ДФРР. Для введення в експлуатацію пускового комплексу №5 Охтирської ЦРЛ (приймальне, фізіотерапевтичне, травматолого-ортопедичне і отоларингологічне відділення) з ДФРР заплановано 17,5 млн, з облбюджету - 10 млн.

Також на Сумщині запрацювали нові відділення гемодіалізу в Ромнах та Охтирці. Невдовзі таке ж відділення відкриється у Шостці. Таким чином«кущовим» принципом буде повністю охоплено всю область. Наприклад у Роменському відділенні лікуються хворі з термінальною нирковою недостатністю не лише з Ромнів і району, а й з Недригайлова, Недригайлівського і Липоводолинського районів.

Створення об’єднаних територіальних громад

Сумщина у лідерах за кількістю створених об’єднаних громад. Цього року на Сумщині реформа з децентралізації влади не просто пішла вперед, а й набрала високих темпів. Адже у 2015 році в області була створена 1 об’єднана громада. А за кількістю створених об’єднаних громад у 2016 році Сумщина увійшла до п’ятірки кращих регіонів України.

Протягом січня-жовтня 2016 року 56 територіальних громад ініціювали об’єднання. Як результат, на принципах добровільності, економічної ефективності та відповідальності на території площею майже 4 тисячі квадратних кілометрів створено 15 об’єднаних територіальних громад, де проживають близько 86 тисяч осіб.

Процес децентралізації триває, і наразі вже заявили про себе Краснопільська та Садівська ОТГ, активні процеси відбуваються у Лебединському, Недригайлівському районах, у Лебедині, Ромнах, Конотопі, Кролевці, Путивлі.

Розвиток територій

За ініціативи керівництва облдержадміністрації та сприяння народних депутатів у рамках субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів у 2016 році на Сумщину надійде значно більше коштів, ніж передбачалося раніше. Замість 72 мільйонів гривень розмір субвенції тепер становить 109 мільйонів 720 тисяч гривень.

38 додаткових млн грн. – це кошти субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Зокрема за виділені кошти планується здійснити: реконструкцію ліній освітлення із заміною освітлювальних елементів на світлодіодні на Веретенівці та Ганнівці (2,3 млн грн) в Сумах; капітальний ремонт приміщення з утепленням покрівлі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в с. В.Чернеччина Сумського району (1,4 млн грн); капітальний ремонт приміщення шкільного підрозділу блоку Б Сумського спеціального навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня – дошкільний навчальний заклад № 37 «Зірочка» в м. Суми (1, 2 млн грн). На ремонт доріг у Ромнах передбачено 5 мільйонів гривень, на вулиці й дороги Шостки – 4 мільйони гривень. Інші кошти також будуть спрямовані на соціально важливі об’єкти інфраструктури населених пунктів Сумщини.

Охорона дитинства

Обласна влада приділяє значну увагу захисту прав та інтересів дітей. Зокрема, розвитку сімейних форм виховання та скороченню мережі інтернатних закладів. Сьогодні Сумщина має найвищі показники в Україні щодо влаштування дітей до сімей. Цей показник становить 93%.

Цьогоріч усиновлено 32 дитини, 141 – влаштовано під опіку, 20 – у прийомні сім’ї та 13 – до дитячих будинків сімейного типу. Загалом на Сумщині функціонує 19 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 130 дітей, та 160 прийомних сімей, в яких знайшли родинний затишок 316 дітей.

Наразі Сумщина долучилася до впровадження нещодавно прийнятих у державі ще двох механізмів захисту дітей. Це – патронатне виховання «нестатусних» дітей, які мають батьків, але не можуть проживати з ними з різних причин, у патронатних сім’ях замість спеціальних закладів. І другий механізм – наставництво. Наставник на підставі договору з адміністрацією інтернатного закладу може, не беручи до сім’ї, супроводжувати дитину, сприяти її соціалізації та адаптації після закінчення інтернату.

Розвиток освіти

Освіта Сумщини у 2016 році займає лідируючі позиції в Україні. Так освітня галузь області увійшла до п`ятірки лідерів за підсумками моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів. За кількістю переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад Сумщина посідає ІІІ місце після Харківської області та м. Київ, третє місце в загальноукраїнському рейтингу - за показником забезпеченості закладів освіти спеціалістами психологічної служби. Сумщина першою в Україні започаткувала роботу мобільних соціально-психологічних пунктів освітніх округів. За показником охоплення дошкільною освітою дітей до 5 років область має третю позицію в державі, позашкільною - 8. Студенти області здобули 116 призових місць у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. За результатами інтелектуальних змагань СумДУ отримав 129 призових місць і увійшов до числа лідерів в Україні.

У 2016 році з державного бюджету Сумщині передбачено понад 55 мільйонів гривень освітньої субвенції. Зокрема, на придбання шкільних автобусів - 3,8 мільйона гривень; на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів - 7,9 мільйона гривень; на оновлення матеріально-технічної бази шкіл області – 42,4 мільйона гривень. На підтримку освіти у Березівській ОТГ (придбання шкільних автобусів, оснащення НВК засобами навчання, впровадження енергозберігаючих технологій) спрямують 1,2 мільйона гривень.

Інвестиції в економіку області

Обласною державною адміністрацією на Сумщині створюються сприятливі умови для економічного розвитку і ведення бізнесу. Протягом 2016 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено понад 7 млн доларів США. Зокрема, розпочато реалізацію інвестиційного проекту ТОВ «Гуалапак Україна» (Італія) з будівництва в м. Суми третього заводу з виробництва пакування для дитячого харчування загальною площею 12 тис. кв. м. Під цей проект у цілому надійдуть інвестиції на суму близько 500 млн грн і буде створено близько 400 нових робочих місць.

У Шостці розпочало роботу нове фармацевтичне підприємство ПАТ «Фармак», де створено 90 робочих місць. Роменське ТОВ «Таланпром» розпочало модернізацію виробничого обладнання, що дозволить збільшити обсяги виробництва спецвзуття на 600 пар за зміну і створити понад 60 нових робочих місць.

У цілому за 9 місяців цього року освоєно майже 3,4 млрд грн капітальних інвестицій, що на 38,8% більше проти відповідного періоду минулого року.

Здобутки АПК

Аграрна сфера — це на сьогодні потужна і перспективна галузь Сумщини. У 2016 році область стала лідером серед регіонів України з вирощування та виробництва гречки. Валове виробництво зернових досягло позначки 3,6 млн т. Загальна потужність елеваторів Сумської області складає понад 2 млн т. Послуги з приймання та зберігання зерна надає 31 підприємство, де встановлено 79 агрегатів для сушіння та очищення зерна. Складські приміщення сільськогосподарських підприємств області можуть прийняти на зберігання ще понад 1 млн т зерна. Тож Сумщина може зберігати не лише власний урожай, а й надавати послуги іншим товаровиробникам.

За розвитком тваринництва Сумщина також займає передові позиції в державі. Так, за підсумками 10 місяців цього року область у п’ятірці лідерів за чисельністю поголів’я корів; займає 7 місце за чисельністю поголів’я ВРХ та валовим виробництвом молока. По всіх категоріях господарств у порівнянні з початком року поголів’я птиці збільшилося на 27%, овець та кіз – на 15%, великої рогатої худоби на 5%. За 11 місяців в області вироблено понад 50 тис. т м’яса, що більше до відповідного періоду 2015 року майже на 1,5 тис. т.

Інвестиції в АПК

За активного сприяння обласної державної адміністрації Сумщина стає все більш привабливим для інвесторів регіоном. У 2016 році тривали роботи на 57 інвестиційних об’єктах і лише в АПК області залучено 1 млрд грн, що в 1,4 рази більше відповідного періоду 2015 року.

Так, на будівництво та реконструкцію елеваторних потужностей залучено майже 200 млн грн. Зокрема, у ТОВ «Вітчизна» Конотопського району завершено будівництво ємностей для зберігання 30 тис. т зерна, у ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» проведено реконструкцію під’їзної колії та побудовано галерею для транспортування зерна. На Вирівському ХПП у Білопільському районі введено в експлуатацію два нових силоси для зберігання зерна, загальною ємністю 15 тис. т. Проводиться реконструкція зерносховищ ТОВ АФ «Вперед» Сумського району. Введено в експлуатацію І чергу ТОВ «Шосткинський елеватор». У СФГ «Стеба» Буринського району проведено реконструкцію картоплесховища. Завдяки активній співпраці обласної адміністрації з інвесторами з Індії й Азербайджану розпочалося відродження Миколаївського цукрового заводу в Білопільському районі, на потужностях якого буде вироблятися не лише цукор, а й продукція з сої.

В об’єкти галузі тваринництва залучено майже 80 млн грн інвестиційних коштів. Як приклад, у ТОВ «Вітчизна» Конотопського району завершено реконструкцію тваринницького приміщення на 100 голів великої рогатої худоби, у ФГ «Віталія» Буринського району проводиться будівництво доїльної зали на 600 корів, у ТОВ АФ «Козацька» Конотопського району - реконструкція тваринницьких приміщень на 400 корів.

Розбудова спортивної інфраструктури

Обласна влада активно підтримує розвиток спорту. Зокрема, за сприяння облдержадміністрації на Сумщині вже практично закінчено роботи в гуртожитку ДЮСШ ФЦ «Барса». У жовтні з коштів державної субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів 7 млн грн було направлено саме на цей об'єкт. За рахунок цих коштів планується завершити оздоблювальні роботи, а також придбати санітарно-технічне обладнання. Приміщення гуртожитку опалюється, воду підведено. На фінішній прямій - роботи з благоустрою території. Планується, що на найближчій сесії облради депутати додатково виділять ще 3 млн. грн. Після чого залишаться тільки спеціальні роботи: настройка теле- і комп'ютерних мереж, системи димовидалення. Ще потрібно буде придбати обладнання для їдальні, меблі та інвентар, облаштувати тренажерні зали.

Військове містечко

Дислокація українських військових формувань у прикордонній Сумській області підвищує обороноздатність регіону та додає впевненості у безпеці його жителям. Тому коли було прийнято рішення про розміщення на території області 58-ї окремої мотопіхотної бригади, облдержадміністрація відразу підключилася до процесу, взяла на себе ініціативу щодо відновлення військового містечка в Стецьківці Сумського району. На заклик влади мобілізувалася вся область: підприємства, волонтери, громадяни. І Сумщина, чи не єдина в Україні, практично самотужки зробила з колишніх руїн «картинку». Завдяки допомозі СНВО, будівельної компанії Федорченка, ПАТ «Сумбуд», ТОВ «Гуала Кложерс» завершено облаштування казарм для особового складу, їдальні, котельні, інших приміщень. У цілому в реконструкцію військового містечка було вкладено понад 10 мільйонів гривень. Це колосальні кошти для нашої області, але результат, як ви бачите, був того вартий.

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