Олександр Соколов: «Відмовляють у субсидії? Давайте боротися разом!» ® 6 липня сотні сумчан зібралися на попереджувальну акцію протесту проти махінацій посадовців із призначенням субсидій. Ініціатор мітингу, правозахисник Олександр Соколов розповідав людям у чому полягають маніпуляції чиновників та закликав людей збиратися, об’єднуватися, проводити різноманітні акції, протести заради однієї мети – змусити Кабмін скасувати нову редакцію постанови про призначення субсидій.

Чи є у людей можливість відстояти своє право на призначення субсидії, які наразі існують перешкоди в цьому питанні, та чи можна їх подолати – про все Олександр Соколов розповів детально в інтерв’ю.

- Пане Олександре, про так звану «травневу» Постанову уряду ходить багато розмов. Проясніть, що це за документ, і в чому його небезпека для громадян?

- З 01 травня 2018 року вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України № 329 від 27 квітня 2018 року, якою було змінено порядок призначення субсидій. В результаті даних змін, велика кількість сімей буде позбавлена субсидій.

Причина позбавлення субсидії криється не тільки в тому, що вказана постанова уряду виписана непрофесійно та нечітко, але й в тому, що підлеглі меру Лисенку чиновники з департаменту соціального захисту населення невірно трактують ті норми, які зазначені більш ніж зрозуміло.

- Дійсно, на роботу департаменту багато нарікань. Можете навести приклади такого «вільного трактування» чиновників, яке загрожує мешканцям?

- Перша і головна проблема: людей змушують вказувати інформацію, яку зазначати, насправді, непотрібно. Але якраз це і призводить не тільки до позбавлення субсидій, а й до зменшення шансів довести свою правоту у суді. Тому, до речі, наша команда підготувала довідку, яка допоможе вам оцінити шанси на отримання субсидій, та не втратити шанс відстояти призначення субсидії у суді.

- Очевидно, що перелік документів, які вимагаються від людей – чітко виписаний. Але як захистити свої інтереси, коли чиновники «вимагають зайвого»?

- Справді, пунктом 13 Постанови Кабміну чітко вказано, які документи ви маєте подати до соцзахисту для отримання субсидій. До переліку входять:

1. Заява про призначення житлової субсидії за формою, встановленою Мінсоцполітики;

2. Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики;

3. Довідки про доходи, але зверніть увагу, що така довідка подається вами лише у разі, якщо інформація про доходи, яка зазначена вами в декларації, відсутня у фіскальній (податковій) службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і яка не може бути отримана на запит соцзахисту. Наприклад, якщо ви або члени вашого домогосподарства отримали доходи за кордоном, то зазвичай, така інформація відсутня у наших державних органах.

4. Договір найму (оренди) житла – якщо житло перебуває в оренді.

Це вичерпний перелік документів, які ви подаєте до органів соцзахисту для отримання субсидій, і згідно положень цього ж пункту 13 Постанови, працівникам соцзахисту забороняється вимагати від громадян документи, подання яких не передбачено цим Положенням.

Таким чином, коли працівник соцзахисту вимагає від вас різноманітні довідки (довідку про склад зареєстрованих за домашньою адресою осіб, довідку про доходи колишнього чоловіка тощо) - такі дії є незаконними, оскільки ви не повинні шукати такі документи.

- До Вас надійшло багато звернень, пов’язаних, якраз із вимогами додаткових довідок, інших документів. Можете навести типові приклади, та варіанти дій у таких ситуаціях?

- Давайте розглянемо конкретну ситуацію. Наприклад, в квартирі зареєстровано 3 особи: 2 – пенсіонери (батьки), та 1 – донька, 40 років, але яка фактично на даний час не проживає в цій квартирі, оскільки перебуває за кордоном на заробітках. Запитання: чи потрібно вносити відомості про доньку в декларацію?

Ви маєте знати, що згідно п. 7 Постанови, житлова субсидія не призначається у разі, коли:

- член домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має доходи, які:

1) за інформацією податкової служби або пенсійного фонду - відсутні взагалі; 2) середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; 3) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

- член домогосподарства або у член сім'ї особи із складу домогосподарства перебував за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (до 60-денного строку не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами).

Тобто, якщо ваша донька працює за кордоном більше 60 днів протягом періоду за який враховуються доходи, та (або) має великі доходи, або якщо ви не знаєте її доходів, то відображення відомостей про неї в декларації призведе до автоматичного позбавлення вас субсидії.

- Уточнення: чи потрібно вносити до декларації 40-річну доньку, яка фактично не проживає у квартирі?

- Наша команда вважає, що такі відомості вносити не потрібно і ось чому.

Як ви можете побачити вище, в Постанові використовується два визначення: «член домогосподарства» та «член сім'ї особи із складу домогосподарства».

Тому, перед тим, як вносити відомості про доньку, необхідно вирішити: чи належить вона до членів домогосподарства, та чи є вона членом сім’ї осіб, які до такого домогосподарства входять.

Пункт 9 Постанови має наступний зміст: «Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні (будинку) і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.»

Тобто, особа належить до члена домогосподарства, якщо вона: а) зареєстрована та б) ФАКТИЧНО ПРОЖИВАЄ за адресою реєстрації.

Враховуючи, що донька юридично зареєстрована за адресою місця проживання батьків, але ФАКТИЧНО НЕ ПРОЖИВАЄ за цією адресою (оскільки знаходиться за кордоном), то вона не є членом домогосподарства.

Але працівники соцзахисту трактують вищенаведений пункт Постанови інакше, зазначаючи, що особа є членом домогосподарства і тоді, коли фактично там не проживає. Але це є невірним тлумаченням!

- Інше питання у цій ситуації. Чи є донька 40-років членом сім’ї її батьків?

- В розумінні положень ст. 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», до складу сім'ї включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками.

Враховуючи, що доньці 40 років, то вона вже не належить до сім’ї своїх батьків, а отже її доходи не мають враховуватися.

- Але ж багато сумчан скажуть, що на практиці відбувається зовсім інше…

- Так, і дуже схоже, що коли людина прийде до органів соцзахисту з метою подання документів, то посадовці зроблять все можливе, щоб змусити її внести дані про доньку в декларацію.

Але ви маєте усвідомлювати, що в такому випадку, швидше за все, вас буде позбавлено субсидії. Більш того, соцпрацівники можуть зловживати своїм становищем та відмовлятися приймати у вас документи без внесення відомостей про доньку, що по своїй суті є незаконним!

ВАЖЛИВО (!): ви можете не виконувати «вимоги» соцпрацівників і згідно п. 13 Постанови, просто направити документи для отримання субсидії поштою на адресу органу соцзахисту.

Звісно, є небезпека, що коли ви не зазначите в декларації відомості про доньку, то вас все одно можуть позбавити субсидії, оскільки орган соцзахисту буде вважати, що ви внесли неповні (недостовірні) відомості.

Проте, у такому випадку (якщо не будете зазначати відомості про доньку) у вас буде більше шансів відстояти право на субсидію в суді.

- Наскільки реальним є шанс відновити своє право на субсидію через суд? Адже незабаром відмови в субсидіях можуть торкнутися не тисяч, а десятків тисяч людей…

- Сьогодні судова практика з приводу таких спорів ще відсутня, і ми лише ділимося з сумчанами власною правовою позицією. Звичайно, що підсумкове рішення про оформлення заяви та декларації людина має приймати особисто.

Повторюсь: я переконаний, що наші публічні акції, тиск громадськості все ж таки призведуть до скасування Постанови КМУ і цього недосконалого, непрофесійного порядку призначення субсидій. Але до того часу наша команда зробить все можливе, щоб допомогти людям відстояти свої права.

У разі додаткових запитань, звертаєтеся за адресою: місто Суми, площа Незалежності, 15 (2 поверх, напроти ЗАГСу), приймальня партії «За життя».