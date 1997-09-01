Кто возглавит «Кадетский корпус»? После того как определился круг кандидатов на должность начальника кадетского корпуса, страсти вокруг вакантной должности накалились и Минобразования вынуждено было приостановить конкурс.

Из Сум в Министерство образования и науки пошли обращения с диаметрально противоположными просьбами. Одни призывают оставить в руководстве генерал-майора Юрия Свидлова, считая его «отцом» кадетов, без которого лицею не жить. Другие категорически против продления контракта, называя Ю.Свидлова руководителем «вчерашнего дня», компрометирующим учебное заведение «региональным» прошлым, имперскими традициями и уголовными делами по статьям о мошенничестве и растрате имущества.

Всего на конкурс подали документы пять претендентов.

«За» Свидлова

К моменту истечения срока контракта с Юрием Свидловым (21 августа) среди интересующихся судьбой этого учебного заведения борьба «за» и «против» его дальнейшего пребывания в должности начальника лицея достигла наивысшего накала. На прошлой неделе, когда работа министерской конкурсной комиссии вступила в завершающую стадию и дело шло к голосованию, представители родительского комитета лицея, ратующие за Ю.Свидлова, при содействии заместителя председателя облгосадминистрации Ирины Купрейчик добились встречи с министром образования Лилией Гриневич. Примечательно, что министр уделила внимание делегации из Сум в неприемный день. Как рассказала председатель родительского комитета лицея-интерната Светлана Ходак, на встречу с Лилией Гриневич поехали несколько мам кадетов и пообщались с министром, «поймав ее на входе».

- Мы не подавали никаких письменных заявлений, а поговорили с Лилией Гриневич как мамы с мамой. Выразили ей боль мам кадетов по поводу того, что «крупные» люди пошли против заведения, и теперь пусть она сама решает, как поступить. Мы рассказали по пунктам, почему отделить заведение от генерала Свидлова невозможно. Он его создал и не может желать лицею плохого. Там образцовый порядок. Он второй отец для наших детей, - убеждена Светлана Ходак.

При этом председатель родительского комитета отметила, что выступающий против продления контракта с Ю.Свидловым народный депутат Олег Медуница ни разу не был в учебном заведении. А председатель облгосадминистрации Николай Клочко награждал генерала грамотой, называл лицей лучшим, а теперь изменил свое мнение.

- Я разочарована. Нам не нужны такие политики. Зачем за них голосовать на выборах? Думаю, что надо менять губернатора, который так легко отказывается от своего мнения, на женщину, которая твердо сможет держать область в руках, - резюмирует С.Ходак в разговоре с нашим корреспондетном, по всей видимости прозрачно намекая на Ирину Купрейчик, поддержавшую их «за спиной» своего непосредственного начальника - главы облгосадминистрации Н.Клочко и своего однопартийца О.Медуницы.

В качестве еще одного аргумента за Ю.Свидлова Минобразования получило письмо из Администрации Президента, куда еще летом обращались С.Ходак и ее единомышленники, утверждающие, что без Ю.Свидлова лицею не жить, с просьбой оградить от (цитируем обращение) «развернутой кампании по дискредитации и смене начальника лицея», «защитить и обеспечить спокойное и нормальное функционирование учреждения».

«Против» Свидлова

Мнение противников повторного назначения Ю.Свидлова выразил народный депутат Украины Олег Медуница, обобщив многочисленные претензии общественных активистов и родителей воспитанников лицея по поводу нарушений в учебном заведении. В частности Василия Воронина, инициировавшего публичное разбирательство насчет сбора и расходования т.н. «родительских» денег. В конечном итоге активист вынужден был забрать свого сына из лицея из-за психологического давления.

В депутатском обращении к министру образования и членам конкурсной комиссии от 15 сентября О.Медуница пишет:

«Ко мне в который раз поступают обращения от общественных организаций и граждан по лицею-интернату. Нынешние их обращения касаются конкурсного отбора на замещение должности начальника государственного лицея. Беспокойство авторов вызывает тот факт, что одним из претендентов на эту должность является действующий начальник лицея-интерната Свидлов Юрий Иванович. В предыдущих обращениях ко мне, как народному депутату Украины, так и в другие органы власти местного и общегосударственного уровня общественность отмечала многочисленные нарушения и злоупотребления руководителя лицея-интерната, а также недопустимость дальнейшего вступления в должность чиновника, который во время Революции достоинства был одним из организаторов акции «Стоп Майдан» в г. Сумы в поддержку преступной власти Януковича и заставлял своих офицеров принимать в ней участие.

В обращениях отмечается, что с родителей кадетов собираются немалые средства (наличными) и используются не всегда в интересах учеников…

По словам родителей, например, в прошлом учебном году они вынуждены были сдавать по 10000 гривен в начале обучения и по 300 гривен ежемесячно (так называемые «ротные»). При этом в лицее нарушается принцип добровольности - в заведении сложилась атмосфера нетерпимости к тем ученикам и их родителям, которые не имеют возможности платить такие деньги. С началом нового учебного года Свидлов Ю.И. продолжил практику сбора средств, потому что безнаказанность добавляет уверенности.

Большой резонанс в СМИ получили факты, выявленные общественными активистами во время мониторинга закупок продуктов питания для лицея: после торгов сразу были заключены многочисленные дополнительные соглашения на значительное повышение стоимости товаров.

В настоящее время Сумским отделом полиции ГУ НП в Сумской области расследуется уголовное производство по факту совершения неправомерных действий должностными лицами Государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени» И. Харитоненко по признакам уголовных нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины.

Кроме того, государство понесло убытки в результате восстановления в судебном порядке прав незаконно уволенных офицеров-воспитателей Мокрого Павла Сергеевича и Чумака Романа Витальевича, от которых избавился Свидлов Ю.И. за их принципиальную позицию.

В обращениях ко мне общественность сообщает не только о фактах коррупции и морального прессинга в учебном заведении, а и выражает возмущение тем, что начальник лицея в свое время заставлял детей целовать флаг с двуглавым орлом на нем. Общественных активистов города возмущает то, что во время боевых действий на востоке Украины с российско-террористическими войсками в кадетском корпусе продолжают культивироваться великодержавные российские имперские традиции, начатые в учебном заведении при господстве преступной власти Януковича при непосредственном участии самого Виктора Януковича, бывшего министра образования Дмитрия Табачника, бывшего главы облгосадминистрации (затем заместителя главы Администрации Президента) Юрия Чмыря. Воспитанники лицея-интерната организованно принимали участие в мероприятиях Украинской Православной Церкви (Московского патриархата), что является вопиющим нарушением принципов отделения церкви от образования. Зато во время чествований погибших воинов 27-ой реактивной бригады, которые проводились вблизи расположения лицея-интерната, воспитанники не были задействованы. Вызывает удивление тот факт, что руководство лицея не может найти взаимопонимание с 27-ой реактивной бригадой, которой гордятся и которую поддерживают сумчане. И это несмотря на то, что лицей и воинская часть расположены рядом, в одном военном городке. Еще большее возмущение вызывает то, что именно Свидлов был одним из инициаторов установки памятника российскому депутату генералу Громову, который голосовал за введение российских войск на территорию Украины в 2014 году.

Обращаюсь к Вам и членам конкурсной комиссии, как людям, что 22 сентября сделают свой выбор руководителя учебного заведения, который будет воспитывать будущих защитников украинского государства на собственном примере: не дайте возможности разрушить учебное заведение ради одной персоны, которая полностью себя скомпрометировала в глазах общественности, находясь на таком ответственном посту. Считаю, что человек с такой репутацией, как Свидлов Юрий Иванович, не имеет морального права возглавлять государственное учреждение образования, где обучаются будущие украинские офицеры. Надеюсь, что вместо руководителя вчерашнего дня Вы выберете на эту должность действительно достойного, профессионального патриота».

О.Медуница обратился в Министерство образования с просьбой «внести изменения в условия конкурса касательно педагогического стажа для участия в нем боевых офицеров, участников российско-украинской войны 2014-2017 годов».

Как стало известно, председатели облгосадминистрации Николай Клочко и облсовета Владимир Токарь направили в Минобразования письмо в поддержку кандидатуры участника АТО Александра Нестеренко.

После всего вышеописанного Минобразования взяло паузу, приостановив работу конкурсной комиссии. С 21 августа Юрий Свидлов продолжает руководить учебным заведением в статусе исполняющего обязанности. Вопрос, кто в дальнейшем возглавит сумской военный лицей, остается открытым на неопределенное время.