О новых тарифах на тепло снова не стали «слушать» Cумские активисты повторно не дали поставщику тепловой энергии и услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению провести открытые слушания, необходимые по процедуре НКРЭКУ для поднятия тарифов.

После неоднократного уточнения времени и места проведения открытых слушаний, вопреки предварительной договоренности на 9 сентября, в «синем» зале Дома советов, ООО «Сумытеплоэнерго» объявило о проведении мероприятия 26 августа в админздании по адресу: Харьковская, 35.

В отличие от предыдущего раза (11 августа в отеле «Reikartz») общественные активисты, заняв места в президиуме, взяли инициативу ведения собрания в свои руки. Формальная причина срыва запланированного Сумытеплоэнерго мероприятия – отсутствие в зале необходимых по процедуре представителей местного самоуправления и НКРЭКУ. Реальная – многие сумчане не хотят повышения тарифов, считая их неподъемными, а также подозревая поставщика в необоснованном повышении стоимости услуг.

Достоверно проверить обоснованность тарифов, как утверждают общественные активисты, было невозможно, т.к. Сумытеплоэнерго не давало полной информации. Как проинформировал собравшихся представитель общественной организации «Жилищный эксперт» Валерий Романенко, за неделю до этих слушаний состоялась встреча общественных активистов, мэра и руководства Сумытеплоэнерго, после которой предприятие предоставило часть информации, необходимой общественным экспертам для анализа структуры тарифов. Собравшиеся приняли решение сформировать общественную комиссию, состоящую из юристов, экономистов, бухгалтеров, чтобы иметь возможность профессионально дискутировать с поставщиком. В то же время, по информации руководителя Сумской городской организации партии «За життя» Александра Соколова, прокуратура занялась правовой оценкой выполнения предприятием взятых по договору аренды городской ТЭЦ инвестиционных обязательств.

В итоге собрание (в зале зарегистрировалось 155 человек) проголосовало за то, чтобы признать проведение общественных слушаний 26 августа невозможным, обязать Сумытеплоэнерго провести новые общественные слушания, как предусмотрено процедурой, не раньше чем через 14 дней после обнародования даты проведения на сайте компании-поставщика. Кроме того, собрание высказалось за обязательное присутствие мэра, желая наконец-то услышать позицию Александра Лысенко по такому важному для горожан вопросу, как пересмотр тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению.

Еще одной отличительной чертой мероприятия, прошедшего 26 августа, стал момент, напомнивший очень громкую борьбу против увеличения платы за проезд в маршрутках, закончившуюся, как все помнят, не в пользу горожан - повышением тарифа. Как и тогда, не обошлось без потасовки с участием лидера ОО «Східний корпус» Дениса Сокура, который в двух первых попытках провести открытые слушания по тарифам ООО «Сумытеплоэнерго» замечен не был. На сей раз его «спарринг-партнером» оказался общественный активист Сергей Беседин. Последний по данному инциденту обратился с заявлением в полицию. А Денис Сокур, взяв слово, стал рассказывать об «активистах-оборотнях» и «Беседине – собаке и провокаторе», уводя таким образом собравшихся от обсуждения тарифов к личным разборкам.

Заместитель начальника главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Бабич заверил присутствующих, что факт рукоприкладства будет рассмотрен, и попросил свидетелей правонарушения дать пояснения полицейским после собрания.

Напомним: по данным ООО «Сумытеплоэнерго», с 1 октября предприятие планирует повысить тарифы на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приблизительно на 20%. Обоснования размещены в разделе «Публикации» на сайте ООО «Сумытеплоэнерго».