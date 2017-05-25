Сумской горсовет: миллионеры из трущоб и маршруточные магнаты

Об этом в своем исследовании пишет ЧЕСНО.
Согласно разъяснению НАЗК по заполнению электронных деклараций, депутаты должны указывать все недвижимое имущество, которым пользуются, даже тем, что на безвозмездной основе. Но не все политики обратили на это внимание.
В Сумском городском совете семь депутатов не задекларировали ни одного квадратного метра жилой площади. Четверо из них - члены фракции ВО «Батьківщина», двое из «Свободы» и один из «Солидарности».
Лидер рейтингов, самый богатый депутат по прошлогодним доходам и с накопленными доходами, депутат-миллионер Вячеслав Калиниченко из фракции ВО «Батьківщина» имеет только земельный участок в городе Сумы площадью 775 кв. м.
«Да, я живу на земельном участке. На земельном участке. У меня есть адрес прописки. Я его указал в графе «место проживания». Да, спасибо, буду знать, что нужно указывать эту информацию в декларации», - комментирует Калиниченко.
Батькивщинец, зять экс-прокурора Сум Виталий Бурбыка - тоже бездомный. Депутат с женой и дочерью не имеют никакого жилья.
«Да, не имею жилья. Живу в приймах. На самом деле несколько изменилась ситуация. Что именно мне декларировать? А если я у родных живу? Ну, видимо, не задекларировал. Ну, нет, жилья своего у меня нет. Если бы у меня было жилье, я бы его задекларировал. Там есть недвижимость, нежилая, она задекларирована, все имущество свое я задекларировал, а жилья действительно у меня нет уже несколько лет», - сообщил Бурбыка.
В список «бездомных» попали еще два представителя «Батьківщини»: директор КП «Сумытеплоэнергоцентраль» Евгений Скоробагатский и госслужащая Ольга Фирсова. Ни многодетная мама, ни отец двух детей не имеют никакого жилья. Однако у обоих в собственности земельные участки, а Скоробагатский, имея 2 нежилых помещения, попал в лидеры нашего рейтинга владельцев недвижимости.
«У меня ее (квартиры. - Прим. ЧЕСНО) нет, я проживаю в квартире мужа. Муж не дает согласия на предоставление информации», - говорит Фирсова.
Стоит заметить, что в том случае, если член семьи субъекта декларирования отказался предоставить какие-либо сведения или их часть для заполнения декларации, такие декларации подлежат обязательной полной проверке. При этом субъект декларирования обязан был указать об этом в декларации, отразив всю известную ему информацию о таком члене семьи.
«Я проживаю в квартире тещи. Я должен был указать и это? Я не знал. Буду на будущее знать», - отметил Скоробагатский.
«Бездомными» оказались руководитель и заместитель фракции ВО «Свобода» Юлия Левченко и Дмитрий Амосов. Левченко вместе с мужем и Амосов с мамой тоже не задекларировали ни одного места жительства.
«Я прописана у родителей, в с. Стецковка. Прописана там, но не проживаю, проживаю я в другом месте», - сообщила Юлия Левченко.
И завершает наш рейтинг депутат от БПП «Солидарность» Виталий Мельник. Он, кроме автомобиля, больше никакого имущества не задекларировал.
Отметим: согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан декларировать все недвижимое имущество, которое имеется в его пользовании. Даже если оно принадлежит третьему лицу.
Неуказанная информации о недвижимом имуществе может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность.
Наряду с депутатами, которые не имеют собственного жилья, в городском совете есть и такие, кто владеет несколькими тысячами квадратных метров.
Так, больше всего недвижимости задекларировал представитель ВО «Батьківщина» Евгений Скоробагатский. Несмотря на то что депутат с семьей не имеют ни собственного, ни арендованного жилья, Скоробагатский владеет двумя нежилыми помещениями общей площадью почти 4 тыс. кв. м.
«А для чего это? Ну, у меня помещение, ну использую, и сам использую, и сдаю в аренду», - прокомментировал Скоробагатский.
У члена фракции БПП «Солидарность» Расула Галаева во владении почти 800 кв. м недвижимости. Это, в частности, одна квартира, принадлежащая самому декларанту, и еще одна квартира и нежилое помещение почти в 660 кв. м, которые записаны на жену.
Владимир Шилов из «Батьківщини» имеет 2 объекта недвижимости общей площадью более 400 кв. м. Депутат вместе с женой являются собственниками двух домов в Сумах.
«В одном доме проживаю я с женой, в другом - сын, этот дом я ему подарил», - так отвечает на вопрос об использовании имущества Шилов.
Еще один «батьківщинец» Олег Левченко задекларировал 3 квартиры более чем в 300 кв. м. Все имущество зарегистрировано на жену депутата.
«Вы вообще читать умеете? Это вообще квартиры моей жены, это у нее надо спросить, как она их использует. Она их приобрела еще до брака. Какое я отношение к ним имею?» - комментирует Левченко.
И завершает наш рейтинг еще один представитель БПП «Солидарность», с недавних пор директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробовая. Депутат владеет тремя квартирами: двумя в Сумах и одной в Киеве, жилым домом и машиноместом.
Больше всего земли в городском совете имеет депутат от БПП Вячеслав Степченко. Общая площадь владений - более 40 га. Земля принадлежит жене депутата и находится в пос. Кириковка Великописаревского района и в Старом селе.
«Это арендованная земля моей женой. Да, 40 гектаров земли, взятых в аренду еще лет 10 назад. Не понимаю, какое отношение это имеет к тому, что я год назад стал депутатом. Это сельскохозяйственная земля, у жены есть фермерское хозяйство, выращивание зерновых, ни больше ни меньше, - комментирует Степченко.
«Батьківщинец» Игорь Кушнир владеет почти 5 га земли. В частности, двумя земельными участками в Сумах и еще двумя в с. Хоружевка Недригайловского района.
«Это паи, те, что моей бабушки, моей мамы, это в наследство мне досталось. За паи мы получаем доход, сдаем в аренду», - говорит Кушнир.
На третьем месте среди «лендлордов» - председатель фракции ВО «Батьківщина» Василий Гончаров. Общая площадь землевладения депутата - более 4,5 га. Депутат с женой и сыном имеют 5 земельных участков в Сумах, Сумском и Глуховском районах.
Почти 4 га земли в Лебединском районе имеет самая «бедная» депутат от фракции «Батьківщина» и «бездомная» Ольга Фирсова.
«Я в аренду землю сдаю, я задекларировала, что получаю арендную плату. Это наследство от родителей», - комментирует Фирсова.
Секретарь депутатской фракции «Оппозиционный блок» Геннадий Гризодуб владеет 5 земельными участками площадью почти 2,3 га в Сумском и Краснопольском районах.
Рейтинг депутатов-«автолюбителей» возглавляют члены «Оппозиционного блока» братья Игорь и Юрий Перепеки. В собственности депутатов 26 автотранспортных средств - 14 маршруток «РУТА» и легковой автомобиль RENAULT MEGANE у Игоря и 12 маршруток «РУТА» и легковой автомобиль RENAULT MEGANE у Юрия.
Братья Перепеки много лет занимались маршруточным бизнесом в Сумах: сначала как частные предприниматели, затем создав фирму ООО «Сумыпастранс». И хотя уже несколько лет они официально не числятся собственниками предприятия и пытаются никоим образом не позиционировать себя с маршрутками, однако до сих пор владеют автобусами, получают доход от ООО «Сумыпастранс» за аренду имущества, а также на предприятии работают их близкие родственники.
Как среди «лендлордов», так и среди «автолюбителей», депутат Игорь Кушнир с шестью транспортными средствами занимает второе место. В частности, он владеет 2 легковыми автомобилями: CITROEN DS 4 и FORD Sierra, 4 грузовыми авто. Также у депутата есть мопед.
«Одна самая старенькая машина - КрАЗ - стоит уже много лет, не использую никак, надо продать. А все остальные в бизнесе задействованы», - говорит Кушнир.
Сожалеет, что нет времени пользоваться мопедом:
«Мопедом иногда я пользуюсь. Уже года три не ездил. Некогда, к сожалению».
Еще один депутат от «Батьківщини», «бездомный» Евгений Скоробагатский задекларировал 5 автомобилей - OPEL Omega 2.0, три автомобиля УАЗ и у жены NISSAN Note. Кроме того, в собственности семьи есть водный транспорт - надувная лодка Kolibri КМ-330D.
«В свое время я их (автомобили УАЗ. - ЧЕСНО) купил, но у меня их фактически нету, они просто числятся, они в АТО. А вообще, есть только машина жены - NISSAN. А я езжу на машине отца - «Жигули». OPEL тоже был давно продан по доверенности и только числится на мне», - отмечает Скоробагатский.
Необходимо отметить, что продажа авто по генеральной доверенности в Украине была довольно популярным способом уклонения от уплаты налогов для многих автомобилистов. Суть заключается в том, что владелец авто юридически передает его в пользование другому человеку, а по факту - продает за наличные. Таким образом, при заполнении деклараций в 2016 и 2017 годах очень часто встречаются авто, проданные уже много лет назад по доверенности депутатами, которые оптимизировали налоги.
И закрывает наш рейтинг депутат с самыми дорогими авто в городском совете, один из самых богатых депутатов, «батьківщінець» Владимир Шилов. Он задекларировал 5 легковых транспортных средств - в частности три автомобиля MERCEDES-BENZ. Стоимость одного из них - почти 2 млн грн.
«Ну, я люблю машины. А если серьезно, то машина та, что MERCEDES-BENZ VITO, мною была приобретена и передана волонтерам, она до сих пор ездит в АТО. Остальные машины: одна у меня, одна у жены, а третьей пользуется сын. По ВАЗу, то он уже давно продан», - комментирует Шилов.
Больше всего в городском совете занял представитель ВО «Батьківщина» предприниматель Вячеслав Калиниченко. Он задекларировал 4 займа почти на 8,5 млн грн. Три займа депутат предоставил своим предприятиям - ООО «Агропромышленная компания «Агротехника», и ООО «Региональный шинный склад». Еще два займа (почти 1,2 млн грн) депутат предоставил ООО «Аккумуляторная компания».
«Я занимаюсь предпринимательством, я продаю и покупаю, я уже 20 лет частный предприниматель. Вы хотите мне запретить заниматься бизнесом? Я занимаюсь бизнесом, я ничего не скрываю, я показываю то, как оно есть. Это оборот, это не доход», - отмечает депутат.
«БППист» Вячеслав Степченко вместе с женой предоставили два займа третьим лицам на 950 тыс. грн.
«Это заняли родственникам. Без всяких документов, документов на это нет. Родственникам для их деятельности. Я уверен, что они эти деньги отдадут», - утверждает Степченко.
Депутат от «Оппозиционного блока» Виталий Жиленко закрывает тройку депутатов, которые ссудили больше всего: он предоставил в долг 900 тыс. грн.
«Ну, занял и занял, дал хорошим людям для развития бизнеса», - говорит Жиленко.
Есть среди депутатов горсовета и те, которые живут в кредит.
Депутат от ВО «Батьківщина» Анатолий Сагач, который закрывал пятерку самых богатых депутатов по средствам и крупнейшим прошлогодним доходам, имеет восемь кредитов, которые в сумме составляют почти 1,4 млн грн.
«Я несколько лет назад взял кредит, ипотеку по молодежному жилищному кредитованию. Теперь ежегодно выплачивают определенную сумму: тело кредита и проценты, потом государство мне часть возвращает. Это одна часть займов. Потом у меня есть страховка, которую я выплачиваю в банк. Еще одна сумма в «Приватбанке» - это стандартная кредитная карточка – ну, та, что надо возвращать в конце каждого месяца. Ну, ею очень удобно пользоваться. В некоторых магазинах, заведениях возвращают некоторую сумму, накапливаются бонусы. Это все! У меня все честно, я показываю все доходы и расходы», - говорит Сагач.
Виктория Гробовая из «БПП», которая благодаря мужу-бизнесмену попала в список самых богатых депутатов, указала кредит в банке почти в 390 тыс. грн.
Еще один БППист Дмитрий Наталуха задекларировал 330 тыс. грн кредита в банке. Причем этот депутат попал в рейтинг самых бедных депутатов, задекларировав лишь 41 тыс. грн годового дохода, что значительно меньше прожиточного минимума.
Депутат Калиниченко из «Батьківщини» имеет кредит почти в 200 тыс. грн.
«У меня очень много кредитов - это все связано с моей предпринимательской деятельностью», - отмечает Калиниченко.
Депутат несколько раз подчеркнул, что ведет предпринимательскую деятельность честно и показывает все доходы и расходы, а в конце признался, что вообще не желает быть депутатом.
«И вообще мне это депутатство надоело. Мое мнение: это люди (депутаты. - ЧЕСНО), которым делать нечего. Они идут туда, в бюджетные деньги, чтоб урвать что-то».
Калиниченко также сообщил, что пошел в депутаты только потому, что у него пытались отобрать бизнес.
«Меня «мочили» - я пошел в эти грёбаные депутаты», - добавляет он.
В этом году депутат попал в несколько списков, в частности, возглавил рейтинги самых богатых депутатов по прошлогодним доходами и накопленным доходам, а также пополнил ряды «бездомных».
Владимир Чепик из партии «За Украину!» задекларировал кредит в банке почти в 150 тыс. грн.
«Да, несколько лет назад оформил ипотеку по государственной молодежной жилищной программе на приобретение квартиры. В декларации указана и сумма, которую я еще должен выплачивать в течение следующих 12 лет», - объясняет Чепик.
Напомним: Общественное движение ЧЕСНО проанализировало электронные декларации депутатов Сумского городского совета и составило рейтинги богачей, «нищих» и владельцев крупнейших состояний.
Общественное движение «Чесно» проанализировало декларации депутатов Сумского горсовета и назвало самых бедных и самых богатых народных избранников.... 2