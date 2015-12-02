Город Сумы под микроскопом: о бюджете и не только На чем сумская казна теряет деньги?

Общественная организация «Бюро анализа политики», проанализировав городской бюджет, раскрыла типичные коррупционные схемы и выявила, на чем сумская казна теряет деньги.

Эксперт «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко в аналитическом материале, посвященном сумскому бюджету, который «Данкор» публикует (с сокращениями, разделив на две части), исследует главные сумские проблемы и призывает горожан активней влиять на процесс наполнения и расходования денег громады.

- Мы убеждены: без стратегического видения развития города бессистемные расходы - это «размазывание масла по хлебу», когда по существу не решается ни одна городская проблема, а решение о строительстве тех или иных объектов зависит от ловкости и авторитета лоббистов и начальников профильных управлений.

Следует не забывать, что в Украине все быстро меняется как в положительную, так и отрицательную сторону. Сказка под названием «бюджетная децентрализация» может так же внезапно закончиться, как и началась. И чтобы сумчане потом не жалели о бесцельно потраченных миллионах, мы подготовили эту аналитическую записку. Ведь знания о бюджете - это только первый шаг к переменам! Впереди много совместной работы власти и общественности на благо нашего города… Очередные местные выборы нас ждут в 2020 году, т.е., если вы хотите более быстрых изменений, - учитесь влиять на нынешнего мэра и нынешний состав городского совета, - призывает эксперт.

Политическая ситуация

Из позитива в Сумском горсовете следует отметить частичное обновление (и омоложение) состава депутатов, относительно большое количество фракций и уменьшение количества депутатов (было 75, стало 42). Большое количество фракций - это позитив, потому что в таких условиях депутатам приходится договариваться между собой, идти на компромиссы, учитывать мнение других сторон, что является основой парламентской демократии и повышает качество принимаемых решений.

Однозначно негативным является то, что «Батьківщина» в результате выборов получила почти монопольное большинство в сессионном зале: эта фракция насчитывает 17 депутатов плюс два внефракционных (городской голова Александр Лысенко и секретарь горсовета Андрей Баранов). В сессионном зале голосуют 43 человека - 42 депутата и городской голова, поэтому для принятия решения достаточно 22 голосов. Когда одна фракция 19 из 22 необходимых голосов, это создает слишком большие возможности для концентрации власти.

Фактически сейчас в Сумском горсовете сложилась устойчивая коалиция между «Батьківщиной» и «Самопоміччю», за что последняя получила должности сразу двух заместителей городского головы. Это Алена Дмитриевская и Александр Журба. Такой себе политический договор с квотным распределением должностей. Вместе эти две фракции имеют 19 + 4 = 23 голоса, что достаточно для принятия решений, но довольно шатко: пара депутатов не придет на заседание, и большинство разрушено. Именно поэтому у коалиции есть еще две опоры под властный табурет - фракции «Оппозиционного блока» (+4 голоса) и «Свободы» (+3 голоса). В большинстве решений они голосуют синхронно с властной коалицией.

Что касается оппозиции, то этим словом в Сумском горсовете 7-го созыва можно назвать только две фракции – «За Украину!» и «БПП / Солидарность». Вместе они имеют 4 + 9 = 13 голосов, поэтому даже включение вопросов в повестку дня горсовета по их инициативе часто не бывает простым.

Мораль сей басни такова: хотите влиять на принятие решений в городе, учитесь влиять на мэра и депутатов. Когда рассматриваются важные для вас вопросы, приходите на сессию с плакатами, звоните депутатам перед сессией, пишите обращения к ним, ходите на приемы, пишите письменные поручения избирателей к депутату - все возможности для этого у вас есть. Вопрос лишь в том, как мы, избиратели, этими инструментами влияния пользуемся, а также в том, кто из депутатов как реагирует на такое воздействие.

Инструменты влияния

Для воздействия на власть, в том числе и на формирование бюджета, у общественности есть несколько инструментов:

1. Общественный совет при исполкоме. Является, скорее, анахронизмом. Чтобы принять решение, необходимо пройти тяжелый этап "говорильни" с часто бессмысленными дискуссиями. Решение носит рекомендательный характер.

2. Парципаторный бюджет (бюджет участия). В 2018 году - это 6 млн грн. Этот инструмент на сегодняшний день - самый эффективный. Однако он больше полезен для инициативных групп жителей, которые стремятся получить финансирование на относительно небольшие объекты. Более глобальные предложения (например, увеличение финансирования на молодежную политику) с помощью бюджета участия пролоббировать не удастся.

3. Общественные слушания по проектам городского бюджета и Программе экономического и социального развития города. Слово «слушания» очень точно характеризует это мероприятие. В течение нескольких часов присутствующие слушают, как начальник финдепартамента и начальники других департаментов зачитывают информацию (фактически немного расширенную пояснительную записку к проекту бюджета). Предложения в бюджет принимаются как заранее в электронной форме, так и во время самих слушаний. Однако в проект бюджета они не включаются, а передаются соответствующим структурным подразделениям на обработку. При благоприятных обстоятельствах предложенные жителями идеи могут найти свое место при внесении поправок в бюджет в течение года. В целом наличие общественных слушаний - это положительное явление, однако этот инструмент мог бы быть более эффективным, если бы они проходили на стадии формирования бюджетных запросов распорядителями средств.

4. Внесение предложений на уровне распорядителей средств. Требует времени и настойчивости, однако может быть вполне эффективным. Если распорядитель средств ваши предложения внесет в свои бюджетные запросы, то это уже половина успеха. Однако необходимо тщательно следить, чтобы они были сохранены на каждом этапе бюджетного процесса.

Назначение руководителей коммунальных предприятий

Каждая партия, придя к власти на местном уровне, пытается расставить своих людей на руководящие должности…Однако эффективность таких назначений часто можно ставить под сомнение. Особенно если говорить о руководителях коммунальных предприятий, ведь они не выполняют функций органов местного самоуправления, а их цель одна - приносить прибыль, которая будет идти в городскую казну.

На практике должности в коммунальных предприятиях являются одним из факторов прочности депутатской коалиции. Их отдают на откуп депутатам из провластного большинства, чтобы обеспечивать стабильные голосования. Дело в том, что депутат горсовета за выполнение своих обязанностей не получает заработной платы. Говорить о какой-то партийной дисциплине не приходится, а вот привязка к месту работы с неплохой зарплатой работает на все сто.

В Сумах 16 коммунальных предприятий. Половина из их директоров имеет отношение к правящей в городе партии «Батьківщина»:

КП «Горводоканал» - Сагач Анатолий Григорьевич

КП «Зеленстрой» - Лаврик Владимир Владимирович;

КП «Дорремстрой» - Вегера Александр Алексеевич;

КП «Сумыкоммунинвест» - Левченко Олег Александрович;

КП «Сумыжилье» - Клименко Елена Владимировна;

КП «Инфосервис» - Дяговец Елена Владимировна;

КП «Сумытеплоэнергоцентраль» - Скоробагатский Евгений Алексеевич;

КП «Архитектура. Строительство. Контроль» - Никоненко Владимир Викторович.

Полезно ли это для «Батьківщини»? Безусловно. Вот только стоит ли овчинка выделки громаде? Сомнительно. Чтобы предприятие эффективно работало, необходим успешный менеджер, а не человек с «правильным» партийным билетом.

Кто формирует бюджет?

Понимать процедуру формирования бюджета и знать центры принятия решений нужно каждому умному человеку, каждому налогоплательщику. Потому что центры принятия решений одновременно являются и центрами влияния, если вы хотите, чтобы ваши налоги тратились именно согласно вашим пожеланиям, а не так, как того хочет чиновник или депутат.

Есть формальная процедура (ее можно найти в Бюджетном кодексе и в бюджетном регламенте) и реальное принятие решений.

Процедура формирования и принятия бюджета имеет следующий вид:

Практически на каждой стадии бюджетного процесса организованная общественность может влиять на принятие решений, поэтому бюджетный цикл можно изобразить и в таком виде:

Центры принятия решений - точки воздействия

Реальная процедура принятия решений обычно отличается от предусмотренной в законодательстве, и город Сумы здесь не является исключением. Фактически на формирование бюджета Сум влияют всего несколько человек:

• городской голова Александр Лысенко;

• его первый заместитель Владимир Войтенко;

• директор департамента финансов Светлана Липова;

• депутат горсовета Владимир Шилов;

• экс-заместитель, а ныне советник городского головы Виктор Волонтырец.

Хотите, чтобы ваши инициативы в интересах общества были учтены в бюджете и воплощены в реальность - ищите возможности влияния на этих людей. Это может оказаться проще, чем использовать механизмы, предусмотренные Бюджетным кодексом.

Доходная часть бюджета

Общий объем расходов бюджета на 2017 год в Сумах составляет 2,429 млрд грн. (по сравнению с прошлым годом доходы выросли на 28% - в 2016 они составляли около 1,9 млрд грн) Сюда входят и заработанные городом средства, и официальные трансферты от государства в виде субвенций. Хороший показатель для украинского города - это превышение собственных доходов над субвенциями. Для Сум пропорция составляет 57% -43% в пользу собственных поступлений.

Таким образом, по своему размеру бюджет Сум в 2017 году является рекордным и стоило бы ожидать качественного роста города за счет вливания этой колоссальной суммы в развитие. Однако расходы выросли пропорционально доходам и составляют те же 2,429 млрд грн, копейка в копейку. Продолжая реформу децентрализации, государство передает все новые и новые полномочия на городской уровень. Но если в 2014-2015 годах полномочия в полном объеме обеспечивались ресурсами, то сейчас городам приходится тратить собственные деньги на содержание ранее спонсируемых государством учреждений. В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе, новшеством стала полная передача на баланс городов профессионально-технических заведений и то, что теперь в учебных заведениях государство обеспечивает, по сути, только зарплату педагогического персонал, все остальные расходы должны обеспечиваться городом. По замыслу, изменения должны побудить местные власти оптимизировать учреждения, на которые тратятся средства, однако власть не спешит прибегать к непопулярным сокращениям расходов, больше думая о следующих выборах, чем об эффективности.

Расходная часть бюджета

Вместе с повышением доходов выросли и расходы на одну из двух основных составляющих расходов - потребление, т.е. на обеспечение выполнения бюджетными учреждениями своих функций.

Однако в обязанность местных властей входит не только поддержание существующего состояния, но развитие и прогресс. И поскольку «деньги делают деньги», для обеспечения прогресса необходимо инвестировать в масштабные долгосрочные проекты, развитие инфраструктуры, качественные изменения во всех отраслях, и т.п. Проблема распределения бюджетов заключается в балансе между этими двумя категориями: средства надо тратить и на то и на другое. Так куда именно в Сумах тратят деньги?

Из 1,3 млрд грн собственных средств города крупнейшим потребителем ресурсов является управление образования: почти 36% средств идет на эту отрасль. Следующей по величине сферой является жилищно-коммунальное хозяйство - на него приходится 18% всех средств. Почти полностью они направлены на всевозможные ремонты и реконструкции. На строительство сооружений и дорог идет всего 8% средств, ремонты в большем приоритете.

Кроме того местной казне приходится дофинансировать здравоохранение и даже немного социальную защиту.

Если же брать общие расходы, т.е. с учетом государственной субвенции, на первом месте безальтернативно в течение последнего десятилетия оказываются расходы на социальную защиту. В этом году они составляют 642 млн грн. Весь перечень льгот финансирует государство, город содержит лишь соответствующее управление и тратится на зарплату персонала. Кроме того, за городской счет финансируются две программы: «Город Сумы - территория добра и милосердия на 2016 - 2018 годы» и «Социальная поддержка участников АТО и членов их семей на 2017-2019 годы» на 3,1 и 2,7 млн грн соответственно.

Расходы на образование делятся на три основные категории: содержание детских садов, школ и заведений профтехобразования.

Расходы на здравоохранение в 2017 году: