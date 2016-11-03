Какой общественный транспорт - такая и власть в городе Качество общественного транспорта в городе служит косвенным свидетельством степени (не)коррумпированности городских властей. Это показывает украинский опыт

В конечном итоге за решения чиновников расплачивается каждый пассажир повышением тарифов и сомнительной безопасностью поездок в троллейбусах и маршрутках.

Эксперты общественной организации «Днепропетровский координационно-экспертный центр по вопросам регуляторной политики» исследовали официальные веб-страницы 22 горсоветов областных центров (кроме Донецка, Луганска и Симферополя) и их профильных подразделений в сфере транспорта. Как выглядит сумской общественный транспорт на фоне других городов Украины, рассказал эксперт этой общественной организации, политолог, магистр государственного управления Анатолий Стоян на пресс-конференции в Сумском пресс-клубе в середине августа.

Золотая середина

- Транспортная сфера в Украине является одной из самых коррумпированных, потому что в этой сфере достаточно велика доля «налички». Только по приблизительным подсчетам, объемы расходов из местных бюджетов на транспортную сферу 22 областных центров превышают 33 млн евро, - отметил Анатолий Стоян, объясняя повышенное внимание общественных экспертов к этой теме.

По его словам, коррупционная составляющая, как правило, проявляется в двух моментах: во-первых, когда надо поднять тарифы; во-вторых, организовать конкурсы на маршруты. Заинтересованных сторон две – перевозчики и исполком. В результате т.н. договоренности сторон горожане получают соответствующее транспортное обслуживание.

Выходит: качество общественного транспорта в городе может служить косвенным свидетельством степени (не)коррумпированности исполкома и готовности чиновников в конфликте интересов предпочесть общественной пользе личную выгоду.

Так вот мониторинг, проведенный в мае-июне этого года, показал: Сумы не лучше и не хуже по новизне транспорта среди 22 городов Украины. Средняя позиция обусловлена тем, что доля новых троллейбусов не превышает количество старых. При этом эксперт напомнил: согласно городской программе, рассчитанной до 2018 года, сейчас в Сумах должно быть не меньше 18 новых троллейбусов, а к концу 2017 года их должно быть 21. При этом эксперт отмечает: изношенный троллейбусный парк – проблема не только Сум, а это безопасность пассажиров. Власть и перевозчики должны заботиться кроме прибыли, еще и о безопасности граждан.

- Но самая большая «наличка» ходит в маршруточном транспорте, - говорит А.Стоян. - В Сумах после последнего подорожания на 1 грн проезд в маршрутке стоит 4 грн, проезд в троллейбусе - 2 грн. Сегодня по Украине цена проезда в троллейбусах - от 2 до 2,50 грн. (средняя - 2,25 грн). К примеру, в Кропивницком (бывший Кировоград), где я живу, проезд в троллейбусе - 2,50 и 4,50 – в маршрутке. Цена повысилась на 1 грн – как в маршрутке, так и в троллейбусе. Сумы и Кропивницкий примерно одинаковые города с точки зрения транспортного вопроса.

Задача проекта, который реализовывает «Днепропетровский координационно-экспертный центр по вопросам регуляторной политики», состоит в налаживании коммуникации с городскими властями. К примеру, Харьковский и Херсонский горсоветы с точки зрения доступа к публичной информации эксперты сравнили с Северной Кореей. Сумы и здесь оказались в «золотой» середине.

- Очевидно, что коррупция имеет наименьшие масштабы в сферах, где существует наибольшая прозрачность и открытость. Для того чтобы определить уровень открытости транспортной сферы на городском уровне, мы провели мониторинг официальных веб-страниц 22 горсоветов и их профильных подразделений в сфере транспорта. На сайте Сумского горсовета есть информация для пассажиров. Однако самого главного, что меня интересовало в плане прозрачности, Сумской горсовет не сообщает, - подчеркивает А.Стоян, отмечая, что сайты городских властей существуют для того, чтобы гражданин без письменных обращений и запросов мог получить там всю необходимую информацию. Граждан интересует прежде всего информация, касающаяся тарифов, условий льготного проезда, графиков движения троллейбусов и маршрутных такси (особенно в раннее и позднее время суток).

О чем молчит сайт Сумского горсовета

Как отметил А.Стоян, Сумской горсовет не опубликовал на своем официальном сайте калькуляцию тарифов и договора с перевозчиками.

- Договор – это юридический документ между перевозчиками, как исполнителями и громадою в лице исполкома, как заказчиком. И все должны их видеть и знать, какие берутся перевозчиками обязательства. А то возникают интересные моменты: фиксируется тариф (к примеру, 4 грн в маршрутном такси или в электротранспорте 2 грн) под определенные обязательства, но никто не спрашивает, выполняются ли они. Обновляется ли транспортный парк?. А деньги у них есть: «черный нал» идет на поднятие тарифов и на конкурсы, - утверждает эксперт. - Я не буду прямо обвинять в том, что такая коррупционная составляющая есть в Сумах. Это возможная коррупционная составляющая, так как есть «наличка». Ни один горсовет, ни один перевозчик не говорит, сколько получает водитель маршрутки, сколько он собирает в день денег, сколько за день перевез льготников.

В Сумах нет информации: действительно ли созданные маршруты специально для перевозки льготников существуют (об этом сообщает горсовет на своем сайте 15 января 2015 года). Скорее всего, это устаревшая информация, не отвечающая действительности. Также на сайте горсовета есть перечень льготных категорий, датированный 8 декабря 2012 года. Прошло пять лет, появилась новая категория льготников – участники АТО. Их на сайте нет. Могут быть прецеденты.

К сожалению, наши граждане не знают законов и своих прав и часто ведутся на неправомерные требования. Не редки случаи, когда водители отказываются везти льготников. Водитель делает так, как ему говорит хозяин. К примеру, нигде не написано, сколько в маршрутном такси должно быть льготных мест. Есть определенное количество стоячих и сидячих мест. Но часто можно слышать полемику: мол, выходи из маршрутки, у меня уже есть два льготника. Нигде такое не предусмотрено.

Кроме того, А.Стоян обратил внимание, что в Сумах нет ни одного электронного табло, которое информировало бы пассажиров на остановках о времени движения общественного транспорта.

- Мы критикуем городские власти, в том числе и сумские, за непроведение должным образом общественных слушаний, особенно по вопросам тарифа или конкурса. Совещательный голос общественности при принятии решений – это европейская практика, - говорит эксперт.

Однако главная рекомендация Сумскому горсовету – опубликовать договоры с перевозчиками, чтобы громада могла следить за их выполнением, а в случае невыполнения перевозчиком своих обязательств инициировать снижение тарифа.

- Сегодня нет в Украине ни одного перевозчика, который бы пришел в горсовет и сказал: работать трудно, запчасти дорогие, ГСМ дорогие, я прекращаю деятельность. Наоборот, идет борьба за маршруты. Думаю, крупнейшие сумские перевозчики (по девять маршрутов у ООО «Сумыпастранс» и ЧП «Согор», четыре - у ФЛП Олейник) и дальше будут конкурировать за маршруты и диктовать тарифную политику. В тарифе 4 грн. есть от 50 до 75 копеек скрытого профицита (избытка), 3,25 или 3,5 грн. – этого было бы вполне достаточно, - считает А.Стоян.

По данным экспертизы «Днепропетровского координационно-экспертного центра по вопросам регуляторной политики», Сумской горсовет не разместил для общественности следующую информацию, касающуюся транспортной сферы:

- документы, поданные на конкурс перевозчиками;

- договоры с перевозчиками;

- паспорта маршрутов;

- тарифы стоимости проезда в общественном транспорте;

- решения о нарушении выполнения договоров, мероприятия контроля;

- информацию о расчетах себестоимости перевозок;

- отчеты перевозчиков о перевозке льготных категорий граждан;

- информацию о проведении общественных слушаний о стоимости проезда в общественном транспорте;

- антикоррупционные программы на транспортных предприятиях;

- отчеты о замерах пассажиропотоков на маршрутах;

- план реализации стратегии развития транспортной сети/инфраструктуры;

- местную программу обустройства остановок;

- отчеты о выполнении программ.

При этом, по оценкам общественных экспертов, Сумской горсовет почти с 30-процентной прозрачностью находится в середине общеукраинского списка. Наиболее открытыми являются Житомирский и Луцкий (57,1%), Винницкий (53,6%), Черновицкий (50%) горсоветы. Наиболее «закрытыми» - Харьковский и Херсонский (3,2%), Тернопольский (3,6%) горсоветы.