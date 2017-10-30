Анатолій Гриценко: «Без волі президента корупцію не подолати» ® 9 листопада Суми відвідав голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція», екс-міністр оборони Анатолій Гриценко.

Після лекції у СумДУ він дав прес-конференцію в обласному прес-клубі. Головними темами розмови були політика України під час військової агресії з боку Росії, ключові реформи, які дійсно потрібні країні, взаємовідносини України і МВФ та багато іншого.

Реформи не працюватимуть без подолання корупції

- Щойно Верховна Рада прийняла проект закону про приватизацію у першому читанні, - розпочав свій спіч пан Гриценко. – Влада хоче розпродати, а насправді скупити все, що ще залишилося у державній власності. Я особисто проти цього законопроекту, тому що тепер Кабмін без Верховної Ради буде займатися приватизацію безконтрольно. Цим законом виключається таке поняття, як «програма приватизації». Ще за часів Кучми, коли почалася приватизація, таку програму було прийнято, щоб було відомо, куди йдуть кошти від приватизації. Тепер же їх будуть просто проїдати, замість того, аби вкладати в створення інших підприємств і розвиток держави.

Хто продає підприємства в кризу, коли вони дешевшають? Порошенко не дурний - свої підприємства не продає, хоча за законом мав би. Він обіцяв продати весь свій бізнес, і вже три роки президентствує, порушуючи Конституцію. Треба починати з себе! Якщо головна людина в країні - корупціонер, виводить прибутки через офшори, недоплачує у бюджет своєї країни, про що можна казати?

Хто скупить всі ті підприємства? Кілька відомих усім родин. Між першим та другим читанням тепер треба дивитися: чиї вуха там стирчатимуть.

- Що ви скажете про цілу низку антикорупційних організацій, які створені в Україні? Адже корупції стало не менше, якщо не більше, ніж раніше.

- Так, створено організацій багато: і НАЗК, і НАБУ, тепер хочуть створити антикорупційні суди. Це правильно. Рано чи пізно вони спрацюють. Проте, щоб викоренити корупцію, потрібна воля. Це може зробити лише одна людина - сильний президент. Коли я востаннє зустрічався з Порошенком, у серпні 2014 року, я йому давав список того, що треба зробити у першу чергу. У тому числі посадити 10 власних друзів. Проте нічого не зроблено. Але вони всі сядуть, і Порошенко з ними. Поки президентом є доларовий мільярдер, який лише на половину президент, а на половину бізнесмен, про боротьбу з корупцією навіть не йдеться.

У нас же ловлять з «маски-шоу», потім відпускають. Або доведіть, що невинний, або доведіть, що винний, і посадіть. Не можна так поводитись з такою країною. Це аморальність вищого ступеню.

Не потрібні такі кредити

- Кажуть, що ми не проживемо без кредитів МВФ. Ви бачили, які там умови отримання? Створення антикорупційного суду – це добре, ми підтримуємо. Ринок землі з наступного року – не підтримуємо. Прискорена приватизація – проти. Збільшити ціни на газ, тобто остаточно вбити країну чи підсадити всіх на субсидії – не треба.

Де взяти гроші? Я вам скажу: митниця, суди, Укроборонпром тощо. Всюди, де державні кошти використовуються неефективно. Це наша позиція.

Хто захистить людей?

- Люди мають почуватися захищеними. А у нас силові органи, де захмарні зарплати ростуть з кожним днем, не захищають, а займаються кришуванням добичі бурштину, захопленням та знищенням підприємств, обливанням брудом, в тому числі й мене.

Що стримує нормальну роботу? Депрофесіоналізація кадрів. В органах залишилося мало професіоналів. Цьому посприяла і люстрація, і зміна влади, а також корупція та політичні замовлення. Хто може все змінити? Президент. Усі мають йому про це нагадати.

А у нас в день народження президента сталася Калинівка, в той же день, коли у Вінницькій області СБУ проводила антидиверсійну операцію. Вони б мали у першу чергу подумати про ті склади. Що то було? Або диверсія, або хтось замітав свої махінації. Ми ж нічого не знаємо. Хоч хтось поплатився хоча б посадою за це? Ніхто. Когось шукають? Когось судять? Щось розслідують? Все знову замовчують. Треба було одразу скликати РНБО, спитати з силовиків, промоніторити інші склади, підсилити охорону. Нічого. Чекайте наступну Калинівку.

Люди незахищені - будуть вчитися захищатися самі. Особливо зараз, коли в країні повно зброї. Якщо влада не схаменеться, буде дуже спекотно. На всіх рівнях – від Києва до областей.

Виборча реформа

- Добре, що почули людей, які стояли під Радою, коли прийняли в першому читанні виборчий кодекс. Проте, судячи з ситуації у парламенті, я думаю, що друге читання цей законопроект не пройде. Треба прибирати мажоритарну корумповану складову. Бо ніхто: ні я, ні ви - не може стати депутатом. Бо прийде якийсь олігарх, колишній «регіонал», засіє все гречкою і стане депутатом. А потім можна в окрузі не з’являтися. Хто може тому зарадити? Нацполіція з Аваковим. А чому не роблять? Спитайте у нього, коли він до вас приїде.

- Як навести лад у країні?

- Якщо прийде президент, який тримає слово. Я думаю, на наступних виборах не буде так, як у 2014 році. Порошенко в першому турі президентом не стане. Ніхто в першому турі не стане президентом. Але якщо вони будуть триматися за крісла, як Янукович, то Майдан їх винесе. Хоча я проти того, щоб країну тіпало майданами. Повинна бути змінюваність влади. Треба постійно тримати владу у страху: якщо не виконали обіцянки, то не виберуть наступного разу.

Децентралізація

- Децентралізація - це добре, хоч би як вона косо й криво не йшла. Громади почали вільніше дихати. Їм не треба тепер їхати в район чи область, ба навіть в Київ, щоб просити дозвіл на реконструкцію чогось там, чого в столицях зовсім не бачили. Але зараз мова вже йде про рецентралізацію, бо на наступний рік всі ті виплати урізають, а видатків громадам додають.

Гібридна війна – гібридна оборона

- Чи потрібно розірвати дипломатичні та економічні стосунки із Росією?

- Це потрібно було зробити ще в березні 2014 року. Як свого часу зробила Грузія. Якщо президент каже, що йде війна, що Росія – агресор, то треба це затвердити документально. А то виходить, що Росія веде гібридну війну, а ми – гібридно обороняємося.

Доки президент платитиме податки в Росії через свою Липецьку фабрику? Вже пораховано, що за ті гроші, які він сплачує в Росії, можна було б оснастити 5 дивізій, а це 75 тисяч вояків.

- Ви писали: добре, що схвалили постанову про страхування загибелі вояків…

- Добре, проте ще напередодні виборів Порошенко обіцяв, що з 26 травня 2014 року кожен військовий буде застрахований на мільйон гривень. Зараз кажуть про 1,2 млн. Це добре, але гривня впала відносно долара втричі. Тож треба говорити вже не про мільйон, а про 3 чи навіть 4. Раніше родина могла за ту суму купити квартиру, тепер – ні. Знову обдурили.

- Як вирішити проблему Донбасу?

- Головне - це кордон. Кожну зустріч на найвищому рівні треба починати з кордону і закінчувати ним же. Якщо Україні повернуть контроль над кордоном, нехай із миротворцями, чи спостерігачами, Путін перестане постачати озброєння, і війна завершиться за тиждень. Зброя буде, а стріляти буде нічим. Всі так задоволені Мінськими угодами, кажуть, що їм альтернативи немає. Проте їх ніхто не виконує. Уже майже три роки минуло.

Люди не розуміють: як це - амністія всім бойовикам, у тому числі тим, хто вбивав, збивав літаки, катував, а з іншого – у нас судять сотні вояків, які не так захищали свою землю, бо нема волі назвати війну війною!