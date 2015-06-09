Между Мацолой и Ярошем Сумские нардепы - в середине рейтинга мажоритарщиков, где на первом месте Роман Мацола, а на последнем Дмитрий Ярош

Никто из нардепов-мажоритарщиков Сумщины в рейтинге Гражданской сети ОПОРА не значится в первых четырех десятках. Такие результаты сообщили представители ОПОРЫ на пресс-конференции в Сумском пресс-клубе 6 сентября.

С февраля 2017 года Гражданская сеть ОПОРА исследовала деятельность 88 народных депутатов, избранных в одномандатных мажоритарных округах по двум ключевым критериям: законотворческая работа в парламенте и активность в избирательном округе. На основе 24 показателей работы депутата составлялись ежемесячные рейтинги активности народных избранников, с результатами которых можно ознакомиться на портале rada.oporaua.org в разделе «Рейтинги».

На старте седьмой сессии Верховной Рады VIII созыва, которая продлится до начала 2018 года, общественные эксперты презентовали итоги работы 88 мажоритарщиков на протяжении шестой сессии, которая длилась с февраля по июль 2017 года. Оценка осуществлялась по 100-балльной шкале, где максимальный балл получает депутат с лучшим совокупным показателем.

Рейтинговые места депутатов Сумской области распределились следующим образом: Олег Медуница (фракция «Народный фронт») и Александр Сугоняко (официально относится к фракции Блока Петра Порошенко, хотя и написал заявление о выходе) набрали по 64 балла и разместились на 41-ом и 42-ом местах соответственно. Немного меньше (63 и 62 балла соответственно) имеют Владислав Бухарев (фракция ВО «Батьківщина»), занявший 46-е место, и Игорь Молоток (группа «Воля народа») – 48-е место. Андрей Деркач (внефракционный) набрал 57 баллов и находится на 55-ом месте в рейтинге. На последнем месте среди депутатов-мажоритарщиков Сумщины - Николай Лаврик, набравший 53 балла и занявший 61-е место среди 88 депутатов, которые попали в поле зрения мониторинга ОПОРЫ.

А возглавил рейтинг представитель Хмельницкой области Роман Мацола от БПП «Солидарность» (100 баллов). Он получил высший балл за деятельность в избирательном округе, в частности за наибольшее количество проведенных приемов (61) и активное участие в работе местных органов власти и общественных мероприятиях. Также он занял второе место по показателю законодательной работы.

Антилидером полугодия по данному рейтингу стал внефракционный Дмитрий Ярош, избиравшийся по Днепропетровской области, с результатом в 11 баллов. Он пропустил 63 из 65 пленарных заседаний, не был ни на одном заседании профильного комитета, присоединился к разработке лишь одного законопроекта, не подал ни одного запроса за шесть месяцев и не отчитывался перед избирателями. Однако по показателям работы в округе депутат занял 53 позицию из 88.

Как отметила общественный консультант Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Ирина Стегний, при изучении работы народных избранников учитывалась как работа в стенах парламента, так и в округе.

- Среди сумских мажоритарщиков самую высокую оценку за работу в округе получил Александр Сугоняко, который регулярно проводит приемы граждан, встречается с избирателями, участвует в работе органов местного самоуправления. Также активны в своих округах Андрей Деркач (стал рекордсменом по количеству открытых приемных – 8. – ред.), Олег Медуница, Игорь Молоток, а вот Владислав Бухарев и Николай Лаврик уже менее активны, - рассказала И.Стегний.

По ее словам, стоит обратить особое внимание на то, что Николай Лаврик имеет привычную практику не проводить приемы граждан лично, а делегировать эту функцию своим помощникам. Вместе с тем Николай Лаврик во время работы шестой сессии Верховной Рады посетил все пленарные заседания. Но, несмотря на дисциплинированность, депутат подал не очень много законотворческих инициатив - семь проектов законов и проектов постановлений.

Больше всех среди народных избранников Сумщины законопроектов и проектов постановлений инициировал Александр Сугоняко - 20, на втором месте Олег Медуница - 16. Игорь Молоток стал соавтором шести законодательных инициатив, Владислав Бухарев и Андрей Деркач - трех и двух соответственно. В то время как депутаты, подлежащие мониторингу, в среднем зарегистрировали по 11 законопроектов каждый.

Общественные эксперты считают, что представленные ими оценки наглядно демонстрируют, насколько ответственно народные избранники относились к выполнению своих непосредственных обязанностей (коммуникация с избирателями, разработка законов, контроль за действиями исполнительной власти, участие в пленарных заседаниях и работе в комитетах) в последние полгода. Прямой оценки эффективности работы парламентариев ОПОРА не дает, но исходит из предположения, что депутат, должным образом не выполняющий своих непосредственных обязанностей, не может считаться эффективным. Таким образом, перед началом нового политического сезона избиратели смогут подвести итоги деятельности избранных ими депутатов и отметить, на какие проблемные моменты в работе своих мажоритарщиков стоит обратить больше внимания.

Рейтинг деятельности всех 88 депутатов за шестую сессию ВР можно найти по ссылке.

Мероприятие инициировано Гражданской сетью ОПОРА в рамках проекта Программы USAID «Рада: подотчетность, ответственность, демократическое парламентское представительство» при поддержке Фонда «Восточная Европа». Проект реализуется в 2017 году в 13 областях Украины.