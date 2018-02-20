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Ніхто вже не зможе зупинити реформу децентралізації в країні

На наших очах створюється небезпечний прецедент, через який в Україні може бути призупинено реформу місцевого самоврядування.

Артем Градун, радник з питань децентралізації Сумського “Центру розвитку місцевого самоврядування”, створеного в рамках Програми “U-LEAD з Європою” та за підтримки Мінрегіону України.

Місцеві вибори у нових об'єднаних територіальних громадах [ОТГ] по всій Україні опинилися під загрозою зриву. Своєю чергою це негативно впливає на весь процес децентралізації в країні. Винуватицею стала Центральна виборча комісія, яка затягує з призначенням місцевих виборів. ЦВК фактично заблокувала питання формування спроможних ОТГ і питання децентралізації як такої, оскільки фінальним етапом є формування органів через вибори, які призначає ЦВК. Непризначення виборів загрожує зупинкою реформи місцевого самоврядування як такої.

Загалом у невизначеному становищі перебуває більше сотні ОТГ по всій країні, в яких проживає близько мільйона виборців.

Усі новостворені громади подали до ЦВК документи у надії, що вибори будуть призначені на 28 жовтня 2018 року. Вибори легалізують громаду, вона отримує голову і депутатів, які своєю чергою мають узгодити всі формальності, зокрема ухвалити бюджет, для того, щоб вже з наступного року ОТГ могла працювати у повну силу.

Проте 9 серпня під час засідання ЦВК було оголошено про правову колізію із законом про референдуми, через яку комісія, по суті, відмовилася призначати вибори на осінь.

Сумський "Центр розвитку місцевого самоврядування" все робив, щоб на жовтень 2018 року у нас було 37 об’єднаних територіальних громад. Ми планували, що на вибори підуть Білопільська, Путивльська, Річківська, Синівська, Липово-Долинська, Попівська та Садівська ОТГ. На жаль, ЦВК взагалі заблокувала по суті реформу децентралізації. А Сумська облдержадміністрація до реформи втратила інтерес, відмовляється надавати висновки Садівській та Білопільській громадам під надуманим приводом. По суті, порушуючи законодавство.

М’яко кажучи, ми шоковані таким розвитком подій, адже в такому випадку вибори можуть бути призначені тепер не раніше грудня, що буде катастрофою для нових громад. Новообрані голова і депутати ОТГ не встигнуть завершити усі формальності та сформувати адекватний бюджет громади для фінансування з держбюджету. Через пізні вибори у ОТГ залишиться всього декілька днів, щоб провести інвентаризацію та спланувати бюджет на 2019 рік. Зробити це буде дуже складно. У нашій практиці були громади, які проходили вибори у грудні. Через те, що все робилося похапцем, десь в середині наступного року бюджетні процеси вилазили боком, тому що щось недорахували, комусь зарплати не врахували тощо.

Вибори у жовтні дали б можливість зробити спокійний і плавний перехід до нового бюджетного року, оскільки це дає спроможній ОТГ два місяці на інвентаризаційні процеси, розрахунки тощо.

Я маю велику надію, що ЦВК все ж ухвалить рішення про проведення виборів. Тому що це імідж України, зокрема, перед іноземними партнерами, які вірять у реформу децентралізації. Крім того, це великі напрацювання жителів громад, які протягом року працювати для того, щоб створити ці громади. У Сумській області близько 29 тисяч жителів очікують на це рішення. Бо їхнє життя може або змінитися, або залишитися, як є.

Фактично зараз таким чином гальмується процес впровадження реформи децентралізації. І створюється негативний прецедент, який у подальшому може взагалі призупинити реформу в країні. 

Артем Градун, радник з питань децентралізації Сумського “Центру розвитку місцевого самоврядування”, створеного в рамках Програми “U-LEAD з Європою” та за підтримки Мінрегіону України. 


Политика Децентралізація Децентрализация Реформа
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