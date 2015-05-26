Мэр отчитался по-новому: безопасно, тесно, визуально Ежегодный отчет мэра Сум Александра Лысенко прошел в новом формате и в новом месте в субботу 25 марта

Сравнительно небольшой зал филармонии едва вместил всех пришедших послушать, что же сделал мэр в 2016 году. Отчет проходил в условиях повышенных мер безопасности, в тесноте. Впервые выступлению городского головы предшествовал показ фильма о достижениях управлений и департаментов Сумского горсовета.

Перебдели с организацией

На входе горожан встречали работники полиции с собакой и металлодетекторами и просили предъявить документы, показать содержимое сумок. Работники горсовета объяснили журналистам, что такие беспрецедентные меры безопасности – инициатива полицейских.

Мэр, чиновники, депутаты от «Батьківщини» и их группы поддержки пришли заранее. За 20 минут до начала мероприятия все места в зале были заняты, а люди все подходили. Когда организаторы поняли, что со «своими» - перебор, часть чиновников и студентов попросили переместиться в фойе, уступив места горожанам. Отсутствие под рукой нужных начальников немного нарушило картину слаженной работы подразделений горсовета: Александр Лысенко по мере необходимости привлекал к ответу своих подчиненных, а они не откликались. Даже такая важная фигура, как начальник УКСа Виталий Шилов, сначала покинул зал, а потом по зову мэра все-таки вернулся.

Примечательно: как только приступили к вопросам-ответам, ради чего, собственно горожане и приходят на такие собрания, бюджетники и молодежь стали по одному и группками удирать, освобождая места для тех, кому пришлось полтора часа слушать градоначальника стоя. Под конец мэр показательно попросил работников горсовета поднять руки и насчитал лишь 20 чиновников, полагая, что таким образом опроверг подозрения в том, что зал заполнен т.н. «торпедами».

Активы и приоритеты

В этом году мероприятие проходило не только на новом месте (раньше было в ДК «Фрунзе» и ДК «Химик»), а и в новом формате: сначала получасовой фильм о работе управлений и департаментов, затем - выступление мэра с годовым отчетом, в котором информация из видоролика во многом повторилась. Таким образом, главный смысловой посыл сумчане получили дважды: мол, мы стараемся, уже сделано немало, работа в самом разгаре, поэтому скоро жить в Сумах станет лучше. Надо только активней сотрудничать с властью.

- Все о чем я буду отчитываться, сделала сумская громада, - подчеркнул мэр. - В том числе и выбор городского головы, депутатов и исполкома.

«Плюсом» в отчете отмечены следующие достижения 2016 года: ремонт дорог на 100 млн грн, 90 «евродворов» (всего с начала проекта - 200), четыре курсирующих автобуса и столько же готовящихся выехать, троллейбусная линия по ул. Прокофьева, пешеходные дорожки возле оз.Чеха, ремонт лифтов в многоэтажках, модернизация больниц, поликлиник, детсадов и школ, работа Центра предоставления админуслуг, введение практики «общественного бюджета», социальное такси, 20 детских площадок и пр.

- В учебных заведениях города мы отошли от родительских денег, - сообщил А.Лысенко, переходя к достижениям в системе образования. - Мы не можем запретить благотворительные взносы. Есть фонды. Хотите купить школе компьютер – пожалуйста. Но на содержание учебных заведений деньги выделены.

С лечебными учреждениями, по словам мэра, проблема огромная: куда вырулит ситуация с переходом на страховую медицину в Киеве – неизвестно, но в городских больницах занимаются капремонтом (было выделено 11,5 млн грн) и оборудованием (23,4 млн грн). В этом году начнется ремонт неврологического корпуса горбольницы №4.

Чего ждать

Задекларированные властью приоритеты на 2017-ый: улучшение инфраструктуры, «европейский двор», прозрачный бюджет, увеличение количества общественного транспорта, образование, медицина, соцзащита, поддержка молодежи и спорта, развитие культуры, помощь участникам АТО (в частности, создание Центра, строительство жилья), публичность и привлечение громады к решению городских проблем, расширение Центра предоставления админуслуг, европейская интеграция.

По сути, этим же интересовались и горожане, желая услышать больше конкретики на будущее: что, где, когда и за сколько. Если бы выбирали лучший вопрос, по нашему субъективному мнению, победил бы такой: матерится ли мэр за рулем, когда ловит ямы на городских дорогах, и кого он при этом вспоминает. На что А.Лысенко ответил, что за рулем находится его водитель, и признался, что бывают случаи, когда он не сдерживается, упоминая при этом директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеру.

Как объяснил мэр, в этом году дорожники не станут делать т.н. «выпиливание» и латочную заливку, а будут ремонтировать дороги большими участками.

Еще в негативном контексте был упомянут начальник инспекции по благоустройству города Руслан Голоперов за безуспешную борьбу со стихийной торговлей. «Стихийная торговля – это бич, и мой, и предшественников. Я своим подчиненным говорю: не можете убрать - пишите заявление и уходите», - сказал мэр.

Кроме того, А.Лысенко поделился ближайшими строительными планами, касающимися МЦ «Романтика», стадиона «Авангард» и Театральной площади. Он попросил сумчан сообщать городским властям, где еще надо сделать тротуары. Предостерег сумчан от воровства роз: в прошлом году было высажено 3 тыс. кустов и поймано четыре человека, а в этом предприятие «Технология» подарит городу на 500 кустов больше.

Отчитался градоначальник и о закупленной за бюджетные деньги технике – вышки для КП «Горсвет», спецмашины для промывки канализации, экскаватора, мини-тракторов для уборки тротуаров и пр. Сообщил, что в бюджете заложено 4,2 млн грн на 42 избирательных округа – этих денег хватит, чтобы установить по две детские площадки на округ. Сказал, что снова объявлен тендер на закупку троллейбусов. Также в этом году будут закупать и автобусы.

- От «гармошек» я бы воздержался, - сказал А.Лысенко, объясняя, что под словом «большие» понимается автобус вместительностью 100-150 пассажиров, а под средней вместимости 60+. – Думаю, закупим большие автобусы и посмотрим, как они будут работать, надо ли их будет снимать вечером с маршрутов. Я уверен: большие автобусы дадут большую экономию.

В 2017 году продолжатся работы в подземном переходе перед Харьковским мостом: 1,5 млн грн уже освоено, еще столько же предстоит. При этом мэр показал новый проект внутреннего оформления перехода.

«Отлично», «уд», «неуд»

Сумчане, выстроившиеся в длинную очередь у микрофона, условно разделились на три примерно равные категории.

Первая - благодарящие и хвалящие мэра в диапазоне от «спасибо за помощь при лечении ребенка» с вручением А.Лысенко оформленной в рамку Благодарности или «спасибо за ремонт двора (стадиона, заботу о ветеранах АТО, молодежи и пр.), дайте еще - и на нашу поддержку можете рассчитывать» до «Вы лучший мэр за все 30 лет, а те, кто на Вас льет грязь, негодяи, метящие на Ваше место». На льстивые слова пенсионерки мэр среагировал сдержанно, а вот «пас» от молодежных активистов принял, в ответ предложив им создать… молодежный парламент (как в добрые времена ПР!).

Ко второй категории можно отнести горожан, бравших слово, чтобы озвучить конкретную проблему и услышать, когда же наконец по указанному адресу сделают ремонт крыши, подъезда, лифта, дворовой дороги, тротуара и пр. Какие из «остановок по требованию» следует сделать обязательными для общественного транспорта. Когда в Сумах появится хоспис? Волонтер, заботящаяся о судьбе онкобольного мальчика Александра Качана, попросила содействия в оплате дорогостоящего лечения, без которого ребенку не выжить.

Третья группа – это те самые «негодяи», считающие, что городская власть ничего хорошего горожанам не сделала. Энергосберегающие программы провалены. Дороги в ужасном состоянии. Питание детей в учебных и медицинских учреждениях опасно для их здоровья. Детские площадки подозрительно дорогие. Прозрачность при распределении бюджетных средств не коснулась департамента инфраструктуры: предпринимателю со стороны на тендеры не пробиться. Даже годовой отчет власть не смогла нормально провести: мол, собрали людей для зомбирования, а на интерактивное общение времени почти не оставили. В связи с замечанием по организации мероприятия диалог с громадой решили продлить до последнего человека у микрофона. В то время как часть письменных вопросов так и осталась не озвученной, на них мэр пообещал ответить в рабочем порядке - как на обращения.

А еще «негодяи» потребовали от мэра извинений перед громадой «за зимний кошмар» с завалами снега. А.Лысенко сказал, что готов извиниться, оправдываясь: мол, не все сразу, технику уже закупили – значит, следующей зимой будет возможность почистить и проезжую часть, и тротуары, избегая снежных валов.

- В следующем году отчет будет в Украинском доме, - пообещал мэр, сообщив, что работает с СНПО над передачей городу бывшего ДК «Фрунзе».

Завершая общение, мэр, прямо как на церемонии вручения «Оскара», чинно поблагодарил за поддержку всех присутствующих и своих родителей.