Сумской горсовет: миллионеры из трущоб и маршруточные магнаты Депутат Левченко не знает, кто живет в квартирах его жены. Кушнир жалеет, что не ездит на мопеде. Миллионер Калиниченко занимает деньги и признается: пошел в депутаты исключительно ради защиты своего бизнеса. 42-летний Сагач выплачивает молодежный кредит - часть ему возвращает государство.

Об этом в своем исследовании пишет ЧЕСНО.

Как и где живут депутаты-«бомжи»?

Согласно разъяснению НАЗК по заполнению электронных деклараций, депутаты должны указывать все недвижимое имущество, которым пользуются, даже тем, что на безвозмездной основе. Но не все политики обратили на это внимание.

В Сумском городском совете семь депутатов не задекларировали ни одного квадратного метра жилой площади. Четверо из них - члены фракции ВО «Батьківщина», двое из «Свободы» и один из «Солидарности».

Лидер рейтингов, самый богатый депутат по прошлогодним доходам и с накопленными доходами, депутат-миллионер Вячеслав Калиниченко из фракции ВО «Батьківщина» имеет только земельный участок в городе Сумы площадью 775 кв. м.

«Да, я живу на земельном участке. На земельном участке. У меня есть адрес прописки. Я его указал в графе «место проживания». Да, спасибо, буду знать, что нужно указывать эту информацию в декларации», - комментирует Калиниченко.

Батькивщинец, зять экс-прокурора Сум Виталий Бурбыка - тоже бездомный. Депутат с женой и дочерью не имеют никакого жилья.

«Да, не имею жилья. Живу в приймах. На самом деле несколько изменилась ситуация. Что именно мне декларировать? А если я у родных живу? Ну, видимо, не задекларировал. Ну, нет, жилья своего у меня нет. Если бы у меня было жилье, я бы его задекларировал. Там есть недвижимость, нежилая, она задекларирована, все имущество свое я задекларировал, а жилья действительно у меня нет уже несколько лет», - сообщил Бурбыка.

В список «бездомных» попали еще два представителя «Батьківщини»: директор КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгений Скоробагатский и госслужащая Ольга Фирсова. Ни многодетная мама, ни отец двух детей не имеют никакого жилья. Однако у обоих в собственности земельные участки, а Скоробагатский, имея 2 нежилых помещения, попал в лидеры нашего рейтинга владельцев недвижимости.

«У меня ее (квартиры. - Прим. ЧЕСНО) нет, я проживаю в квартире мужа. Муж не дает согласия на предоставление информации», - говорит Фирсова.

Стоит заметить, что в том случае, если член семьи субъекта декларирования отказался предоставить какие-либо сведения или их часть для заполнения декларации, такие декларации подлежат обязательной полной проверке. При этом субъект декларирования обязан был указать об этом в декларации, отразив всю известную ему информацию о таком члене семьи.

«Я проживаю в квартире тещи. Я должен был указать и это? Я не знал. Буду на будущее знать», - отметил Скоробагатский.

«Бездомными» оказались руководитель и заместитель фракции ВО «Свобода» Юлия Левченко и Дмитрий Амосов. Левченко вместе с мужем и Амосов с мамой тоже не задекларировали ни одного места жительства.

«Я прописана у родителей, в с. Стецковка. Прописана там, но не проживаю, проживаю я в другом месте», - сообщила Юлия Левченко.

И завершает наш рейтинг депутат от БПП «Солидарность» Виталий Мельник. Он, кроме автомобиля, больше никакого имущества не задекларировал.

Отметим: согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан декларировать все недвижимое имущество, которое имеется в его пользовании. Даже если оно принадлежит третьему лицу.

Неуказанная информации о недвижимом имуществе может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.

У кого из депутатов больше всего владений?

Наряду с депутатами, которые не имеют собственного жилья, в городском совете есть и такие, кто владеет несколькими тысячами квадратных метров.

Так, больше всего недвижимости задекларировал представитель ВО «Батьківщина» Евгений Скоробагатский. Несмотря на то что депутат с семьей не имеют ни собственного, ни арендованного жилья, Скоробагатский владеет двумя нежилыми помещениями общей площадью почти 4 тыс. кв. м.

«А для чего это? Ну, у меня помещение, ну использую, и сам использую, и сдаю в аренду», - прокомментировал Скоробагатский.

У члена фракции БПП «Солидарность» Расула Галаева во владении почти 800 кв. м недвижимости. Это, в частности, одна квартира, принадлежащая самому декларанту, и еще одна квартира и нежилое помещение почти в 660 кв. м, которые записаны на жену.

Владимир Шилов из «Батьківщини» имеет 2 объекта недвижимости общей площадью более 400 кв. м. Депутат вместе с женой являются собственниками двух домов в Сумах.

«В одном доме проживаю я с женой, в другом - сын, этот дом я ему подарил», - так отвечает на вопрос об использовании имущества Шилов.

Еще один «батьківщинец» Олег Левченко задекларировал 3 квартиры более чем в 300 кв. м. Все имущество зарегистрировано на жену депутата.

«Вы вообще читать умеете? Это вообще квартиры моей жены, это у нее надо спросить, как она их использует. Она их приобрела еще до брака. Какое я отношение к ним имею?» - комментирует Левченко.

И завершает наш рейтинг еще один представитель БПП «Солидарность», с недавних пор директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробовая. Депутат владеет тремя квартирами: двумя в Сумах и одной в Киеве, жилым домом и машиноместом.

Зачем Степченко 40 га земли?

Больше всего земли в городском совете имеет депутат от БПП Вячеслав Степченко. Общая площадь владений - более 40 га. Земля принадлежит жене депутата и находится в пос. Кириковка Великописаревского района и в Старом селе.

«Это арендованная земля моей женой. Да, 40 гектаров земли, взятых в аренду еще лет 10 назад. Не понимаю, какое отношение это имеет к тому, что я год назад стал депутатом. Это сельскохозяйственная земля, у жены есть фермерское хозяйство, выращивание зерновых, ни больше ни меньше, - комментирует Степченко.

«Батьківщинец» Игорь Кушнир владеет почти 5 га земли. В частности, двумя земельными участками в Сумах и еще двумя в с. Хоружевка Недригайловского района.

«Это паи, те, что моей бабушки, моей мамы, это в наследство мне досталось. За паи мы получаем доход, сдаем в аренду», - говорит Кушнир.

На третьем месте среди «лендлордов» - председатель фракции ВО «Батьківщина» Василий Гончаров. Общая площадь землевладения депутата - более 4,5 га. Депутат с женой и сыном имеют 5 земельных участков в Сумах, Сумском и Глуховском районах.

Почти 4 га земли в Лебединском районе имеет самая «бедная» депутат от фракции «Батьківщина» и «бездомная» Ольга Фирсова.

«Я в аренду землю сдаю, я задекларировала, что получаю арендную плату. Это наследство от родителей», - комментирует Фирсова.

Секретарь депутатской фракции «Оппозиционный блок» Геннадий Гризодуб владеет 5 земельными участками площадью почти 2,3 га в Сумском и Краснопольском районах.

Маршруточные магнаты и владельцы машин премиум-класса

Рейтинг депутатов-«автолюбителей» возглавляют члены «Оппозиционного блока» братья Игорь и Юрий Перепеки. В собственности депутатов 26 автотранспортных средств - 14 маршруток «РУТА» и легковой автомобиль RENAULT MEGANE у Игоря и 12 маршруток «РУТА» и легковой автомобиль RENAULT MEGANE у Юрия.

Братья Перепеки много лет занимались маршруточным бизнесом в Сумах: сначала как частные предприниматели, затем создав фирму ООО «Сумыпастранс». И хотя уже несколько лет они официально не числятся собственниками предприятия и пытаются никоим образом не позиционировать себя с маршрутками, однако до сих пор владеют автобусами, получают доход от ООО «Сумыпастранс» за аренду имущества, а также на предприятии работают их близкие родственники.

Как среди «лендлордов», так и среди «автолюбителей», депутат Игорь Кушнир с шестью транспортными средствами занимает второе место. В частности, он владеет 2 легковыми автомобилями: CITROEN DS 4 и FORD Sierra, 4 грузовыми авто. Также у депутата есть мопед.

«Одна самая старенькая машина - КрАЗ - стоит уже много лет, не использую никак, надо продать. А все остальные в бизнесе задействованы», - говорит Кушнир.

Сожалеет, что нет времени пользоваться мопедом:

«Мопедом иногда я пользуюсь. Уже года три не ездил. Некогда, к сожалению».

Еще один депутат от «Батьківщини», «бездомный» Евгений Скоробагатский задекларировал 5 автомобилей - OPEL Omega 2.0, три автомобиля УАЗ и у жены NISSAN Note. Кроме того, в собственности семьи есть водный транспорт - надувная лодка Kolibri КМ-330D.

«В свое время я их (автомобили УАЗ. - ЧЕСНО) купил, но у меня их фактически нету, они просто числятся, они в АТО. А вообще, есть только машина жены - NISSAN. А я езжу на машине отца - «Жигули». OPEL тоже был давно продан по доверенности и только числится на мне», - отмечает Скоробагатский.

Необходимо отметить, что продажа авто по генеральной доверенности в Украине была довольно популярным способом уклонения от уплаты налогов для многих автомобилистов. Суть заключается в том, что владелец авто юридически передает его в пользование другому человеку, а по факту - продает за наличные. Таким образом, при заполнении деклараций в 2016 и 2017 годах очень часто встречаются авто, проданные уже много лет назад по доверенности депутатами, которые оптимизировали налоги.

И закрывает наш рейтинг депутат с самыми дорогими авто в городском совете, один из самых богатых депутатов, «батьківщінець» Владимир Шилов. Он задекларировал 5 легковых транспортных средств - в частности три автомобиля MERCEDES-BENZ. Стоимость одного из них - почти 2 млн грн.

«Ну, я люблю машины. А если серьезно, то машина та, что MERCEDES-BENZ VITO, мною была приобретена и передана волонтерам, она до сих пор ездит в АТО. Остальные машины: одна у меня, одна у жены, а третьей пользуется сын. По ВАЗу, то он уже давно продан», - комментирует Шилов.

Кому ссужают миллионы депутаты?

Больше всего в городском совете занял представитель ВО «Батьківщина» предприниматель Вячеслав Калиниченко. Он задекларировал 4 займа почти на 8,5 млн грн. Три займа депутат предоставил своим предприятиям - ООО «Агропромышленная компания «Агротехника», и ООО «Региональный шинный склад». Еще два займа (почти 1,2 млн грн) депутат предоставил ООО «Аккумуляторная компания».

«Я занимаюсь предпринимательством, я продаю и покупаю, я уже 20 лет частный предприниматель. Вы хотите мне запретить заниматься бизнесом? Я занимаюсь бизнесом, я ничего не скрываю, я показываю то, как оно есть. Это оборот, это не доход», - отмечает депутат.

«БППист» Вячеслав Степченко вместе с женой предоставили два займа третьим лицам на 950 тыс. грн.

«Это заняли родственникам. Без всяких документов, документов на это нет. Родственникам для их деятельности. Я уверен, что они эти деньги отдадут», - утверждает Степченко.

Депутат от «Оппозиционного блока» Виталий Жиленко закрывает тройку депутатов, которые ссудили больше всего: он предоставил в долг 900 тыс. грн.

«Ну, занял и занял, дал хорошим людям для развития бизнеса», - говорит Жиленко.

На что занимают депутаты?

Есть среди депутатов горсовета и те, которые живут в кредит.

Депутат от ВО «Батьківщина» Анатолий Сагач, который закрывал пятерку самых богатых депутатов по средствам и крупнейшим прошлогодним доходам, имеет восемь кредитов, которые в сумме составляют почти 1,4 млн грн.

«Я несколько лет назад взял кредит, ипотеку по молодежному жилищному кредитованию. Теперь ежегодно выплачивают определенную сумму: тело кредита и проценты, потом государство мне часть возвращает. Это одна часть займов. Потом у меня есть страховка, которую я выплачиваю в банк. Еще одна сумма в «Приватбанке» - это стандартная кредитная карточка – ну, та, что надо возвращать в конце каждого месяца. Ну, ею очень удобно пользоваться. В некоторых магазинах, заведениях возвращают некоторую сумму, накапливаются бонусы. Это все! У меня все честно, я показываю все доходы и расходы», - говорит Сагач.

Виктория Гробовая из «БПП», которая благодаря мужу-бизнесмену попала в список самых богатых депутатов, указала кредит в банке почти в 390 тыс. грн.

Еще один БППист Дмитрий Наталуха задекларировал 330 тыс. грн кредита в банке. Причем этот депутат попал в рейтинг самых бедных депутатов, задекларировав лишь 41 тыс. грн годового дохода, что значительно меньше прожиточного минимума.

Депутат Калиниченко из «Батьківщини» имеет кредит почти в 200 тыс. грн.

«У меня очень много кредитов - это все связано с моей предпринимательской деятельностью», - отмечает Калиниченко.

Депутат несколько раз подчеркнул, что ведет предпринимательскую деятельность честно и показывает все доходы и расходы, а в конце признался, что вообще не желает быть депутатом.

«И вообще мне это депутатство надоело. Мое мнение: это люди (депутаты. - ЧЕСНО), которым делать нечего. Они идут туда, в бюджетные деньги, чтоб урвать что-то».

Калиниченко также сообщил, что пошел в депутаты только потому, что у него пытались отобрать бизнес.

«Меня «мочили» - я пошел в эти грёбаные депутаты», - добавляет он.

В этом году депутат попал в несколько списков, в частности, возглавил рейтинги самых богатых депутатов по прошлогодним доходами и накопленным доходам, а также пополнил ряды «бездомных».

Владимир Чепик из партии «За Украину!» задекларировал кредит в банке почти в 150 тыс. грн.

«Да, несколько лет назад оформил ипотеку по государственной молодежной жилищной программе на приобретение квартиры. В декларации указана и сумма, которую я еще должен выплачивать в течение следующих 12 лет», - объясняет Чепик.

Напомним: Общественное движение ЧЕСНО проанализировало электронные декларации депутатов Сумского городского совета и составило рейтинги богачей, «нищих» и владельцев крупнейших состояний.