Идем на посадку? У директора Сумского аэропорта истек срок контракта Трехлетний контракт директора Сумского аэропорта Константина Ефименко истек 24 мая. Работники, в разное время ушедшие с предприятия, не сработавшись с чиновником, далеким от авиации, обращаются к областным властям с предложением не продлевать с ним договор

Как проводят одиозного руководителя с должности – с почетом, без особого шума, признав его работу удовлетворительной, или все-таки привлекут к ответу за сомнительные манипуляции с имуществом предприятия? Вопрос остается открытым. А может быть, продлят контракт?! Такой вариант тоже не исключен, т.к. К.Ефименко претендует на второй срок.

Вещи собраны, но надежда осталась

Как сообщил заместитель начальника управления имуществом Сумского облсовета Алексей Сябренко, Константин Ефименко подал заявление на продление контракта и пока оно единственное.

- К нам в управление других заявлений не поступало, - сказал А.Сябренко.

Конкурс на эту должность не предусмотрен. Решение - за депутатами облсовета. Будет ли К.Ефименко отчитываться по итогам деятельности на посту директора ОКП «Аэропорт “Сумы”» и за какой период, тоже решают депутаты. Управление имуществом Сумского облсовета проводит аудит предприятия, результаты которого, по словам А.Сябренко, обязательно повлияют на принятие решения.

Примечательно, что управление имуществом Сумского облсовета уже проводило аудит предприятия за 2015 год, найдя множество нарушений, но до кадровых решений дело тогда так и не дошло.

Кроме того, 26 ноября 2016 года открыто уголовное производство, в рамках которого Сумским городским отделом Национальной полиции в Сумской области расследуется расхищение материально-технической базы аэропорта.

В связи с этим, перед принятием решения облсовету целесообразно было бы сделать инвентаризацию и сравнить имущество предприятия на момент вступления К.Ефименко в должность и что осталось на момент окончания контракта.

К.Ефименко находится на больничном. До этого, по наблюдениям работников предприятия, он вывез личные вещи, что может служить косвенным подтверждением отсутствия желания у достаточного количества депутатов поддержать его кандидатуру на второй срок.

Об эффектах менеджмента

Инициативная группа из бывших работников аэропорта (14 человек) 2 мая направила письма председателю облгосадминистрации Николаю Клочко и председателю облсовета Владимиру Токарю с предложением не продлевать контракт с К.Ефименко и просьбой зачитать данное письмо на очередной сессии облсовета.

В письме говорится о непрофессиональной, по мнению заявителей, деятельности директора и «безобразиях» с имуществом предприятия (публикуется с сокращениями):

«Действующий директор ОКП «Аэропорт “Сумы”» Ефименко К.В. был назначен на должность в мае 2015 года, не имея соответствующего образования и необходимой специальности под лозунгом «эффективного менеджера»…

Аэропорт при отсутствии основной деятельности не в состоянии заработать средства, в то же время ОКП «Аэропорт “Сумы”» неплохо себя чувствует с новыми зарплатами и должностными окладами за коммунальные средства… практически паразитируя за деньги налогоплательщиков, выделяемые Сумским облсоветом под пустые разговоры.

Однако очень ловко Ефименко К.В. разобрался с насаждениями дубов, елей и берез в старой зоне аэропорта… По документам было спилено 63 дерева, но на самом деле их было спилено больше, чем указано в документах…

После уничтожения деревьев на старой летной зоне были уничтожены ели перед перроном на новой зоне аэропорта под предлогом довольно сомнительного заявления, что они мешают деятельности руководителя полетов на вышке. Всего было спилено 109 деревьев по документам, но их было спилено фактически намного больше. Это «деревянная» часть «эффективного менеджмента».

После расправы с деревьями Ефименко К.В. и Казбан С.Н. (заместитель директора. – Ред.) перешли к «металлической части менеджмента». Так, была безосновательно списана автотракторная техника, в частности новые двигатели к автомобилям, и сдана на металлолом, а потом такой же двигатель был куплен в Киевской области за десятки тысяч не заработанных, а выделенных из бюджета денег. Но и после этого «менеджмента» ни одна машина аэропорта не смогла выехать на подготовку летного поля во время прилета премьер-министра Украины в Сумы в феврале 2018 года. Взлетно-посадочную полосу и перрон чистили дорожные службы города и области, хотя большая сумма денег выделяется регулярно на закупку запчастей, ГСМ и зарплату работникам службы спецтранспорта аэропорта.

Зачем это делать, когда транспорт аэропорта по причине неисправности не может работать?

В общем, без бухгалтерского учета вывезено и сдано на металлолом около 40 т металлических изделий.

На предприятии установлены неплохие должностные оклады и зарплата не последняя среди коммунальных предприятий в городе.

Наверное, в управлении коммунальным имуществом денег некуда девать, о чем свидетельствуют следующие факты:

1. Проводя неэффективное отопление помещений котельной, широко используются электроприборы. Директор перевел бухгалтеров, заместителей, деловодство, юриста в кабинеты, не отапливаемые котельной. Для чего закупил 15 электрических конвекторов и поставил в эти кабинеты. Деньги тратятся и на электроэнергию, и на топливо для котельной.

2. После открытия уголовного производства…Управление защиты экономики в сумской области и Нацполиция 07.12.2016 начали вызывать свидетелей, Ефименко К.В. и Казбан С.Н. организовали чистку снега на взлетно-посадочной полосе и посыпание ее снегом, хотя в плане полетов не были запланированы рейсы на этот день.

3. Прикрываясь благим делом, чтобы не ходили посторонние лица на второй этаж разграбленного аэровокзала, директором были срезаны лестницы на второй этаж с двух сторон аэровокзала… и успешно сданы на металлолом.

4. Весь материал с вещевого склада был списан и вывезен. Новые шланги в упаковке для заправок, заправочные пистолеты, металлические трубы, швеллеры, угловой профиль, металлические стулья, сейфы.

5. Разворована слесарно-сантехническая мастерская, где были точильные, сверлильные станки, слесарные тиски, два токарных станка – все это сдано на металлолом без бухгалтерского учета.

В общем, от «эффективного кризисного менеджмента» нанесен ущерб около 4 млн грн»

Всех устраивает

Примечательно, что «Данкор» неоднократно писал о проблемах аэропорта начиная с 2015 года, однако областная власть не посчитала нужным что-то менять в менеджменте коммунального предприятия. За это время было два состава облсовета. На посту председателя облсовета Владимир Токарь сменил Семена Салатенко, который, в свою очередь, пришел на смену и.о. Веры Лаврик, а на смену прежнему начальнику управления имуществом Сумского облсовета Николаю Коваленко пришел Дмитрий Нагорный. При этом К.Ефименко всех устраивал. Неоднократные обращения общественности убрать его с должности игнорировались. Убыточные показатели предприятия воспринимались терпимо.

По данным управления имуществом Сумского облсовета, чистый убыток ОКП «Аэропорт «Сумы» в 2017 году вырос больше чем на миллион и составил 4,213 млн грн (в 2016-ом был 3,188 млн грн). Это второй результат среди коммунальных предприятий области после «Сумыоблагролес», где убыток приближается к 10 миллионам (9,237 млн грн). Отчисления в бюджет сократились больше чем на полмиллиона (-639,8 тыс. грн). Часть чистого дохода (15%) и налог на прибыль, перечисляемые в областной бюджет, - ноль. В предыдущем году расходы предприятия выросли почти на миллион (с 4,269 до 5,149 млн грн) – это больше, чем у всех остальных областных коммунальных предприятий. А доходы сократились (с 1,081 до 0,936 млн. грн). Кроме аэропорта, с минусом доходов из областных коммунальных предприятий сработали только аптеки и газета «Сумщина».