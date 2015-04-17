Операция «Мэрская декларация», или Чтоб никто не догадался Электронная декларация городского головы Сум Александра Лысенко за 2017 год содержит противоречивую информацию по сравнению с документами об имуществе и доходах мэра за предыдущие годы.

Мэрская земля

Так, мэр задекларировал 3 земельные участка: 6-тью сотками для садоводчества с 2007 года владеет сам А.Лысенко, 10 соток принадлежит жене мэра - Елене Лысенко с 29 декабря 2009 года. Тогда же, согласно декларации мэра, его супруга прибрела право собственности еще на 4,4 сотки. Но вот не задачка - в декларациях мэра за 2016 и 2015 года этого участка нет. И это не единственная нестыковка.

Дома и квартиры

С объектами недвижимости у Александра Лысенко тоже целый детектив. Так, в декларациях за 15-й и 16-й года дом его жены площадью 141,4 кв.м указан в разделе «Объекты недвижимости», а в последней декларации за 2017 год этот же дом этой же площадью перекочевал в раздел «Объекты незавершенного строительства». Мэр живет в доме, который не сдан в эксплуатацию?! По всей видимости, не узаконена достройка старого дома, так как в новой декларации Александра Лысенко появился дом жены площадью 52,6 кв. м, которым она владеет еще с марта 2008 года, но в предыдущих декларациях его не было. Этим домом пользуется и сам мэр, и его дочка.

Кто совладельцы

Следует отметить, что в декларации за 2017 год Александр Лысенко стал более публичным. Он приоткрыл завесу тайны и сделал публичными имена тех, с кем совместно владеет имуществом. Так, cовладелицей дома площадью 107,8 кв. м, который городскому голове принадлежит на 23%, является некая Виктория Олеговна Беспалова. Она владеет 77% этой недвижимости. В интернете мы нашли одно упоминание о сумчанке Виктории Беспаловой - до 2013 года она была предпринимательницей с основным видом деятельности «розничная торговля с лотков и на рынках».

Примечательно, что в предыдущие годы мэр не указывал не только ФИО второго владельца этого дома, но и его общую площадь. Раньше г-н Лысенко декларировал только площадь своей доли в доме - 29,1 кв. м.

Также из декларации за 2017 год стало известно, что половина мэрской квартиры площадью 39,6 квадратов зарегистрирована на Мильченко Сергея Владимировича- по всей видимости, тоже бывшего предпринимателя, который занимался изготовлением мебели и ремонтом бытовых изделий.

Кстати, этот Мильченко в 2008 году брал кредит на $15 тыс. в «Укрсиббанке» и поручителем по этому кредиту выступал именно Александр Лысенко. Также в новой декларации появилась и квартира родителей мэра площадью 65,25 кв. м, право совместной собственности на которую у Александра Лысенко появилось еще в 1999 году. В декларациях за 2015 и 2016 годы он ее не указывал.

Помимо жилья Сумской городской голова является совладельцем нежилого складского помещения. Ему принадлежит 25,5% склада общей площадью 1342,6 кв.м. Такой же частью этого склада владеет и Юрий Бабичев - депутат Сумского городского совета от партии «Батьківщина» в 2010-2015 гг., частный предприниматель, а также учредитель и руководитель ООО «СУМИТРАНС-С», которое занимается техобслуживанием и ремонтом автотранспорта.

Этот же Юрий Бабичев вместе с Александром Лысенко и Михаилом Горпенко до июня 2017 года был соучредителем Общественной организации «Сумское городское объединение автоперевозчиков «СУМИ-ПЕРЕВІЗНИК».

Кстати, информации об этом в мэрской декларации нет, а запись о прекращении деятельности ОО была сделана 27 июня 2017 года. Напомним: Михаил Горпенко является учредителем ПП «Согор», которое осуществляет пассажирские перевозки на городских маршрутах в Сумах. Именно на покупку маршруток в 2011 году Юрий Бабичев взял кредит в «ПроКредит Банк» в размере $600 тыс. Эта кредит был дан Бабичеву под залог родительской квартиры Александра Лысенко.

А за полученные деньги господин Бабичев купил 7 «Рут», одну из них он продал, а 6 отдал в аренду ЧП «Согор».

Еще одним совладельцем склада вместе с мэром и Юрием Бабичевым выступает ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ремонтник», основателями которой является некие Татьяна и Вячеслав Билодид.

На двоих с Юрием Бабичевым мэр владеет еще одним маленьким нежилым помещением на 4,1 кв. м, причем владеет еще с 2002 года, но в декларациях за предыдущие годы мэр также его не указывал. Из транспортных средств мэр задекларировал право собственности на 5 грузовых автомобилей и 1 самодельный прицеп. Примечательно, что в декларациях за предыдущие годы не было указано прицепа и одного авто - ГАЗ 32213 420 2445 1999 года выпуска, право собственности на которое у мэра появилось еще в апреле 2002 года. По всей видимости, в предыдущих декларациях он забывал указывать эту машину, так как давно ее отдал кому-то по доверенности, а сейчас сверился с реестром прав на движимое имущество.

Предприятия жены

Переходим к предприятиям жены мэра. В декларации за 2017 год Александр Лысенко впервые показал бизнес своей супруги, а именно 31% в ООО «Дарина-2015». Основной вид деятельности этого предприятия – «перероблення молока, виробництво масла та сиру», также оно занимается разведением крупного рогатого скота, производством мороженого, кормов для животных и оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. Вместе с женой мэра этим предприятием владеет Сергей Алексевич Литовченко. Он же является руководителем ООО «ЄВРООРГАНІК-СУМИ». Примечательно, что среди основателей ООО «ЄВРООРГАНІК-СУМИ» значится и ООО «Дарина-2015», совладелицей которого является жена мэра. Также частью ООО «Дарина-2015» владеет Сергей Петрович Гресь - липоводолинский предприниматель и депутат Липоводолинского райсовета от «Батькивщины». Четвертым совладельцем «Дарины-2015» является Баранов Дмитрий Владимирович - скорее всего, брат секретаря Сумского горсовета Баранова Андрея Владимировича (Дмитрий Баранов также является учредителем и руководителем ООО «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ ЄВРОСЕРВІС», которой ранее руководила Оксана Кубрак - депутат Сумского горсовета от «Батьківщины», возглавляющая сейчас отдел горсовета «Проектный офис».

На двоих с вышеупомянутой Оксаной Кубрак супруга мэра владеет еще одной компанией ООО «Суми Геотерм», основной вид деятельности которого «Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів». Оба предприятия жены мэра (ООО «Дарина-2015» и ООО «Суми Геотерм») фигурировали в уголовном производстве, которое областная прокуратура открывала в апреле 2016 года по факту внесения должностными лицами Сумского горсовета недостоверной информации в декларации за 2015 год. По данным пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, это дело до сих пор расследуется городским отделом полиции.

Зарплата мэра

Ну и напоследок о доходах мэра. Его зарплата за прошлый год составила 386 197 грн. Плюс больше 8 тыс. грн. мэр задекларировал в качестве процентов. На банковских счетах у Лысенко чуть больше 20 тыс. грн. и 227 евро. Из налички мэр задекларировал 190 тыс. грн. и $10 тыс.