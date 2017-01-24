«Хотелок» аж на три бюджета Что важнее – троллейбусы или дороги, тротуары или коллекторы, жилищный фонд или автоматизация коммуникации власти с народом?.. Надо делать выбор. Тут уж не до собак – ни тех, которым негде гулять, ни тех, которые лают, когда караван идет.

По данным начальника департамента финансов Сумского горсовета Светланы Липовой, при формировании расходной части бюджета распорядители средств подали заявок на сумму, в три раза превышающую доходную часть. Бюджет 2018-го года еще не утвержден, но все уже надеются на его перераспределение и внесение изменений в течение года. К примеру, по данным управления образования и науки Сумского горсовета, педагоги города не полностью обеспечены финансами по фонду заработной платы. А в отделе здравоохранения сетуют на нехватку средств для закупки необходимого медоборудования. И так по каждой сфере...

Меньше просишь - меньше получишь

Общественное обсуждение проекта городского бюджета на 2018 год и стратегического плана социально-экономического развития города, организованное городской властью в субботу, 16 декабря, в «синем» зале Дома советов, длилось свыше трех часов. Большую часть времени слушали доклады мэра, начальника финансового департамента и руководителей структур, являющихся распорядителями бюджетных средств. Горожане не проявили ни массовости – всего зарегистрировалось 272 человека (причем львиную долю мест в зале занимали чиновники), ни большой активности при обсуждении. Возможно, дождливая погода помешала, но, скорее всего, сумчане разуверились в действенности такого механизма влияния на власть, как общественные слушания.

Максим Корниенко, представляющий общественную комиссию по вопросам бюджета отметил: пора прекратить практику «ручного» распределения средств бюджета развития и размазывания его на имиджевые проекты типа «ремонт дворов» или «год тротуаров», в то время как в первую очередь надо заняться восстановлением инженерных объектов, грозящих техногенной катастрофой. Предложение заняться инженерными объектами и очистными сооружениями нашло поддержку, и его включили в резолюцию общественных слушаний.

Общественный активист Ярослав Каранда напомнил о срыве программы развития городского транспорта: из 49 троллейбусов есть только четыре; понятно, что остальные 45 в 2018 году закупить невозможно, так купите за средства горбюджета хотя бы 10. Общественные слушания данное предложение поддержали единогласно. Однако впоследствии исполком, не найдя где взять дополнительные 30 млн грн, отправил эту инициативу «отдельным пунктом на доработку распорядителю средств».

Сумчанин Валерий Осадченко поинтересовался у руководства города: сумма отката в 2018 году заложена больше, чем в 2017-ом или меньше, и можно ли уменьшить коррупционную составляющую?

- Ноль нельзя уменьшить, - быстро нашелся с ответом председательствующий на слушаниях Виктор Волонтырец. – В бюджете это не заложено – значит, уменьшить нельзя.

Было учтено предложение общественного активиста Александра Мироненко, который отметил: предусмотренные в бюджете полмиллиона на исследование пассажиропотока надо дать организации, которая выиграет тендер, а не поручать эту задачу по договору с харьковским университетом. При этом стоит советоваться с общественными экспертами.

Нашло поддержку и предложение общества слепых: обеспечить «озвучку» в общественном транспорте и оборудовать звуковой системой светофоры на перекрестках.

Не прошло предложение почетных доноров поддержать их из городского бюджета одноразовой денежной выплатой на оздоровление и компенсацией части платы за коммунальные услуги. Та же участь постигла инициативу заместителя мэра Ольги Волошиной выделить средства на проезд в общественном транспорте всем участковым врачам и учебным заведениям (хотя бы по одному билету в день). Однако исполком пошел навстречу почетным донорам, решив включить в проект бюджета одноразовую помощь и 25-процентную компенсацию коммунальных платежей. А вопрос с проездными билетами для медиков и педагогов отправили на проработку в отдел здравоохранения и департамент образования.

Удивил своих коллег Владимир Руденко, возглавляющий коммунальный Центр ухода за животными, предложением разработать схему размещения площадок для выгула домашних собак. Как оказалось, это перспектива даже не следующего года, т.к. зависит от зонирования территории города, проводимой управлением архитектуры.

- Я очень сомневаюсь, что архитекторы при зонировании учтут этот вопрос, - сказал В.Руденко.

При этом общественные активисты припомнили выражение мэра о караване и лающих собаках, которое они приняли на свой счет.

- Когда я это говорил, имел в виду только двух человек, - оправдывался мэр.

Как бы там ни было, но «собачий» вопрос включили в пункт «на проработку».

- Эти обсуждения не являются окончательными. Можно вносить раз в месяц изменения, - в конце успокоил всех А.Лысенко.

Год дорог, энергосбережения и коммуникаций

Мэр в своем докладе среди приоритетов 2018 года назвал следующие направления, куда пойдут городские миллионы:

- энергосбережение как в бюджетной сфере, так и в жилищном фонде;

- тротуары, велодорожки, дороги (так мэр и сказал: «Следующий год будет годом тротуаров и велодорожек»). Ремонт дорог будет финансироваться в том числе и из Государственного дорожного фонда через областной бюджет. («Надо обязательно отремонтировать улиц Харьковскую – от моста до перекрестка с ул.Лушпы», - считает мэр. Планируется продолжить работы на ул.Роменская и наконец-то завершить ул. 20 лет Победы);

- ремонт лифтов и многоэтажных жилых домов (в проекте бюджета было запланировано 30,5 и 35 млн грн соответственно);

- обустройство скверов и парков (в частности пляжа в городском парке – 1 млн грн, реставрацию Альтанки – 1,2 млн грн, работы в сквере на пр.Лушпы, в Курском микрорайоне, парке «Сказка»), а также уличное освещение;

- замена инженерных коммуникаций, в том числе двух коллекторов, на которые надо 96 млн грн. («Дороги будем делать только там, где заменены сети», - отметил мэр и среди первоочередных назвал улиц Пушкина и Холодногорскую.);

- ремонт Лепеховского водозабора («Надо запланировать 13 млн грн, иначе часть Курского микрорайона может остаться без воды», - предупредил градоначальник.);

- транспорт: запланирована покупка 15 троллейбусов и четырех автобусов, по последним еще идет дискуссия о вместимости – 100+ или средней вместимости. («На закупку троллейбусов (4 единицы) закладываем 20 млн грн, как и в 2017 году, - сообщил А.Лысенко, напомнив, что еще 11 единиц планируется приобрести по программе Европейского Инвестбанка с использованием кредита. – 13 млн грн закладываем, чтобы сделать троллейбусную развязку в центре города). Кроме того, полмиллиона заложено на исследование мобильности горожан.

- капитальные вложения пойдут на сдачу в этом году стадиона «Авангард» (заложено больше 4 млн грн), продолжение работ в МЦ «Романтика» - 7 млн грн (мэр признался, что не знает времени окончания работ на этом объекте), строительство детского сада в 12-ом микрорайоне, на который заложено 7,5 млн грн. По данным начальника УКСа Виталия Шилова, 80% - это объекты, переходящие с прошлых годов, и по 10% - спроектированные в 2017-ом и объекты, на которые будет разрабатываться проектно-сметная документация;

- социальная защита населения (запланировано 18 млн грн).

Кроме того, в своих выступлениях мэр и начальники департаментов образования и департамента финансов трижды упомянули о выделении средств на питание в детских садах и льготной категории в школах.

А еще среди имиджевых для Сум приоритетов, очень важных, по мнению мэра, для связи власти с громадой, для обеспечения нового уровня контроля за выполнением решений, а также для безопасности граждан, А.Лысенко назвал программу автоматизации муниципальных коммуникационных систем, на которую уже предусмотрено свыше 10 млн грн Но как отметил секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов на заседании исполкома, этой суммы недостаточно. И по предложению мэра было решено снять (правда, с обещанием потом вернуть) 1,8 млн грн с программы «70 на 30» помощи ОСМД на ремонт жилищного фонда.

Напомним: всего на ремонт жилья предусматривается 35 млн грн, из которых по программе «70 на 30» всего 2,4 млн грн.

Частично повезло

По словам А.Лысенко, формирование проекта бюджета на 2018 год было не легким, т.к. государство запланировало передачу полномочий без финансового обеспечения.

К счастью для городской казны, осуществились далеко не все правительственные намерения, которые могли обескровить местный бюджет.

Как сообщила на общественных слушаниях начальник департамента финансов Сумского горсовета Светлана Липова, городской бюджет может рассчитывать на дополнительный ресурс в размере 186,8 млн грн. Реверсная дотация (изъятие из городского бюджета в государственный) сократилась с 80% до 50%, т.е. осталась на уровне 87,3 млн грн (на 30% выше, чем в нынешнем году). Средства на субсидии по-прежнему будут поступать из государственного бюджета – это 60 млн грн.

Доходная сумма проекта бюджета – 2,351 млрд грн, что на 214,3 млн больше по сравнению с прошедшим годом (на 11,3%).

Расходная часть проекта бюджета – 2,110 млрд грн. (на 138 млн грн больше, чем в 2017 году). В ней расходы социальной направленности занимают почти две трети.

Бюджет развития, как и в нынешнем году, почти 400 млн грн, из них 9 млн – резерв на реализацию проектов общественного бюджета.

Сессия Сумского горсовета по вопросу принятия бюджета на 2018 год запланирована на 21 декабря. В оставшиеся дни бюджетная притирка продолжится.