Порошенко в Сумах: итоги визита Петр Порошенко впервые посетил Сумы в должности президента на свои именины (12 июля - День святых апостолов Петра и Павла).

В рамках рабочей поездки за несколько часов пребывания в Сумах президент посетил частное предприятие с иностранными инвестициями «Гуалапак Украина», где участвовал в открытии нового производства упаковок, Свято-Воскресенский кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, где открыл Казацкий крест борцам за волю Украины, и военный городок, где состоялась презентация Центра реабилитации участников боевых действий.

Лучше перебдеть?

Визит президента в Сумы заранее особо не анонсировался - только за день в пресс-службе облгосадминистрации журналистам в процессе аккредитации сообщили план мероприятий с участием Петра Порошенко. Но о маршруте президента сумчане догадались заранее – по нанесенной обновленной дорожной разметке и активности дорожников и коммунальщиков на пр. Г.Кондратьева, в центре города и Курском проспекте.

Как бы там ни было, короткий президентский визит ускорил некоторые ремонтно-строительные работы и наведение порядка после стихии.

Проехав от военного городка до «Гуалапак Украина», наш корреспондент насчитала аж семь бигбордов с изображением супруги президента Марины Порошенко в окружении детей. Заметил ли это президент и понравилось ли такое внимание к его жене, спросить не удалось, как и задать вообще какие-либо вопросы, поскольку ни на одном из мероприятий традиционного подхода к прессе никто не запланировал.

На здании облгосадминистрации со стороны Воскресенской церкви с крыши до фундамента растянули громадный желто-голубой стяг. Накануне внимательный сумчанин заметил в полотне дырку и не преминул написать об этом в Фейсбуке. Другой горожанин сообщал о ветке, нависшей после урагана над дорогой по пути следования высокого гостя, заботясь, чтобы коммунальщики не пропустили потенциальную угрозу.

А вот после поста сумчанки в ФБ непосредственно в день визита, с возмущенной, что из-за президентского кортежа полиция задержала проезд «скорой», пришлось оправдываться и полиции, и «скорой». И.о. директора Центра экстренной медицинской помощи г.Сумы Максим Новиков заверил, что помощь ребенку была оказана вовремя: «Машина была без сигнальной сирены, то есть это не значит, что нас должны были пропускать. И в любом случае наш водитель обязан был уступить дорогу всем проезжим машинам, которые в тот момент двигались по главной дороге. Поэтому мы остановились на 30 секунд, пока проехала колонна. Действительно, рядом находился полицейский, но работу нашей бригады никто не задерживал. На вызов приехали вовремя. Ребенка доставили в травмпункт. Ничего страшного не было, просто парень подвернул ногу. Поэтому на нашу работу приезд президента никак не повлиял», - утверждал М.Новиков.

Если «скорой» выключенные светофоры не мешали, то другие водители возмущались: мол, зачем отключать светофоры с утра, если Президент еще даже не прилетел. Шутка, что вирус Petya поразил сумские светофоры, мигом облетела город. Кому-кому, а полицейским в этот день было не до шуток. Как показала практика, многие водители порядком подзабыли жесты регулировщика, приходилось кричать и прибегать к более красноречивой жестикуляции. Пешеходов в центре тоже ждали препятствия: с самого утра на площадь Независимости, улицы Соборную и Воскресенскую со стороны ул. Горького и наоборот можно было попасть только через «рамку». Хотя мероприятия с участием президента намечались на середину дня.

Президентский кортеж, состоящий из «Мерседеса» облгосадминистрации, в котором ехал и П.Порошенко и глава области Николай Клочко, и пары микроавтобусов и джипа, передвигался по городу так стремительно, что как раз в это время удалось избежать пробок и заторов. Примечательно, что этот кортеж проехался по ул Соборная, по пешеходной "сотне", чего до этого никто из больших начальников не делал. Для проезда даже пришлось спилить заборчик.

«Чудо» от президента

На первое по плану визита мероприятие - торжество по случаю пуска новой линии на ООО «Гуалапак Украина» - президент опоздал больше чем на час. Учитывая, что сумчан собрали заранее – преимущественно чиновников и бюджетников - люди прождали Гаранта перед предприятием около двух часов.

Первым делом он вместе с руководством области и предприятия, итальянским инвестором, послом Италии в Украине и другими vip-гостями поучаствовал в запуске новой линии, а уже потом выступил перед народом на специально смонтированной к этому событию сцене.

Примечательно, что образец продукции, выпущенный с участием президента, оказался упаковкой для торговой марки «Чудо». Это бренд российской компании «Вимм-Билль-Данн», которую выкупила американская PepsiCo, но производственные мощности находятся в России и Украине. Россия указывается и на сайте одного из учредителей ООО «Гуалапак Украина» - АО «Технология» в перечне стран, куда поставляется продукция компании.

- Это продукция для украинских детей - высококачественная, сверхсовременная, полезная, - уверял П.Порошенко и добавил:

- За три года войны, во время этих суровых испытаний, в Украине открылось 60 новых заводов. Этих темпов Украина не знала никогда. Это яркое свидетельство доверия со стороны наших партнеров. И это не просто доверие на словах - они голосуют за будущее Украины гривней, евро, долларом, фунтом. Потому что они уверены: такой народ не победить. Спасибо за эту веру и за эти инвестиции.

Президент также отметил, что ему приятно было услышать слова от партнеров-инвесторов, что они наконец не имеют проблем с компенсацией НДС при экспорте, имеют полную поддержку украинской власти и решили дальше поддерживать производственные мощности. Петр Порошенко отметил, что итальянский инвестор имеет возможность строить производства в любой стране мира - Европейском Союзе, на Дальнем Востоке, в Китае, Латинской Америке. Но принял решение, что лучшее место для строительства этого производства - это Украина. Он констатировал: инвесторы имеют положительный опыт сотрудничества в Сумах, очень высокое качество продукции, очень конкурентную себестоимость, очень благоприятный инвестиционный климат с момента открытия первого предприятия в 2014 году. «Поэтому было принято решение о начале строительства второй очереди, и мне сказали, что на этом останавливаться не собираются», - добавил глава государства.

Он особо поблагодарил руководство предприятия за высокий уровень социальной ответственности, акцентируя внимание на поддержке Вооруженных сил Украины. «Это действительно ответственное поведение», - сказал Петр Порошенко и особо отметил поддержку больниц, благотворительные проекты в поддержку детей и украинских воинов.

Компания «Гуалапак» основана 6 февраля 2014 итальянской компанией GUALA PACK S.p.A. и общим украинско-польским предприятием АО «ТЕХНОЛОГИЯ». ООО «Гуалапак Украина» является частью группы компаний GualaPackGroup, насчитывающая 11 заводов по всему миру, которые специализируются на изготовлении упаковки для детского питания, фармацевтической, косметической, пищевой промышленности, оборудования для упаковки детского питания и упаковочных материалов.

В октябре 2016 г. советом директоров предприятия принято решение о строительстве нового предприятия общей площадью 13 700 квадратных метров. В его строительство и приобретение оборудования инвестировано более 16,8 млн евро частных инвестиций. На этом предприятии будет создано около 300 новых рабочих мест. По состоянию на 1 июля 2017 г. общая численность работающих составляет 205 человек. Средняя заработная палата около 12 143 грн.

Памятный знак

Вторым объектом внимания президента стала Воскресенская церковь, на территории которой установили памятный знак «Казацкий крест борцам за волю Украины». Здесь президента приветствовали не только горожане, но и жители Сумской области. Сначала Петр Порошенко принял участие в молебне за Украину. Потом он пообщался с семьей погибшего в АТО Андрея Реуты. «Сейчас мы очень высоко подняли статус настоящего героя Украины, и в этом пантеоне ваш сын занимает очень достойное место», - обратился президент к родителям Андрея, поблагодарив их за воспитание настоящего патриота и героя нашего государства. После чего приступил к церемонии открытия памятного знака.

- Мы с вами стоим на действительно историческом месте. Воскресенская церковь - уникальный образец казацкого барокко, возведена на средства первых сумских полковников Герасима и Андрея Кондратьевых. Она была для наших предков настоящей духовной святыней. Их - украинских казаков - знал и уважал весь мир. И свои уважали, и чужие боялись. Они были достойными игроками на геополитической карте прошлых веков, - сказал Петр Порошенко и от исторического экскурса перешел к современным реалиям. - Современные защитники независимости и территориальной целостности нашего государства доказали и доказывают, что украинская армия - боеспособная, крепкая духом, в состоянии противостоять российской агрессии. Мы открываем Казацкий крест борцам за волю Украины. Он является символом непрерывной связи разных поколений защитников Украины - от Конотопа до сих пор. Казацкая кровь, мужество и доблесть бушуют в жилах наших защитников.

Президент отметил, что памятный знак - первый на Сумщине памятник, олицетворяющий память всех борцов за свободу Украины на протяжении всей истории.

Президент поблагодарил священников за молитву и сказал, что молится за то, чтобы Господь послал Украине единую поместную церковь, чтобы украинцы объединились, потому что это самое важное. Украина нуждается сегодня в единении.

Памятный знак «Казацкий крест борцам за волю Украины» создан в память защитников Украины. Казацкий крест - символ украинского казачества. Такой крест изображался на печатях Войска Запорожского, Войска Запорожского Низового и других флагах и гербах казацких полков. Сейчас является символом Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины.

На обратной стороне памятного знака содержится графическое изображение символа Господа Саваофа и Его небесного воинства в виде треугольника в свете лучей. Этот символ является копией изображения на окладе Евангелия, подаренного кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским Пустовойтовской церкви.

Центр АТО

Завершающей точкой рабочей поездки президента в Сумы стало посещение военного городка, на территории которого открыли Центр для участников боевых действий. Как и на предыдущие объекты, глава государства прибыл с задержкой, но, несмотря на это, после торжественного объявления: «Пані та панове, Президент України Петро Порошенко!» - собравшиеся приветствовали его аплодисментами. У входа в Центр П.Порошенко ожидали около 40 участников АТО, а также чиновники, отвечающие за социальную защиту населения.

- Как на Донбассе, так и в Крыму, мы не оставим ни одного клочка земли врагу. 300 тыс. воинов приняли участие в боевых действиях и сейчас имеют свидетельства участников боевых действий. Нет более значимой задачи у украинской власти, чем почитание участников АТО. Потому по моему поручению создаются реабилитационные центры для участников АТО по всей стране. Я дал поручение проанализировать необходимость и принять соответствующее решение о создании Министерства по делам ветеранов, - заявил президент.

По словам Петра Порошенко, Центр сможет обслуживать более 6 тыс. участников АТО Сумщины.

Глава государства приехал на открытие не с пустыми руками и вручил директору Центра Геннадию Лисовенко сертификат, как объяснил президент, на медицинское оборудование. Но когда после отбытия главы государства в аэропорт журналисты поинтересовались подарком, выяснилось, что это... телевизор Philips 6100er Serie 55.

В открытии реабилитационного центра участвовала народный Герой Украины Яна Зинкевич – хрупкая 22-летняя девушка-волонтер из Ривного, сумевшая летом 2014 года на передовой организовать и возглавить медицинскую службу. За три года существования «госпитальеры» вывезли из-под огня две с половиной тысячи раненых. В декабре 2015 года Яна, попав в автокатастрофу, получила серьезные травмы позвоночника, но благодаря врачам и силе воли девушка постепенно становится на ноги. Примечательно, что в Сумах с президентом Яна говорила стоя, ненадолго поднявшись с инвалидной коляски. Начальник медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии акцентировала внимание на том, что участники АТО заслужили максимальное уважение и внимание.

Надо отметить, что мероприятие по открытию Центра носило символический характер, т.к. учреждение уже работает. По словам Г.Лисовенко, с 29 марта Центр начал принимать заявления от посетителей и сейчас обслуживает около 40 человек в день. Всего обслужили больше 400 обратившихся.

В Сумах 2770 участников боевых действий в зоне проведения АТО. Однако Центр рассчитан на всех ветеранов, имеющих статус участника боевых действий и участников АТО, которые еще не успели получить статус УБД, а также членов их семей. К их услугам компьютерный класс, зал ЛФК с тренажерами, комната для гидромассажных процедур, зал психологической разгрузки, детская комната. В Центре проводят прием терапевт, невролог, ортопед, физиотерапевт, есть практический психолог, социальный работник, юрисконсульт, специалист по физической реабилитации.

"Центр предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам АТО и членам их семей" - это коммунальное учреждение Сумского горсовета, и созданное за средства сумских налогоплательщиков при поддержке общественной организации "Союз ветеранов АТО Сумской области".

Как сообщили в Центре, из городского бюджета на реконструкцию 2-этажного здания было выделено свыше 7 млн грн, а на обеспечение материально-технической базы - 3 млн.

Центр работает с 8.00 до 20.00. Подробную информацию можно получить по телефону 050 107 94 53 и на сайте http://atocentr.sumy.ua