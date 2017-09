Какой общественный транспорт - такая и власть в городе

Мониторинг был проведен в рамках проекта «Превенция коррупции в транспортной сфере в 22 областных центрах Украины», который реализуется в рамках проекта «Partners for Empowerment» (Партнеры в расширении прав), финансируется за средства Европейского Союза и возглавляется PASOS (Policy Association for an Open Society) в тесном сотрудничестве с партнерами из разных стран вместе с Фондом партнерства для транспарентности (Partnership for Transparency Fund eV).