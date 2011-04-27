Глава Сумского облсовета приобрел квартиру за бесценок «Данкор» проанализировал декларацию главы Сумского облсовета Владимира Токаря за прошлый год.

Помимо разногласий с данными за предыдущие годы в декларации за 2017 год обращает внимание на себя поразительно низкая цена квартиры, приобретенной им полгода назад. Начнем по порядку.

Старые дома, новая квартира и апартамент в Ялте

К двум домам общей площадью больше 700 метров квадратных

Дом Владимира Токаря на Пришибе площадью 344.3 м кв. Принадлежит ему с 1995 года. Стоимость и оценка не известна. Как сообщал сам г-н Токарь, живет там не он, а "один из сильных бизнесменов, у которого как у Карабаса Барабаса - половина города его».

Дом Владимира Токаря на Герасима Кондратьева возле «Алеши» площадью 403,5 м кв. Приобретен в 2010 году. Согласно декларации, его стоимость по последней оценке составляет 1 401 099 грн.

в разделе «Объекты недвижимости» г-н Токарь дописал квартиру общей площадью 37,8 квадратов. Она-то и привлекла наше внимание. Вернее ее цена.

Г-н Токарь написал в декларации, что ее стоимость на момент приобретения (30 октября 2017 года) составила 171 800 тыс. грн. То есть 1 квадратный метр этой квартиры обошелся ему в 4,5 тыс. грн. Такие цены на рынке сумской недвижимости фиксировались 8 лет назад, когда курс доллара был в три раза меньшим. Сейчас же за такие деньги можно купить разве что комнату в общежитии.

Квартиры же подобной площади стоят минимум в два раза дороже, а хорошие - в три.

В сообщении Владимира Токаря о существенных изменениях имущественного положения сказано, что квартиру ему продал некий «Єрадзе Валеріан Цуцулович». Человек с такими ФИО руководил ОАО «Футбольный клуб «Спартак», которое закрылось в 2008 году.

Кроме того, с 10 октября 2017 года г-ну Ерадзе принадлежит 12.5% ООО «Научно-производственная фирма «БЕЛМЗ», основной вид деятельности которой - неспециализированная оптовая торговля.

По данным сайта «Посіпаки», г-н Ерадзе был помощником на общественных началах нардепа 6-го созыва Давида Жвания. Это, собственно, я к чему? - Вот какие люди задешево продают квартиры главе облсовета Сумщины.

Помимо квартиры в 2017 году г-н Токарь и его супруга Ольга стали владельцами двух участков земли по 2 гектара в селе Николаевка Белопольского района. И снова недвижимость главы облсовета оказалась на удивление дешевой. Так право собственности на свой участок г-н Токарь оформил в феврале прошлого года, его два гектара были оценены в 10,5 тыс. грн. А жена главы облсовета стала собственником такого же участка через три с половиной месяца, но его уже оценили в 7 раз дороже - в 72,19 тыс. грн. Дочь Владимира Токаря - Оксана Малюк, депутат Сумского горсовета - в прошлом году тоже стала собственником 2 гектаров в Николаевке. И что интересно, ее участок, также как и мамин, оценили в 72 тысячи.

Еще один момент. В декларации за 2015 год нежилое помещение площадью чуть больше 260 квадратов Владимир Токарь записал на себя, указав что жене принадлежит только 73,6 квадратов апартамента в Ялте, а судя по декларациям 2016 и 2017 годов 260 квадратами тоже владеет не он, а супруга, при чем с 2012 года.

Движимое без движений

В разделах декларации, где указывается движимое имущество, изменений, по сравнению с 2016-м годом, нет. Телефон VERTU CONSTELLATION («Верту» - фирма-производитель мобильных телефонов высшего класса), наручные швейцарские часы PERRELET и два «Мерседеса» общей стоимостью почти 3,5 млн. грн (GLE 250D 4 MATIC 2015 года и GLE 400 4 MATIC 2016 года). Все задекларировано на самого Владимира Токаря. В декларации у его дочери – депутата Сумского горсовета Оксаны Малюк - тоже указаны наручные часы бренда PERRELET, которые она получила в собственность 31 декабря 2007 года.

И дочь, и зять Токаря - Александр Малюк - как и сам Владимир Николаевич, предпочитают «Мерседесы». GLE 250 d 4MATIC 2017 года принадлежит Оксане Малюк, а ее мужу - GL350CDI 2013 года.

Бизнес семьи

Супруга главы облсовета Ольга Токарь официально является совладельцем двух компаний: ООО «Сумские телекомсистемы» и ООО «Телерадикомпания «Майбуття».

В каждой из них г-же Токарь принадлежит 25%. Общая стоимость ее доли в этом бизнесе, согласно декларации, составляет 1 млн. 905 тыс. грн.

Такой же частью этих фирм владеет ее зять Александр Малюк. Вторая половина компаний оформлена на Нину Кобзеву.

А директором ООО «ТРК «Майбуття» является Владимир Кобзев - экс-депутат облсовета 5-го созыва от «БЮТ» и помощник нардепа 5-го созыва от «БЮТ» Ивана Сидельника.

Что касается Бездриковского майонезного завода (ЧАО «Сумской завод продтоваров»), который принадлежал семье Владимира Токаря, сейчас 95,7% его акций владеет Геннадий Николаевич Быков - бывший депутат Сумского облсовета. Примечательно, что в процессе отчуждения завода больше года он был оформлен на лондонскую фирму ORAVI BUSINESS LTD. Ее создали аккурат за 3 месяца до переоформления завода.

Руководил английской конторой некто мистер Giancarlo Espejo - резидент Белиза (центарльноамериканского государства, бывшего Британского Гондураса). ORAVI BUSINESS LTD владело акциями Бездриковского завода с 1-го квартала 2014 по второй квартал 2015 года. Потом акции снова вернулись к украинскому владельцу, а лондонскую контору ликвидировали.

Родственники главы Сумского облсовета до сих пор получает доход от этого завода. Так его дочь Оксана Малюк в декларации за 2017 год показала 6652 грн, полученных от сдачи в аренду имущества Бездриковскому предприятию.

Доход главы облсовета

За прошлый год Владимир Токарь задекларировал 407 954 грн. зарплаты в облсовете, 45 350 грн пенсии и еще 3877 гривен от сдачи имущества в аренду Белопольской агрофирме «Слобожанщина АГРО» (по всей видимости, речь идет о 2 га земли).

У супруги главы облсовета доходов было больше: 1,8 млн грн от продажи движимого имущества, плюс 370 тыс. грн финансовой помощи от двух своих предприятий, 16 408 тыс. грн пенсии и 3639 грн от аренды земли.

Из налички, как и в 2016 году, Владимир Токарь показал $730 тыс.