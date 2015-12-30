Политика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 15:45277

Ни одного отличника: результаты «аттестации» депутатов Сумского горсовета

Представители общественной организации «Лига защиты» и СумГУ 22 марта презентовали результаты оценки деятельности депутатов Сумского горсовета за второй год полномочий

- Впервые был проведен столь подробный анализ деятельности депутатов Сумского горсовета, - говорит представитель ОО «Лига защиты» Ирина Стегний. - Мы обращали внимание как на работу каждого депутата в округе, так и в горсовете, а также изучали, как частные интересы согласуются с их депутатской деятельностью. Результаты мониторинга изложены в отчете.

В рамках мониторинга депутатскую деятельность оценивали аналитики ОО «Лига защиты» и эксперты – сумские общественные деятели, ученые и журналисты.

По оценке аналитиков депутаты Сумского горсовета набрали в основном 3-4 балла (по пятибалльной системе). Нет ни одного избранника с максимальным баллом. В основном избранники теряли баллы в вопросах посещаемости постоянных комиссий, составлении отчетности, особенно публичной отчетности перед избирателями, регулярного приема граждан. Не было обнаружено и абсолютных аутсайдеров. Даже те депутаты, которые не принимают избирателей, не отчитываются и не ходят на заседания постоянных депутатских комиссий, благодаря, в основном, посещаемости сессий и представления индивидуальных депутатских запросов, набрали дополнительные баллы и избежали самой низкой отметки.

По оценкам экспертов имеются как аутсайдеры с 1 баллом, так и фавориты, которых оценили в 5 баллов. Например, самую низкую оценку в 1 балл за свою депутатскую деятельность получили: Александр Вегера, Светлана Липовая, Игорь Перепека, Юрий Перепека, Виталий Шилов. Самые высокие оценки экспертов и, соответственно, 5 баллов, получили всего три депутата: Андрей Крамченков, Дмитрий Наталуха и Владимир Чепик.

В общих оценках большинство депутатов получили 4-3 балла. При этом интересно сравнение экспертных оценок с общими. Например, несмотря на то, что Андрей Крамченков является активным и публичным депутатом, в общей оценке он значительно потерял из-за низкой посещаемости постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики, в которую входит.

Подобную тенденцию можно проследить и по Игорю и Юрию Перепекам. Они являясь представителями оппозиционного блока (ранее входили в Партию регионов) отстаивают не слишком популярные среди сумчан политические идеи. Вместе с тем депутаты имеют хорошие показатели по посещаемости сессий и своих постоянных комиссий, они проводят прием избирателей и регулярно отчитываются, средства из депутатского фонда используют на благо своих округов и отчитываются об этом перед избирателями. Поэтому, несмотря на оценку экспертов в1 балл, братья Перепеки получили достаточно высокую общую оценку - 4 балла.

Как отметила Ирина Стегний, экспертам и аналитикам труднее всего было оценивать депутатскую деятельность Дмитрия Амосова, который практически всю каденцию находится на фронте в составе Вооруженных сил Украины. С одной стороны, такой поступок вызывает уважение, но с другой - он не может полноценно выполнять свои депутатские обязанности. Например, Дмитрий Амосов не посетил ни одного заседания своей постоянной комиссии и пропустил наибольшее количество сессий горсовета, личный прием проводит во время недолгого пребывания в Сумах.

С оценками всех депутатов Сумского горсовета можно ознакомиться в инфографике.

В ходе мониторинга также была создана карта приемных депутатов Сумского горсовета.

К сведению: Общественная кампания «Аттестация депутатов местных советов» направлена на решение проблемы низкого уровня открытости, прозрачности и подотчетности избирателям депутатов 14 местных советов из восьми областей Украины. Проект реализуется Одесской областной организацией «Комитет избирателей Украины» совместно с партнерскими организациями при поддержке Национального фонда демократии (NED, США). В Сумах за реализацию инициативы отвечает Общественная организация «Лига защиты». Подробнее об общественной кампании «Аттестация депутатов местных советов», о том как, осуществлялось оценки и о ее результатах можно узнать:

- на сайте организации

- в разделе «Аттестация местных депутатов» на информационном ресурсе «ИзбирКом»:

- в социальной сети Facebook на странице «Местные депутаты. Аттестация».

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