«Нагреть» сумчан по новым тарифам пока не получилось Сумская громада продемонстрировала готовность бороться против повышения тарифов на тепло и горячую воду

11 августа горожане сорвали открытые слушания, инициированные ООО «Сумытеплоэнерго», необходимые предприятию по процедуре, предусмотренной НКРЭКП для принятие решения о пересмотре тарифа.

По подсчетам общественных экспертов «Руха новых сил», в случае если «Сумытеплоэнерго» поднимет стоимость отопления до 50 грн за квадратный метр, то жильцам однокомнатной квартиры площадью 30 кв.м за отопление придется платить вместо 960 грн - 1500 грн, стандартной двухкомнатной квартиры в 48 кв.м - вместо нынешних 1500 грн - уже 2400 грн, а трехкомнатной 65 кв.м - 3250 грн вместо нынешних 2100 грн.

Сумчане заявили: они не будут идти по навязанному «Сумытеплоэнерго» сценарию: мол, быстренько провели открытые слушания и перешли к утверждению новых тарифов в НКРЭКП. Больше часа директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин и его подчиненные молча, не вступая в дебаты, выслушивали народное возмущение. В итоге заблокированный активистами директор согласился на перенос мероприятия на субботу 9 сентября (время – 11.00) в зал заседаний горсовета (т.н. синий зал), рассчитанный на 400 мест. А чуть позже на сайте компании-поставщика появилось объявление о проведении открытых слушаний 26 августа в 12.00 по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35. Как повлияет перенос слушаний на период массовой копки картошки (выходные ко Дню Независимости будут с 24-го по 27 августа), на борьбу против повышения тарифов скоро узнаем.

Прекратите балаган

Мероприятие 11 августа изначально было обречено на провал. Тем не менее действо, названное самими его участниками балаганом, длилось больше часа.

Во-первых, людей возмутил маленький зал, едва способный вместить 100 человек, в то время как пришло примерно в полтора-два раза больше. Было очень много пенсионеров, которые физически не выстояли бы «на галерке» в течение двух часов, предусмотренных организаторами для проведения мероприятия. Поэтому первыми «пошли в бой старики», требуя прекратить «этот балаган», затем подключились политики.

Во-вторых, людей не устроило время проведения. Планируя открытые слушания по такому важному для каждого жителя города вопросу на 10.00 рабочего дня в маленьком зале на четвертом этаже отеля «Reikartz» (бывшая гостиница «Украина»), организаторы не проявили стремления провести это мероприятие так уж открыто.

В-третьих, организаторы проигнорировали требование зала обсудить повестку дня. По плану, который попытались навязать представители «Сумытеплоэнерго», сначала сумчане должны были заслушать доклады руководства предприятия, затем пообщаться в формате «вопрос-ответ». Как выяснилось, выступлений от громады не предусматривалось, а ведь многие пришли с бумагами и желанием выступить. Как заявила ведущая мероприятия, никакого голосования ни по повестке дня, ни по рассматриваемому вопросу тоже не предусматривалось. А значит, как было расценено горожанами, мнение громады по сути никого не интересовало. Все перечисленное и послужило поводом для срыва мероприятия. А причина очевидна: люди не хотят, да уже и не могут, платить больше.

- Вас бы не устроил ни зал горсовета, никакой другой. Вы пришли сюда сорвать слушания, - коротко отреагировала замдиректора «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя на обвинения пенсионеров, которые пытались пристыдить руководство «Сумытеплоэнерго», обвиняя в желании нажиться.

Потом пенсионеры повернулись к т.н. президиуму спиной и продолжили выступать перед залом, вырывая друг у друга микрофон.

- До 2006 года подогреть куб воды стоило 2,60 грн, квадратный метр стоил 1,57 грн. Сейчас 35 грн кв. метр и вода 80 грн. Люди, которые здесь сидят, – миллионеры. Они себе дома понастроили такие, что ой-ой-ой. И они хотят поднять цены на отопление и горячую воду! – возмущался пенсионер Павел Колиенко.

Председатель профкома «Сумытеплоэнерго» попыталась объяснить, что работники ООО тоже жители города и им тоже нужна достойная зарплата.

- Урежь зарплату директору, и будет у вас зарплата, - чуть ли не хором предложили собравшиеся, вырвав у нее микрофон.

Возможно, приглашенные всего лишь послушать, перебивая друг друга, ораторствовали бы и дальше, но в зале стало невыносимо душно. Появились полицейские. Всем стало понятно: надо расходиться.

Молчание – знак согласия?

Еще одним раздражителем для пришедших на слушания стало отсутствие в зале мэра и депутатов горсовета. Политические силы представленные в Сумском горсовете, не явились, чтобы заявить свою позицию относительно возможного повышения тарифов ООО «Сумытеплоэнерго».

Как выяснилось, сумчане хорошо помнят предвыборную кампанию Александра Лысенко и его однопартийцев от «Батьківщины», построенную на «борьбе за справедливые тарифы». Выходит: благодаря молчанию (многие подозревают, что далеко небескорыстному) городских властей, «справедливость», заслуженная на прошлых выборах сумским электоратом, может восторжествовать уже с 1 октября 2017 года с помощью «Сумытеплоэнерго».

Городскую власть на слушаниях представлял заместитель городского головы Александр Журба, явившийся, скорее всего, по приглашению организаторов, как говорится, «для протокола», поскольку формат мероприятия предусматривает участие представителей органов местного самоуправления. Ему и пришлось отдуваться перед громадой за всю власть в городе.

- Может, нам власть поменять? Ведь вы же нанятые нами менеджеры. Если вы не справляетесь, мы вас будем менять, - кричал Александру Журбе молодой человек, представившийся участником АТО.

Особенно рьяно городских чиновников критиковали за бездеятельность представители новых политических сил. Пиар? Да, пиар. Но кто сказал, что публично защищать интересы громады - это плохо (Public Relations — публичные отношения). Важно, чтобы эта защита была действенной, а не как с тарифами на проезд в маршрутках: суд – крик – дым - драка… Результат - повышение платы за проезд.

Как на сей раз сработает политическая составляющая тарифа – вопрос открытый. Сумчане снова имеют возможность увидеть, кто есть кто и у кого из потенциальных лидеров есть реальное желание и возможности отстаивать интересы жителей города.

Кто против?

Акции протеста против повышения тарифов организовали «Рух новых сил» М.Саакашвили (в двух палатках у входа в отель «Reikartz» шел сбор подписей), «За життя» В.Рабиновича (продолжается сбор подписей в палатках по всему городу) и бывшие «регионалы» из Оппозиционного блока.

Все они заявляют, что повышение тарифа не обосновано, при этом находя причины для его понижения. В противном случае грозят приложить все усилия для расторжения договора аренды и возврата ТЭЦ в ведение территориальной громады. Кроме того, все три силы обвиняют городскую власть в бездействии.

Сумской лидер «Руха новых сил» Андрей Фролков отмечает: неоднократные обращения в ООО« Сумытеплоэнерго» так и не прояснили экономической обоснованности повышения тарифа на тепло. «На каких основаниях горожане должны платить частной компании больше тысячи гривен за гигакалорию - не понятно», - говорит он, отмечая, что предприятие не дает расшифровки самой существенной составляющей тарифа – себестоимости тепловой энергии. Дело в том, что электроэнергия и горячая вода производятся в Сумах с помощью теплоэлектрогенератора. Во время сгорания газа и угля производится не только электроэнергия, но и пар, дающий горячую воду, которую можно использовать для водоснабжения и отопления. При этом расходы на газ и уголь заложены как в тариф на электрическую энергию, так и на горячую воду и отопление. В то время как плата за эти услуги в Сумах могли бы быть самой низкой по Украине.

- Мы собрали собственную информацию, сделали собственные расчеты. Мы не согласны с тем, что тарифы надо повышать. Наоборот, мы просчитали, что на сегодняшний день тарифы завышены, и будем выступать за то, чтобы они снизили тарифы на тепло и горячую воду, - отмечает А.Фролков.

В случае нежелания поставщика идти на компромисс активисты «Руха новых сил» намерены требовать от городской власти расторжения договора аренды ТЭЦ. Основные аргументы: во-первых, износ основного целостного имущественного комплекса достиг 81%. Во-вторых, непрозрачна схема закупки угля (через оффшорные компании, где оседают десятки миллионов наших гривен, с которых не платят налоги). В-третьих, из-за недоступности информации непонятен порядок распределения затратной части между производством электроэнергии и тепловой энергии.

Руководитель Сумской городской организации партии «За життя» Александр Соколов пришел на слушания с нормативными документами и договорами, заключенными между «Сумытеплоэнерго» и городскими властями.

- Согласно постановлению НКРЭКП, есть возможность как увеличивать тариф, так и уменьшать, - отметил активист и предложил уменьшить тариф за счет суммы, которая не была потрачена на реализацию инвестиционной программы. За три года это десятки миллионов гривен.

А.Соколов напомнил: по договору аренды имущественного комплекса стоимостью 114 млн грн (по состоянию на 2013 год) ООО взяло на себя ряд обязательств по реконструкции ТЭЦ. Из 10 обязательств только три выполнены. Все сроки по этим обязательствам уже сорваны.

- Это говорит о том, что они из ТЭЦ выжимают последние соки. Почему местная власть не проверяет исполнение этого договора? Сколько вы откатов получаете? Сколько Лысенко откатов получает? Почему не расторгает этот договор в судебном порядке?! – обратился он на повышенных тонах к Александру Журбе.

- Это вопрос к предыдущей власти, - парировал заммера.

- Хватит сводить политические счеты. У нас тема обсуждения другая, - закричала ведущая.

Депутат облсовета от «Оппозиционного блока» Николай Войтенко потребовал от работников «Сумытеплоэнерго», которых от узнал в зале, освободить места для горожан, которым пришлось стоять на галерке.

- Согнали работников «Сумытеплоэнерго» и согласовываете себе тарифы. Это же не правильно, - подчеркнул он. – Выведите работников из зала, а сумчане, которые оплачивают вам тариф, пусть сидят и слушают.

Н.Войтенко пошел по залу выявлять сотрудников «Сумытеплоэнерго», при этом одного из мужчин почему-то назвал «мудаком».

- Либо сейчас здесь будет конструктив, либо мы вас вынесем отсюда на ручках. Бить никого не будем. Аккуратненько. Как говорится, в интересах громады, - предупредил Н.Войтенко, обращаясь уже к сидящим в президиуме руководителям «Сумытеплоэнерго».

- Нет оснований подымать тариф на 60 %, - заявил экс-регионал. – Сегодняшний тариф необходимо уменьшать на 20 %. Надо уменьшать удельные общепроизводственные расходы, которые вам сегодня облгосадминистрация не согласовала и не согласует, потому что вы завышаете все расходы. Мы требуем уменьшения потерь в тепловых сетях до 10 %, как по другим тепловым организациям и ТЭЦ. А не 28 %, как было в этом году. Жители Сум не хотят больше оплачивать вашу бесхозяйственность и разворовывание на амортизационных начислениях и инвестиционной программе. Не понятно, куда вы эти деньги пускаете. Еще один важный момент: в прошлый отопительный сезон среднегодовая температура была на 1,5 градуса выше, чем запланировано на отопительный сезон. Кто людям сделал перерасчет и вернул деньги? Это десятки миллионов гривен!

Цена вопроса

Как объяснила юрист «Сумытеплоэнерго» Диана Приходько, открытые слушания отличаются от общественных тем, что организовываются лицензиатом (поставщиком услуг) по требованию и в порядке, установленном НКРЭКП с целью обсуждения инвестиционных программ, а также установления тарифов с дальнейшим вынесением этих вопросов на открытое обсуждение, которое будет проводиться непосредственно самой комиссией.

То есть открытые слушания – это не тот механизм, которым можно заставить поставщика отказаться от намерения повысить тариф. Ключевое слово - за национальным регулятором. Предприятие представит свои расчеты НКРЭКП, и регулятор либо их примет, либо при наличии контраргументов отправит на доработку. Мнение громады, если оно не выражено в цифрах и не заявлено должным образом, никого не волнует. Провели, поставили галочку и пошли дальше… Однако Сумы – город непредсказуемый, так что все и дальше у поставщика может пойти не по плану.