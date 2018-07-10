Александр Соколов: «Мы знаем, как защитить людей от потери субсидии» ® В Сумах с каждым днем всё больше накаляются страсти вокруг нового постановления Кабмина, по которому тысячи людей рискуют не получить субсидии на оплату коммунальных услуг.

Что делать, если чиновники вам уже отказали? Где искать помощь и поддержку? Есть ли шансы отстоять своё право на субсидию? На эти конкретные и очень болезненные для людей вопросы дает ответ сумской правозащитник Александр Соколов.

- В последнее время многие политики стали активно поднимать тему субсидий, называя новый порядок Кабмина по их назначению антинародным. Разделяете ли вы их мнение?

- Можно называть новый порядок как угодно, хоть - антинародным, хоть - преступным, но от этого легче жить не станет. Ведь так? Люди и без всяких политиков знают, что этот порядок нарушает их права.

По старой привычке многие политические деятели любят поговорить обо всём, и ни о чём, большинство из них даже не открывали порядок и его не читали, зато пиарятся на животрепещущих темах, не предлагая никаких выходов из ситуации.

А вопрос стоит конкретно: как защитить людей, как помочь им уже сегодня?

Ведь субсидия для многих – это единственный способ выживания. Вы помните, какая борьба была в прошлом году против повышения тарифов? Тогда многие люди рассуждали так: зачем нам ваша тарифная борьба, у нас же есть субсидия… Уже в те дни я всех предупреждал, что через год количество субсидиантов будут сокращать, но тогда никто в это не хотел верить.

Спустя год мы видим, до чего довели народ: теперь вопрос стоит не только в завышенных и необоснованных тарифах, но уже и в физическом выживании малообеспеченных людей.

Наша команда проработала правовую базу, мы подготовили разъяснения людям, издали большим тиражом газету, где описали суть манипуляций чиновников. Нами уже подготовлен и подан иск в связи с отказом в субсидии. Консультировать и помогать людям в вопросах субсидий приходится практически ежедневно.

- Расскажите, с какими проблемами приходится часто сталкиваться людям в вопросах получения субсидий, и как нужно себя вести?

- В основном проблемы возникают у тех сумчан, в квартире которых зарегистрированы родственники, фактически проживающие за границей. Работники органов соцзащиты отказываются даже принимать документы, мотивируя тем, что нет смысла обращаться, всё равно будет отказ.

Мы считаем, что работники органов соцзащиты действуют незаконно. Почему?

Для получения субсидии, людям необходимо заполнить декларацию, в которой указать членов домохозяйства. Вот здесь и возникают трудности и разночтения.

Согласно пункта 9 Постановления, в состав домохозяйства включаются лица, которые зарегистрированы и фактически проживают в квартире.

Т.е. человека можно считать членом домохозяйства, если он не просто зарегистрирован в квартире, а и фактически там проживает. Если же зарегистрированный человек фактически проживает в другой стране, то он не может считаться членом домохозяйства, и отображать его в декларации не нужно, иначе это будет 100-процентный отказ. В крайнем случае, если такое лицо и указывать в декларации, то в примечаниях обязательно прописывать, что фактически человек не проживает в связи с тем, что находится за границей.

- Возникает вопрос – что делать, когда чиновники читают постановление по-своему, и это грозит отказом в субсидии?

- Выход есть. Самый очевидный вариант: обратиться в суд и оспорить отказ в назначении субсидии. Со своей стороны, мы можем бесплатно составить иск. Но, суды могут идти до 4 месяцев.

Другой вариант: просто выписать «проблемное» лицо, зарегистрированное в квартире. Такой человек приезжает в Украину и выписывается самостоятельно, или доверяет это сделать другому человеку на основании нотариальной доверенности. Её можно оформить в посольстве Украины в стране пребывания, но обязательно нужно указать, что доверяется право регистрировать и снимать человека с регистрации по месту прописки.

Далее, берут доверенность, украинский паспорт лица, которого следует выписать, и идут в Центр предоставления административных услуг (Сумы, ул. Горького, 21), где вся эта процедура занимает около суток.

У многих возникнет вопрос – а куда же потом прописывать этого человека? Если некуда прописать, предлагаю рассмотреть вопрос: чем грозит отсутствие регистрации места проживания.

Это административная ответственность, на первый раз человек может получить предупреждение, а в дальнейшем - штраф в размере 51 грн.

Многие пугаются выписывать своих близких, опасаясь, что в случае смерти родителей, квартиру заберут чужие люди или государство. Спешу вас успокоить, это не так. Прописка никаким образом не влияет на право собственности.

Третий вариант: если прописанный в вашей квартире человек фактически в ней не проживает и отказывается добровольно выписываться, или же он физически не может это сделать, собственник квартиры имеет право выписать его в судебном порядке. И моя команда готова бесплатно помочь составить иск.

Четвёртый вариант: бывают случаи, когда лицо, зарегистрированные в квартире фактически в ней не проживает, а арендует другую квартиру. Советую в самой декларации на получение субсидии указывать, что такой человек фактически не проживает на основании такого-то договора аренды, и обязательно приложить копию договора к пакету документов, который вы подаёте на субсидию.

Поэтому, каждый для себя выбирает сам, каким путём идти к своей цели.

- Многие считают, что судебный путь не только долгий, но и дорогой, ведь при подаче иска нужно оплачивать судебный сбор. Как быть в этой ситуации?

- Наша команда проработала и этот вариант. Согласно Закону Украины «О судебном сборе», в случае подачи иска в связи с защитой своих социальных прав (а субсидия является социальной помощью, и отказ в её предоставлении влечёт за собой нарушение социальных прав), суд может освободить такого человека от уплаты судебного сбора.

Более того, мы недавно уже обратились от имени пенсионера с иском в суд, в котором оспариваем отказ в назначении субсидии, и по нашему ходатайству суд освободил пенсионера от уплаты судебного сбора в размере около 2 тыс. грн.. Т.е. мы всегда стараемся максимально помочь людям, где есть такая возможность.

- А как обстоят дела с получением субсидий матерями, самостоятельно воспитывающими своих детей после развода?

- Есть коллизия. В декларации на получение субсидии, существует таблица, в которой отображаются члены семьи лица, входящего в состав домохозяйства.

Учитывая, что ребёнок является членом домохозяйства (т.е. он зарегистрирован и фактически в нём проживает), работники соцзащиты считают, что бывший муж является членом семьи ребёнка, а значит - его нужно отображать в этой таблице декларации.

В таком случае на бывшего мужа будут распространяться условия получения субсидий, и если он, к примеру, безработный, то это будет 100% отказ.

Что делать? Прежде всего, не расстраиваться и не переживать. Я думаю, что до октября будут внесены изменения в Постановление и эта коллизия будет снята.

Уже сегодня есть разъяснения Минсоцполитики: бывший муж не должен учитываться при получении субсидий. Но органы соцзащиты игнорируют эти разъяснения, мотивируя тем, что они носят всего лишь рекомендационный характер.

По моему опыту в сфере права, могу сказать: гос.органы всегда учитывают разъяснения, когда им это выгодно, а когда нет – найдут 1000 причин для обратного. Поэтому, мне кажется, что чиновники целенаправленно урезают количество субсидиантов, причем, за счёт самых малообеспеченных людей.

Когда сумчане к нам обращаются за помощью, мы, безусловно, помогаем с составлением иска в суд, но у меня нет сомнений, что поправки в порядок назначения субсидий будут внесены в ближайшее время. Посудите сами, как бы это цинично не звучало, но на горизонте выборы, и политики обязательно воспользуются этим шансом, чтобы попиарится, и показать свою заботу о женщинах, детях.

- По Вашему опыту, есть ли прямые злоупотребления чиновников при назначении субсидий?

- Вы знаете, пока обычных людей гоняют по кабинетам, многие состоятельные и ушлые личности без проблем оформляют себе субсидии. Вот, представьте ситуацию:

Чиновник, владелец квартиры, 100 квадратов, недавно купил автомобиль «Мерседес» стоимостью 100 тыс. долларов, и тут оказывается, что по этой квартире «числится» субсидия. Как же так?

А всё просто. Чиновник идёт в один из ВУЗов нашего города, находит там студента, договаривается с ним на определённых условиях: что эту квартиру 100 кв.м. он сдаёт студенту, якобы, в аренду.

Причём, сдавать квартиру он может и за 0 грн., чтобы не было вопросов со стороны налоговых органов, мотивируя тем, что сейчас такие тарифы, что легче и дешевле отдать в пользование в счёт погашения коммуналки. При этом, в договоре указывается, что оплата коммунальных услуг в сумму арендной платы не входит и оплачивается отдельно на основании счетов, выставленных поставщиками таких услуг.

Далее, студент идёт в департамент соц.защиты, заполняет документы и прикладывает договор аренды (самой простой формы). А учитывая, что уровень доходов студента не высокий, к нему нет обязательных требований быть трудоустроенным, органы соц.защиты без проблем назначают ему субсидию. Но фактически в квартире живёт чиновник, и пользуется это субсидией.

Такое вот «ноу-хау» от наших чиновников, не подкопаешься. Но они вам это не расскажут, им лучше пиариться на вашем горе и пользоваться всеми социальными гарантиями.

- Неужели эту прогнившую систему никак нельзя изменить? Что мешает?

- Давайте посмотрим на корень проблемы. Откуда берутся деньги на выплату субсидий? Все говорят – из бюджета. А как мы себе представляем этот бюджет, что это такое, откуда там берутся деньги? Эти деньги берутся из налогов, которые платят в казну работающие предприятия. Чем больше заводов, фабрик, фирм работает, тем лучше наполняется бюджет.

А теперь наши реалии: «Центролит», «Электрон» – банкроты. Комвольно-прядильная фабрика, пивзовод, мясокомбинат, фарфоровый завод – закрыты. Суконная фабрика – снесли вообще. Завод КРЗ, «Сумсельмаш» – ликвидированы. Завод Фрунзе, «Химпром» – на грани закрытия.

Вот, на самом деле, где корень проблемы. 28 лет к власти приходят те, кто готов только распределять, тратить и делить, а кто же будет создавать, зарабатывать, наполнять бюджет?

И что изменилось за 28 лет? Раньше были бездельники и воры в костюмах, а теперь многие из них переоделись в вышиванки, но от этого они не стали умнее или честнее.

Возвращаясь к Вашему вопросу – что делать? То, что делает любое нормальное государство: бороться до последнего за каждое работающее предприятие. Ценить и беречь каждого специалиста, создавать новые рабочие места и производства. Любыми средствами убеждать и заводить сюда инвесторов, бороться за рынки сбыта для наших предприятий.

Вот, что нужно делать. Иначе, пройдет год-два, и мы с вами, в лучшем случае, дополним список новыми предприятиями-банкротами, а в худшем – разъедемся по другим городам, странам в поисках лучшей жизни.

Ещё есть шанс изменить ситуацию, думайте!