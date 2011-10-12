Бюджет-2018: лафа закончилась Бюджетный сыр ели? Добро пожаловать в мышеловку! Примерно таковы отличия городского бюджета нынешнего года от условий на 2018 год

При новых правилах финансово-бюджетных отношений с центром в 2018 году бюджет Сум потеряет больше 170 млн грн. Эти деньги могли бы быть направлены на развитие города, но пойдут на обеспечение обязательств, которые государство перекладывает сверху вниз. Уникальный период, когда городские бюджеты могли себе позволить небывалые траты, прошел. С каждым годом обязанностей будет больше, а денег – вряд ли. Теперь сумчанам остается радоваться евродворам, кое-каким отремонтированным дорогам, лифтам и крышам… И сожалеть о так и не решенных системных проблемах (прогнившая инфраструктура, некомфортный общественный транспорт и пр.), вспоминая о больших деньгах, которые могли быть вложены в перспективные проекты, приносящие городу прибыль.

Сроки поджимают, а нормативов нет

До 25 декабря Сумской горсовет должен утвердить бюджет города на 2018 год. В первых числах декабря проект должен быть опубликован для общественного обсуждения. В департаменте финансов Сумского горсовета не знают, что делать – в таких экстремальных условиях формировать бюджет приходится впервые. Об этом сообщила заместитель директора финансового департамента Любовь Спивакова на заседании «круглого стола» 15 ноября с участием глав фракций Сумского горсовета от ВО «Батьківщина», «Солидарность», «За Украину!», председателя планово-бюджетной комиссии горсовета Владимира Шилова, секретаря горсовета Андрея Баранова, общественных экспертов Виктора Бобыренко, Максима Корниенко и Марка Берфмана.

Бюджетная политика государства на 2018-20 годы ориентирована на переход к среднесрочному планированию местных бюджетов. Но до сегодняшнего дня не подготовлены нормативные документы и не доведены на места методические рекомендации.

- Многое изменилось, особенно в здравоохранении. При формировании показателей нам не хватает информации, но на наши вопросы Киев объяснений не дает, - сетует Любовь Спивакова. - Доведены образовательная субвенция и медицинская на вторичную медицинскую помощь. Первичную собираются финансировать из госбюджета напрямую с медучреждениями. Как это будет на практике, финансистам непонятно. В МОЗ ничего не говорят. Поэтому департамент финансов закладывает средства на всю систему здравоохранения в целом, но с размежеванием на первичную и вторичную медпомощь.

- Надо голосовать бюджет в том виде, как есть, а потом вносить изменения, - считает лидер фракции «За Украину!» в Сумском горсовете Андрей Крамченков, ссылаясь на давно существующую практику корректирования городского бюджета после принятия государственного.

Реверс – это минус 132 миллиона

Сначала остановимся на новых условиях формирования доходной части городского бюджета. В 2018 году правительство планирует увеличить процент изъятий по реверсной дотации с 50 до 80%. По данным директора департамента финансов Сумского горсовета Светланы Липовой, Сумы имеют индекс налогоплатежности 1,5 и, если в текущем году в государственный бюджет изъято 67,2 млн грн, то в 2018-ом будет аж 132 млн! Т.о. потери горбюджета составят около 50 млн грн (30%).

Реверсная дотация – это изъятие излишков средств из платежеспособных бюджетов в пользу неплатежеспособных. По сути это тот же грабеж местных громад, что и при предыдущей власти, когда был придуман индекс налогоплатежности местных бюджетов. И если этот индекс превышал 1,1, из бюджета изымали наверх все, что выше 50%.

Как сообщила Л.Спивакова, 14 ноября мэр Сум встречался с премьер-министром Украины и вел речь о том, чтобы отыграть хоть часть реверса назад.

- Делают из Украины государство людей-иждивенцев, - подключается к разговору о «все взять и поделить» Марк Берфман. - Если люди не будут заинтересованы в развитии собственных бюджетов, ничего в стране не будет.

По его мнению, сделать хороший и справедливый бюджет сейчас нельзя, поскольку все, включая высшее руководство страны, забыли о принятом в 2000 году Законе о социальных стандартах и социальных гарантиях. Социальные стандарты – это потребительская корзина. Социальные гарантии – это деньги, обеспечивающие социальные стандарты. Их государство должно заработать. Исходя из стандартов, можно было формировать первую часть бюджета, не ожидая решений сверху. Вторая часть – затраты на развитие. Для того чтобы грамотно распределить бюджет развития, надо иметь программы развития.

- В Европе планируют на семь лет: на три года – тактические планы, на четыре -стратегические. Покажите мне в городе такую программу, - говорит М.Берфман. - Есть ли такие программы в городе? К примеру, городская программа по энергосбережению говорит о неспособности сделать то, что нужно. Областная еще хуже… Наше законодательство заставляет «бежать в мешках». Если кодекс меняется несколько раз в год – это не кодекс.

- Стабильность на кладбище, - бросает реплику А.Крамченков, считая перемены во время реформирования нормальным явлением.

- Надо лоббировать уменьшение процента реверсной дотации. Но есть Битица, Чернетчина, В.Сыроватка, Красное село и пр., жители которых работают в Сумах, наполняя своими налогами бюджет города, и город должен это учитывать, - заметил глава фракции «Солидарность» в Сумском горсовете Алексей Рябенков.

Андрей Баранов считает, что с окрестными громадами проще иметь прямые договорные отношения – на ремонт дорог, транспортное сообщение и т.д.

Все участники «круглого стола» оказались едины во мнении: 80 процентов реверса для Сум – это уж слишком. Владимир Шилов предложил объединить усилия всех фракций и обратиться к народным депутатам от Сумщины, чтобы они в свою очередь приняли общее обращение к правительству.

Все дороги снова ведут «наверх»

С нового года в составе специального фонда государственного бюджета создается Государственный дорожный фонд и меняется механизм финансирования дорожной отрасли всей страны. С 1 января 2018 года вступают в действие законы Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма финансового обеспечения дорожной отрасли» (от 17.11.2016 №1763-VIII) и «О внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли» (от 17.11.2016 №1762-VIII).

Одним из источников формирования Государственного дорожного фонда является акцизный налог с произведенного и ввезенного на таможенную территорию Украины горючего. Так, в 2018 году планируется изъятие в госбюджет 50% акциза на ГСМ, в 2019-м – 75%, а с 2020 года – все 100%. По данным С.Липовой, ожидаемые поступления по г.Сумы в 2017 году – 50 млн. грн. Следовательно, потери горбюджета составят 25 млн грн.

При этом 35% средств дорожного фонда будет направляться на финансирование дорог местного значения в виде субвенции из госбюджета. В государственном бюджете на 2018 год на это предусмотрено 11408,6 млн грн. Однако перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности утверждается облгосадминистрацией (!) по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере дорожного хозяйства. «Как показывает практика, при распределении город Сумы не получит данных средств», - считает С.Липова.

И другие отчисления

Оставлен норматив отчислений 30% в специальный фонд государственного бюджета стоимости админуслуг за оформление и обмен документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус. В результате чего городская казна недополучит 3,7 млн грн.

Т.о. общая сумма потерь городской казны Сум в доходной части в следующем году составит 78,7 млн грн. Анализируя расходную часть, в городском департаменте финансов отмечают: из-за неполного государственного обеспечения и перекладывания на плечи местного бюджета некоторых государственных обязательств городу понадобятся дополнительные средства в размере 91,6 млн грн. Итого: 170 млн грн.

Образовательная субвенция занижена

Объем образовательной субвенции из государственного бюджета в 2018 году составляет 259,2 млн грн (в этом году было на 15% меньше – 224,6 млн грн). «Доведенный Минфином объем субвенции рассчитан по новой формуле, исходя из количества ставок педагогических работников на основании учебной нагрузки и нормативного наполнения классов. При этом в формуле расчета допущено несоответствие данных по количеству учеников города и педнагрузке на класс, в связи с этим по нашим расчетам занижен объем субвенции на 43,3 млн грн, - отмечает С.Липова. - Среднемесячная зарплата определена в размере 8577 грн с учетом увеличения на 10% надбавки за престижность труда (теперь 30% вместо 20) и ежегодного денежного вознаграждения в размере 100%. А это дополнительно надо направить к объему образовательной субвенции 31,6 млн грн (в этом году – 8,8 млн грн)».

Оказывается, Минфин рассчитал субвенцию на 2018-ый по показателям 1 сентября 2016 года. За это время количество учащихся в Сумах увеличилось.

- Уже в 2017 году финансирование энергоносителей для системы образования и здравоохранения было переложено на город. В прошлом году выделялись 22 млн грн из горбюджета на текущие расходы образовательных учреждений, чтобы родители не сдавали на это деньги, - напомнила Л.Спивакова.

В следующем году из субвенции будет финансироваться только зарплата педагогов. Все остальное – из городской казны. Т.е. оплата труда остальных специалистов и персонала, а также текущие расходы на содержание учебных заведений – это задача городского бюджета. На государственном уровне предусмотрена субвенция на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа» (1,4 млрд грн). Однако порядок ее получения пока отсутствует.

Кроме того, остается нерешенным вопрос передачи профессионально-технических заведений в ведение города, что не дает возможности оптимизировать систему. Третий год город будет содержать сеть профтехобразования, не имея права ею распоряжаться. В этом году – это 71,8 млн грн, в следующем – 81,9 млн грн.

- ПТУ должны быть на балансе города, чтобы можно было провести инвентаризацию и минимизировать затраты на их содержание, - считает В.Шилов, отмечая, что целесообразно, к примеру, строительные специальности сосредоточить в одном учебном заведении, а не в нескольких, как сейчас. При реорганизации В.Шилов предлагает советоваться с сумскими предпринимателями – потенциальными работодателями.

Дальше больше: уже имеется поручение Кабмина о передаче на финансирование из местных бюджетов (областных) вузов 1-2 уровня аккредитации (техникумы, колледжи). В Сумах таковых пять, все из них, кроме строительного, при вузах 3-4 уровня аккредитации. Но захотят ли эти вузы иметь в своем ведении структуры без государственного финансирования – большой вопрос. Как будет проходить передача, пока тоже неизвестно.

Медицина: многое покрыто мраком

Впервые объем медицинской субвенции из госбюджета доведен Минфином только на предоставление вторичной медицинской помощи. Это 175,5 млн грн, что на 50,3 миллиона меньше (минус 22,3%). «Первичку» в рамках реформы финансирования системы здравоохранения правительство намерено финансировать из государственного бюджета по отдельной программе - через Национальную службу здоровья. В проекте госбюджета на эти цели предусмотрено 13,2 млрд грн. Хотя данная служба еще не создана, закон в Верховной Раде проголосован, но в действие еще не вступил.

Оплата коммунальных услуг и энергоносителей для медучреждений, как и в нынешнем году, планируется из городской казны.

Льготы по месту жительства

По информации С.Липовой, предусмотрена передача на местный уровень расходов на оплату льгот на жилищно-коммунальные услуги для ветеранов войны, военной службы, органов внутренних дел, «чернобыльцев», «детей войны», многодетных семей и др. По подсчетам департамента финансов, на эти цели в 2018 году понадобится 60 млн грн. Кроме того, ожидается задолженность, превышающая 10 млн грн. Будут ли эти льготы обеспечены государством – пока под вопросом.

Компенсация льготного проезда в общественном транспорте - тоже задача для местного бюджета.

Что осталось государственного

В следующем году весь единый налог по четвертой группе (сельхозпроизводители) пойдет в местный бюджет, в то время как в текущем году 14% изымалось в спецфонд госбюджета.

Новый источник поступлений в бюджет областного значения – часть платы за выдачу лицензии на хозяйственную деятельность по выпуску и проведению лотерей.

Налог на доходы физлиц (украинская аббревиатура ПДФО) распределяется так: 60% идет в гор- или райбюджет (с 2016 и в Объединенные территориальные громады), 15% - в областной бюджет и 25% - в государственный.

Сохранена субвенция из государственного бюджета на возмещение стоимости лекарств для лечения отдельных заболеваний (сердечно-сосудистых, сахарного диабета II типа, бронхиальной астмы).

По целевым программам охраны здоровья на Сумскую область предусмотрено:

- на диабет всего 16,5 млн грн (прирост только 1,3 млн грн, при этом необеспеченность города в 2017 году составляла 6,3 млн грн);

- на гемодиализ – 34,5 млн грн (меньше прошлогоднего на 5,4 млн грн, при необеспеченности Сум на 8,4 млн грн).

Это говорит о том, что в следующем году возникнут те же проблемы по части перекладывания обязанностей государства на бюджет города, резюмируют в городском департаменте финансов.

- Сказка должна была закончиться. Финансы без обязательств – такого не бывает, - говорит Максим Корниенко, считая, что вполне закономерные явления не должны были стать сюрпризом для городской власти.

Как отметил Алексей Рябенков, при повышении зарплаты бюджет города должен бы увеличиться, но этого может не произойти из-за оттока работников (в 2014 году в городе было 90 тыс. занятых, в 2017-ом – 79 тыс.) Депутат считает: в таких условиях и при таких тенденциях надо сконцентрироваться на городской инфраструктуре, чтобы минимизировать риски техногенных катастроф.

В связи с сокращением количества работающих, Андрей Крамченков высказал мнение: проще было бы делать ставку на налогообложение потребления товаров и услуг.

Общественный эксперт Виктор Бобыренко связывает «закручивание гаек» с выстраиванием властной вертикали накануне выборов 2019 года: «Какая логика? Вижу только такую: забираем у богатых городов. Затем мэры должны прийти к губернаторам или в Кабмин - засвидетельствовать лояльность и получить средства обратно через другие субвенции или дотации. Вертикаль, однако… Отменив в проекте бюджета 2018 субвенцию на местные программы социально-экономического развития, правительство одновременно более чем вдвое увеличило расходы на Государственный фонд регионального развития (ГФРР). Это сотни миллионов гривен в каждую область. Их тратят на капитальные расходы, инфраструктурные объекты в городах и районах области. А распоряжаются ими, по большому счету, в облгосадминистрации. По вертикали… У облгосадминистраций есть возможности отсеивать проекты нелояльных городов или ОТГ. Есть четкие четыре критерия. Один по принципу: я художник, и я так вижу. А значит ...»

Давайте делить вместе

Виктор Бобыренко напомнил представителям правящей в городе партии, что по расходной части бюджета депутатам, не входящим в большинство, и общественным активистам далеко не все нравится. Но данная встреча за «круглым столом» может положить начало конструктивному сотрудничеству.

- Давайте расходную часть расписывать вместе, - предложил В.Бобыренко.

Владимир Шилов и Андрей Баранов пообещали сотрудничать и вести консультации накануне голосования по бюджету со всеми депутатами, независимо от партийной принадлежности. И даже прислушиваться к мнению общественных экспертов, если оно будет конструктивным и исходить не от «городских сумасшедших». Остается только выяснить, кого при разделе бюджетного пирога посчитают сумасшедшим.