КП «Электроавтотранс» получило депутатский нагоняй

Депутатская временная контрольная комиссия по деятельности КП «Электроавтотранс» 5 марта в присутствии коллектива предприятия разбирала заявление сумчанки Наталии Сердюк о нарушениях, которые пассажирам могли стоить жизни, возмущалась количеством проблем, предполагая, что причиной такого плачевного состояния может быть сговор директора КП и мэра с частными перевозчиками. А после подсчета доходов и расходов КП некоторые депутаты пришли к выводу: бесплатный проезд в коммунальном транспорте для бюджета выгодней, чем платный.
О происшествии, участницей которого стала Наталия Сердюк, мы писали раньше. Было это на ул.Горького, вблизи остановки «Дворец культуры», 30 января. Водитель троллейбуса №7 (050), который ехал из Курского микрорайона в центр города, на большой скорости проскочил остановку и стал высаживать пассажиров практически в сугроб. А затем, несмотря на нахождение людей между сугробом и троллейбусом, тронулся с места и поехал.
В ответ на жалобу в КП «Электроавтотранс» Н.Сердюк получила, как она считает, отписку за подписью директора Виталия Однорога: мол, нарушений со стороны водителя не усматривается; движение с открытыми дверями технически невозможно; детально провести проверку мы не можем, поскольку заявительница не предоставила доказательств (фото- или видеофиксацию).
Такую позицию работники предприятия продолжали отстаивать и во время рассмотрения этой жалобы на заседании временной контрольной комиссии по деятельности КП "Электроавтотранс". По их логике, заявительница в критическую минуту должна была не от троллейбуса отскакивать, а вести фото- или видеофиксацию. А так выходит: «Нету тела - нету дела»?
Однако депутаты раскритиковали такую позицию, назвав ее «отсутствием понимания проблемы».
- Нарушения в вашей работе есть, и их очень много, - сказал депутат горсовета Владимир Шилов и призвал коллектив предприятия признать это.
Как отметил председатель комиссии Алексей Рябенков, главная проблема в том, что ответы КП на замечания о работе не снимают вопросы жителей.
- Мы на комиссии разбирали этот вопрос минут 40, потому что данное обращение является показательным. Каждый вопрос мы так разбирать не можем, - подытожил А.Рябенков. - Мы видим: не все инструменты использованы для исследования данного вопроса. Есть GPS на предприятии, и скорость можно просчитать через контрольные точки. Есть видео, которое не было затребовано. Если предприятие хочет снять с себя обвинения, оно само должно было доказать, что невиновно.
Судя по настроению в зале, в КП, похоже, так и не поняли, что оперативная и корректная реакция на жалобы - прежде всего в интересах самого предприятия. Поэтому депутатская комиссия решила обратиться к городскому голове, чтобы он нашел ресурс (в отделе транспорта или в др. структурах) для исследования данной ситуации. Главная цель - получить объективное подтверждение того, что система (не)отлажена таким образом, что исключает движение с открытыми дверями, исключает движение со скоростью сверх нормы и пр. Кроме того, комиссия поддержала требование Н.Сердюк предоставить информацию о состоянии и оборудовании остановок.
Почти два года Виталий Однорог в должности директора КП «Электроавтотранс», а стратегии развития предприятия все нет. По словам А.Рябенкова, директор предприятия называл различные сроки подачи стратегии (последний был 2 февраля нынешнего года, после выхода г-на Однорога из отпуска). Но в итоге комиссия получила ответ КП «Электроавтотранс», смысл которого в следующем: стратегию развития предприятия должен разрабатывать владелец, т.е. Сумской горсовет; поскольку депутаты не голосуют по важным для предприятия вопросам, прогнозировать развитие предприятия невозможно.
- Из этого ответа для меня очевидно: руководитель предприятия в сговоре, как и городской голова, с частными перевозчиками, - заявил депутат горсовета Владимир Чепик. - В бюджете мы – горсовет - забили 75 млн грн. Вы говорите, что мы вам ничего не даем. Та вы посмотрите, что вы делаете! Люди на Песчаное ездят в забитых, загнанных маршрутках. В другие районы ездят в забитых, загнанных маршрутках. Вы должны работать для жителей, а вы нам пишете, что «мы не можем разработать стратегию». Я уважаю людей, работающих на этом предприятии, но руководство работает на частных перевозчиков. И они нам пишут: мы ничего не можем сделать, нам не надо развиваться, нам давайте деньги, а потом мы подумаем, как их поделить и куда поставить маршруты, чтобы было частным перевозчикам лучше, а не сумчанам. … Менеджер год не может разработать стратегию предприятия!
Поскольку В.Однорог отсутствовал на заседании комиссии, А.Рябенков предложил вернуться к этому вопросу в апреле (с участием директора), причем накануне срока истечения его контракта.
Напомним: весной прошлого года представители общественной комиссии по вопросам транспорта уже обращались к городскому голове Александру Лысенко с рекомендацией не продлевать контракт с В.Однорогом. Общественные активисты отмечали ухудшение качества обслуживания пассажиров, связывая это прежде всего не с недофинансированием предприятия, а с человеческим фактором.
Владимир Шилов, как глава депутатской бюджетной комиссии, больше всех возмущался разработанным на предприятии предложением по финансированию:
- В плане - 336 (!) млн грн на развитие коммунального предприятия. Если взять общие расходы предприятия 75 млн грн и разделить на количество перевезенных пассажиров (около 26 млн), получим примерно 3 грн. А если 336 миллионов разделим на 26 миллионов пассажиров, скажите: какая будет стоимость проезда для жителей города?! Больше 15 грн. Кто готов в городе платить 15 грн. за проезд в коммунальном транспорте? Если бы мы имели стратегию, был бы взвешенный подход, при котором эта цифра разложилась бы на несколько лет и мы могли бы что-то решать.
Депутат поинтересовался:
- Кто составлял эту белиберду – предложения по финансовому обеспечению предприятия? Написать можно было и миллиард, и два, и три… Эта белиберда – это ответ на вопрос о стратегическом развитии предприятия. Мы все прекрасно понимаем: таких денег – 336 миллионов - мы даже не освоим при всем нашем желании. Украсть можно, а освоить – это проблематично.
Сколько ваше предприятие получило за 2017 год компенсации из городского бюджета за все льготы? 52 млн грн. А сколько заработало «вала»? – около 19 млн грн. Вдумайтесь! Мы компенсировали 52 млн грн, вы заработали 19 млн грн! Поэтому я думаю: лучше, наверное, добавить эти 19 млн к тем 52-ум и возить людей в городе Сумы бесплатно, - заключил В.Шилов.
- Для бюджета проще сделать бесплатный проезд. Мы не будем иметь проблем с водителями, сократим кондукторов. - поддержал коллегу А.Рябенков.
В итоге депутаты предложили КП «Электроавтотранс» до мартовской сессии горсовета, где будет распределение свободного остатка бюджета, подать информацию о первоочередных потребностях предприятия.
При этом А.Рябенков отметил:
- Услышьте: 136 миллионов – это общий свободный остаток в бюджете. Из них уже распределен 101 миллион. В этих обозначенных критериях прошу представить информацию комиссии о самых критических потребностях предприятия. Сядьте, обоснуйте и выйдите на параметры не 336 миллионов, а 3-4-5.
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