Через неделю маршрутки Сум превратятся в автобусы? С 20 марта маршрутки переходят на «автобусный режим» и будут останавливаться только на обозначенных остановках общественного транспорта. Также появится 3 новых маршрута.

Это связано с решением исполкома Сумского горсовета о введении в действие итогов скандального транспортного конкурса. Напомним: процедура проведения этого конкурса (который, по идее, устраивают для улучшения ситуации с общественным транспортом в городе) до сих пор обжалуется в судах, а предыдущее заседание исполкома 3 марта было сорвано дымовой шашкой. Основные претензии были связаны с тем, что условия конкурса были прописаны под уже имеющихся перевозчиков.

И вот 7 марта, уже без свидетелей и оппонентов, члены исполкома утвердили «по-тихому» итоги транспортного конкурса, который наделал столько шума.

Новое – это хорошо знакомое старое

- Хочу обратить внимание всех сумчан, что с 20 марта изменится режим перевозок с маршрутного такси на обычный режим, - сообщил начальник горотдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко. - Это значит, что все автобусы будут осуществлять перевозки пассажиров на маршруте с соблюдением всех остановок, предусмотренных расписанием движения. Таких в городе Сумы утверждено 352. Остановок «По требованию» не будет!»

С этого дня начнут работу и новые маршруты. Так, № 25 «Добровольная - Интернационалистов» и № 60 «В. Песчаное - Интернационалистов», которые должны обеспечить транспортным сообщением жителей улиц Интернационалистов и Черновола в районе Тяглового моста. Также на постоянной основе будут осуществляться перевозки пассажиров по маршруту № 26 «Центр - 40-я подстанция» до кладбища на 40-й подстанции.

Что касается маршрутов № 62 «Барановка - Аэропорт» и № 63 «Басы - Анновка», где перевозчик не определен, там объявят дополнительный конкурс. Скорее всего, это будет КП «Электроавтотранс», у которого в этот раз просто не хватило автобусов, чтобы охватить оба неприбыльных социальных маршрута. Как и на маршрут № 51 «Песчаное - Прокофьева». Пока на них в течение трех месяцев будут работать перевозчики по временным договорам.

По информации Сергея Яковенко, в Сумах всего будет курсировать 331 автобус - примерно столько, сколько и было.

Сумским перевозчикам, победившим в транспортном конкурсе (а это практически все те же, что и были), розданы для подписания договоры, предусматривающие срок их действия в течение пяти лет. Как стало известно на аппаратном совещании в мэрии 13 марта, все они уже перевозчиками подписаны. Правда, некоторые с протоколами разногласий.

В текст соглашения включили рекомендации исполкома об обновлении парка возрастных транспортных средств в течение трех лет. Т .е. на маршрутах останутся те же машины, что и были, только уже не в статусе маршрутных такси.

По заверениям Сергея Яковенко, если средний возраст маршруток на линии превышает три года, то перевозчик в течение трех лет должен обновить 30% подвижного состава (по 10% каждый год), а если средний возраст превышает пять лет, оператор маршрута должен обновить 50% подвижного состава: 10% в первый год действия договора и по 20% во второй и третий год действия договора.

Также в договорах есть соглашение о передаче данных с GPS-датчиков маршруток с помощью исполкома всем желающим. Перевозчики должны будут обеспечивать постоянное подключение и работоспособность датчиков, а также предоставить доступ Организатору в лице Исполкома к устройствам GPS для контроля в режиме онлайн, а также возможность Исполкому обеспечить всех желающих доступом к информации в режиме онлайн через Интернет.

Как отметил Яковенко, невыполнение требований по предоставлению GPS-данных и обновлению парка будет являться основанием для одностороннего расторжения договора с перевозчиком.

Судебный казус

Напомним: транспортный конкурс в Сумах должен был состояться еще 21 декабря 2016 года, однако его проведение остановила исполнительная служба после соответствующего решения Заречного районного суда г. Сумы, куда подал иск член конкурсного комитета Максим Колесник.

23 февраля 2017 года Харьковский апелляционный суд отменил обеспечение иска по апелляции исполкома, после чего 24 февраля началось заседание конкурсного комитета. Продолжилось заседание 28 февраля, в тот же день были названы победители транспортного конкурса.

Уже 7 марта Харьковский апелляционный административный суд отменил постановление Заречного районного суда г. Сумы в апелляционном порядке и закрыл производство по делу о законности проведения транспортного конкурса в Сумах, сообщила в комментарии UA:СУМИ пресс-секретарь харьковского суда Инна Мельник.

«В суд поступило заявление Колесника Николая Николаевича, который является истцом по делу. Его заявление об отказе от административного иска. 7 марта во время судебного заседания коллегия судей приняла отказ Колесника от административного иска», — сказала Мельник.

При этом Максим Колесник, который является истцом, в комментарии в Фейсбуке написал: «Еще раз заявляю, что я иск не забирал. Будут материалы дела, ознакомлюсь, узнаю, кто подал отзыв, и будет соответствующее заявление в прокуратуру».

Напомним: еще 3 марта во время заседания исполкома, на котором предполагалось ввести в действие результаты транспортного конкурса в Сумах, начальник правового управления Сумского горсовета Олег Чайченко сообщил, что в Харьковском апелляционном суде, назначенное на 7 марта дело о законности транспортного конкурса, снято с рассмотрения. «Секретарь сказала, что якобы поступило заявление о том, что вы отказываетесь от иска. Я хотел бы у Максима уточнить», — заявил тогда Чайченко. В ответ на это Максим Колесник сообщил, что получил повестку и не отзывал свой иск.