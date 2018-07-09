Сумський нардеп Медуниця звернувся до фрунзенців Сумський нардеп Медуниця звернувся до фрунзенців, які наразі виборюють свою зарплату в судах.

«Я дуже вдячний усім сміливим і свідомим заводчанам, які згуртувалися, підняли голову, прийшли у законний спосіб заявити і відстояти свої права у суді!, – написав Олег Медуниця у своєму зверненні до заводчан. – Підприємство почало розраховуватися з боргами перед звільненими працівниками. Це стало нашим першим спільним здобутком! Ми зрушили процес із місця! Позови до суду були нашим останнім вимушеним кроком. Але цей крок змусив акціонерів та керівництво підприємства зрозуміти, що працівники згуртувалися і з ними необхідно рахуватися».

Політик також зауважив, що найкращим доказом готовності адміністрації Сумського НВО до діалогу з фрунзенцями була б добровільна виплата решти заборгованостей та уникнення судових тяжб. Олег Медуниця запевнив: якщо підприємство розбереться зі своїми боргами перед працівниками, перед містом та перед кредиторами, то він зробить усе від нього залежне, аби врятувати Сумське НВО як цілісний комплекс та повернути втрачений імідж добросовісного виробника на вітчизняному нафтогазовому ринку.

У разі ж, якщо адміністрація підприємства ці перші виплати зробила як тимчасову «подачку», аби зменшити кількість позовних заяв до суду та щоб розділити працівників на «угодних і неугодних», нардеп пообіцяв іти до кінця у захисті прав кожного фрунзенця.





На базі громадської приймальні народного депутата Олега Медуниці діє Центр юридичного супроводу процесу витребування боргів із виплати заробітної плати працівникам Сумського НВО.

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