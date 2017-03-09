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Сегодня 13:20149

Екс-голову Верхньої Сироватки можуть арештувати

Сумська місцева прокуратура відкрила кримінальну справу у відношенні голови Верхньої Сироватки Алли Александрової, яка була відкликана з посади Соціал-демократичною партією.

Попри офіційне рішення керівництва політсили, за чим послідувало законне припинення повноваженнь, вона відмовляється відпускати владу зі своїх рук, привласнивши печатку і блокуючи діяльність ради. Зважаючи на серйозність правопорушень, арешт головихи – питання часу. 

“Відповідно до п.5 ч.11 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського голови припинені з дня прийняття вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень, тобто з 28.02.2017 року.

Про вказане рішення політичної партії головою Верхньосироватської територіальної виборчої комісії Кисляк Л.О. 03.03.2017 року доведено до відома депутатів сільської ради та сільського голови Александрової А.М.

Однак Александрова А.М., достовірно знаючи про прийняте рішення партії, усвідомлюючи, що її службові повноваження, як голови сільського голови, вже припинені і вона підлягає звільненню з цієї посади, самовільно присвоїла владні повноваження Верхньосироватского сільського голови.

Для цього вона зайняла службовий кабінет сільського голови, заволоділа (привласнила) печаткою територіальної громади Вехньосироватської сільської ради та відмовляється її повернути, а крім того перешкоджає роботі депутатів сільської ради та проведенню сесій сільської ради, іншій діяльності ради та депутатів, чим завдає значних збитків громаді.

Внаслідок цих вказаних суспільно небезпечних діянь Александрової А.М. робота Верхньосироватської сільської ради заблокована, громада позбавлена можливості реалізації самоврядних повноважень, тобто у її діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 353 КК України (самовільне присвоєння владних повноважень) та ч.2 ст. 357 КК України (привласнення печаток)” , – ідеться у заяві, направленій правоохоронним органам за підписом депутатів Верхньосироватсьокої сільської ради.

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