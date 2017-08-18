Пойдёт на металлолом ® Сумские налоговики практически угробили предприятие в Лебединском районе

В нынешней экономической ситуации власти должны заботиться о развитии бизнеса, или, по крайней мере, не мешать ему работать. Но руководители фискальной службы Сумской области очевидно, думают по-другому – скорее всего, их усилиями одно из крупных предприятий в Лебединском районе будет ликвидировано.

Мы уже рассказывали, с чего началась эта история. В небольшом селе Будылки Лебединского района ООО «Компания «Эко-Энергия» взяла в аренду предприятие и начала производство компонента моторного топлива.

Продукция пользовалась спросом у отечественных производителей такого топлива, предприятие стабильно работало, давало работу около 170 людям, исправно платило налоги – только в первой половине 2017 г. в бюджет было перечислено 7 млн. грн. В небольшом селе другой работы нет, поэтому для многих сельчан это возможность неплохо зарабатывать, более того – ради работы на заводе сюда ехали специалисты из других районов.

Предприятие развивалось – там готовы были дать старт проекту монтажа современной биогазовой установки, которая будет работать, используя в качестве сырья отходы предприятия. Были привлечены кредитные ресурсы украинских и иностранных банков. Европейские партнёры тщательно проверяют будущих украинских контрагентов, таким образом, начав совместный проект, они признали, что компания ООО «Компания «Эко-Энергия» ведёт бизнес прозрачно.

Казалось бы, все хорошо, но, начиная с прошлого года, предприятие замучили проверками сумские фискалы - налоговики. Проверки шли одна за одной, но несмотря на то, что никаких существенных нарушений обнаружить не удавалось, налоговики не успокаивались. Предприятие вынуждено было перерегистрироваться в Харькове и платить налоги там. Кстати, от харьковских налоговиков руководство предприятия не слышало ни одной претензии - наоборот, только предложения помочь. То есть харьковские налоговики уже вышли на европейские стандарты взаимодействия с плательщиками налогов.

Но сумские фискалы не успокоились и после этого. Утром 13 июля 2017 г. на предприятие приехал фискалы провели на предприятии обыск, изъяли документы и 238 куб. м. продукции и компонентов для её производства на сумму 3,5 млн. грн. Из определения суда стало известно, что фискалы обвиняют должностные лица ООО «Компания «Эко-Энергия» в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 4,2 млн. грн., а уголовное производство открыто по признакам ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса. По мнению юристов, это сделано по весьма странным основаниям, без доказательств о фактической сумме якобы неуплаченных налогов и их видов. Потом был ещё один обыск и ещё один – киевских фискалов, в ходе которого изъято ещё 75 куб. м. продукции и документы, активное участие в обыске принимали следователи СУ ФР ГУ ДФС Сумской области.

В итоге большая часть продукции и компонентов для её производства оказались арестованными, оборотные средства – замороженными, а работа предприятия - фактически парализованной. На предприятии вспоминают, что последний раз так грубо налоговики действовали во времена правления беглого президента Виктора Януковича в 2010 г. – тогда предприятие вынуждено было прекратить работу, но после долгих судебных процессов её удалось восстановить.

Юристы предприятия оспорили действия налоговиков, а один из зарубежных инвесторов - Георгиос Олейникидис – специально прилетел в Украину, чтобы разобраться, что же происходит вокруг предприятия. Совместно с другими компаньонами он инвестировал в предприятия в Великобритании, Кипре, Греции и других странах.

«Такой проблемы нет ни в одной постсоветской стране Аналогичный товар производят в Венгрии, Молдове, Болгарии и никаких проблем нет. Но только в Украине мы столкнулись с подобной проблемой, что само по себе абсурдно», - говорит Георгиос Олейникидис.

В конце августа он, руководители предприятия, руководство Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области, глава Сумской ОДА Николай Клочко и его первый зам Александр Марченко встретились за круглым столом, с целью урегулировать ситуацию. «Губернатор занял чёткую и однозначную позицию – все должно быть по закону, нужно чтобы предприятие работало и далее и платило налоги. А вот руководитель ГУ ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко внезапно предъявил компании совершенно другое обвинение – не в уклонении от уплаты налогов, как это было изначально, а в «нелегальном производстве подакцизного товара». Единственным его аргументом были слова, но какие слова - «Через неделю экспертиза 100% докажет, что я прав». Таким образом, заказной характер дела стал очевидным. Мои юристы, рассмотревшие уголовное производство, уверено заявили, что оно возбуждено незаконно, обыски произведены незаконно. Очевидно, понимают это и в фискальной службе, поэтому могу предположить, что вследствие этого и появилось ещё одно обвинение», - уверен Георгиос Олейникидис.

Он не понимает, почему фискалы Сумской области так относятся к компаниям, инвестирующим в перспективное производство компонентов топлива, которое бы в перспективе могло заместить до 30% импортного бензина и снизить зависимость от внешних поставок. «Мне запомнилась фраза первого зама губернатора Александра Марченко, обращённая к руководителю фискалов Алексею Мазуренко – «Так вы нам всех плательщиков налогов распугаете, уже несколько ушли из области», - вспоминает Георгиос Олейникидис. При этом главный налоговик области так и не смог ответить на вопрос, что же необходимо сделать, чтобы предприятие, по его мнению, работало законно и проблем у него не было. Отсюда очевидно, что действие даже не очень чётко выписанных украинских законов в данном случае подменятся личностным фактором.

В итоге предприятие ООО «Компания «Эко-Энергия» сейчас фактически простаивает, проект монтажа биогазовой установки на 90% не будет реализован.

«Мы попытаемся защититься через суды, и пока нам это удаётся. Но надоело решать проблемы, которые чиновники, получающие зарплату из наших налогов, создают на пустом месте. Как только налоговики начнут активно навязывать нам свои фантазии об уплате заоблачных сумм налогов, то вероятнее всего, мы ликвидируем предприятие, всех работников уволим, часть оборудования и землю продадим, а часть – порежем на металлолом. Тогда пусть чиновники ДФС попробуют инвестировать в экономику Украины, строить предприятия, создавать рабочие места. Считаю, что едва ли не большинство проблем в экономике Украины напрямую связаны с чиновниками-карьеристами либо мздоимцами», - говорит Георгиос Олейникидис.

Напоследок остаётся задать далеко не риторические вопросы - если подобное случится, кто персонально ответит за ликвидацию предприятия и потерю сотен рабочих мест? Почему крупные плательщики налогов уходят из области? А может под видом борьбы за государственные интересы руководство ДФС, используя возможности своего ведомства, преследует совсем иные интересы? Например, такие: уничтожение предприятий- налогоплательщиков области, создание обстановки нервозности и недоверия к власти у населения. Почему прокуратура Сумской области слепо верит фискалам и не реагирует на злоупотребления с их стороны? Возможно, что на них должны ответить в Национальном антикоррупционном бюро - скорее всего так, как это произошло с бывшим главным фискалом Романом Насировым, ныне обвиняемом в нанесении убытков бюджету на сумму более 2 млрд. грн. Неплохо бы, чтобы своё твёрдое слово сказали и руководители области – ведь им, в конечном итоге, приходиться отвечать за все, что происходит в области. Наверное, после этого и налогоплательщики вернутся в область, и инвесторы к нам потянутся.

Олег Белый