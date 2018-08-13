Александр Соколов: «У города остался последний шанс» ® Смогут ли Сумы остановить медленное вымирание и вернуть былую славу города миллиона роз и успешных предприятий? Остались у нас возможности спасти ситуацию, или путь на дно необратим? О чем уже сейчас стоит задуматься сумчанам, чтобы не совершить фатальной ошибки?

На эти непростые вопросы в интервью попытался ответить сумской правозащитник Александр Соколов. Красной нитью всего разговора стала простая мысль: выбор пути – за нами, но слепая доверчивость на этот раз не должна помешать разуму.

- Вы часто призываете наших чиновников и депутатов оценивать перспективу города Сумы хотя бы на 5-10 лет вперед. А Вы сами как видите эту перспективу?

- Начну с примера. Тридцать лет назад, в период расцвета Сум, в сфере промышленности города было задействовано до 50 тысяч человек. Добавьте сюда их семьи, социальную инфраструктуру (школы, садики, больницы, дома культуры), и станет понятно – ЧТО является стержнем, основой города. Это заводы, фабрики, цеха, одним словом всё то, что способно производить, создавать, строить.

Сегодня в Сумах на производстве занято менее 10 тысяч человек, и это «падение в бездну» особенно ускорилось за последние годы. Почему «падение в бездну»? Потому, что раньше 50 тысяч сумчан своим трудом и обеспечивали себя и свои семьи, и наполняли налогами бюджет города – город жил за счет них.

А сейчас наоборот, большинство из этих тысяч людей стоят на бирже и выживают за счет бюджета. Производства умирают, доходов нет, зарплат нет, пополнения бюджета города нет. Это – коллапс, и не нужно себя обманывать: 300-тысячный город не выживет за счет базаров и торговых центров.

- Но этому есть и объективные причины. Например, закрытие российских рынков сбыта для наших производителей.

- Вы, отчасти, правы. Кстати, это одно из главных отличий нерадивых политиков и чиновников – в момент кризиса то и дело искать оправдание в причинах. Но, скажите, а просчитывать последствия кто будет?! Таких - очень мало. А еще меньше тех, кто, понимая причины и оценивая последствия, способен находить выходы из кризиса.

Отвечая на Ваш вопрос о перспективах: мы практически прошли точку невозврата. И если в ближайшее время политика государства не изменится, мы не восстановим производства, не создадим рабочие места, не станем зарабатывать на свои нужды и нужды города – то будущего у нас нет.

Хотите увидеть воочию, как будет выглядеть город в таком случае? Пройдитесь вдоль забора когда-то знаменитого завода «Электрон», и загляните внутрь. Там очень хорошо просматривается такое, не дай Бог, будущее: руины на безлюдной, поросшей бурьяном территории.

- С этим не поспоришь, такой негативный сценарий возможен. А позитивный сценарий Вы видите?

- Да, еще не всё потеряно. Но, повторюсь, мы близки к точке невозврата. Во-первых, производственные мощности и коммуникации пока еще есть, но они ветшают с каждым днем. Во-вторых, рабочие руки и талантливые головы могут очень скоро покинуть город в поисках лучшей жизни. А в-третьих, порядок в городе невозможен без порядка в стране.

Еще один пример. У нас с вами есть свой представитель на самой верхушке власти, в парламенте – нардеп Олег Медуница. Кто, как не он, должен принимать законы для поддержки наших производителей, для создания условий иностранным и внутренним инвесторам, для развития новых технологий и научных разработок?

Но посмотрите на поданные им законопроекты: то переименование областей, то установление новых праздников, и дальше в том же духе. Я уже молчу, что за эту «бурную» деятельность он получает зарплату, которая 90 процентам сумчан и не снилась. Если бы при таких доходах за счет нашего с вами бюджета нардепы реально помогали развивать экономику – никто бы слова плохого не сказал. Но этого же нет и в помине. А для чего же мы их тогда выбирали? Нашим десяткам тысяч машиностроителей как-то поможет переименование Кировограда в Кропивницкий или Днепропетровской области в Сичеславскую?

- А на чем, по-вашему, должны сосредоточить усилия и чиновники в Киеве, и народные депутаты, избранные тут?

- Давайте поставим себя на место успешного европейского инвестора. При каких бы условиях вы вложили свои деньги в город Сумы, и вложили бы вообще?

Первое, что рассматривает любой инвестор – налоговые, валютные и таможенные правила. Поэтому на всех уровнях давно нужно было ввести специальные налоговые, валютно-финансовые льготы в обмен на выполнение ряда инвестиционных условий со стороны потенциальных инвесторов. Например, размер налоговых, таможенных льгот может зависеть от количества созданных рабочих мест, внедрения новых технологий, от размера инвестиций.

Второе: а что потенциальному инвестору готовы предложить местные власти во главе с мэром и городскими депутатами?

- Индустриальные парки, например…

- Верно! Беда в том, что в понимании местной власти, индустриальный парк – это часть земли в черте города, которая может быть использована под строительство промышленных объектов. Но этого мало! Инвестору нужна не только «голая» земля, но и коммуникации!

Если вы заняты в сфере бизнеса и вам приходилось сталкиваться с такими монополистами как облэнерго, водоканал, газовики, то вы наверняка знаете, что иногда на разработку, утверждение проектов, прокладку самых простых коммуникаций требуется минимум полгода! Для серьезных промышленных объектов – это годы времени и нервотрепки. А для любого успешного производственника потерянное время – это потерянные деньги.

Поэтому я считаю, что местные власти должны предлагать потенциальным инвесторам не «голые» участки земли, а готовые решения с уже подведёнными коммуникациями, когда любому инвестору нужно только строить заводы и ни о чём другом не думать.

Третье: любому инвестору нужны гарантии безопасности. Я говорю не только о невмешательстве со стороны проверяющих органов, а и о новом способе «отжатия» бизнеса через так называемых «активистов». Это когда под видом патриотизма, революционной целесообразности блокируется работа предприятий. Поэтому, государство должно действовать жёстко, и пресекать любые нападки на бизнес любого инвестора.

Мне очень импонирует законопроект Евгения Мураева о введении в Украине института омбудсмена по вопросам финансов и инвестиций. Простыми словами, это арбитр, который досудебным способом будет решать вопросы, споры между органами власти и инвесторами. Во-первых, это дополнительная защита для бизнеса, во-вторых, оперативное решение проблем, а не хождение годами по судам, и в-третьих, повышение доверия инвесторов к нашему государству. Такая практика давно существует в разных странах: США, Чили, Китай, Южная Корея.

Что сделано из вышеперечисленного? Ничего! А разговоры о привлечении инвестиций мы слышим уже лет 10-15.

- В чём Вы видите основную проблему, почему годы идут, а становится только хуже?

- Главное, что я пытаюсь донести и чиновникам, и депутатам, и обычным сумчанам: приоритетом для нас должно стать зарабатывание денег, а не их проедание! Но есть такое ощущение, что большинству представителей власти это не интересно, и не нужно – получать «откаты» и «пилить бюджеты» - намного легче и выгодней.

И давайте признаемся честно: можно сколько угодно критиковать наших политиков, но ведь политики – это всего лишь отражение нашего общества.

Я знаю очень много порядочных, умных людей, которых не выбирают во власть. Почему? Потому, что многие привыкли верить в сладкую ложь, а не анализировать каждого кандидата, проверять правдивость его слов и обещаний.

- Но почему так происходит, неужели люди не понимают, кого они избирают? Ведь аферисты и проходимцы во власти не возникают из ниоткуда?

- Всё очень просто. С помощью СМИ нам предлагают выбирать не конкретных людей, а политические партии, бренды. Вот и получается, что пусть даже политик врал и воровал, ему достаточно попасть в список проходимой политической партии, и он снова у власти, снова врет и ворует. Но это же абсурдно!

Ведь когда мы идем в больницу, мы же не доверяем свою жизнь хирургу, только потому, что он состоит в какой-то партии, красиво рассказывает истории из жизни, или же у него красивые глаза?

Прежде всего, люди должны понять, каким критериям должен соответствовать их кандидат, и исходя из этих критериев, выбирать будущих нардепов и мэров.

- А для себя Вы определили уже эти критерии?

- Их несколько, но в качестве главных могу назвать следующие три:

Профессионализм. Под этим критерием я подразумеваю, что у человека должно быть хорошее образование, навыки и опыт работы, успешные проекты; Наличие стержня. Если человек кого-то боится, то ему нечего делать в политике. Политика не любит слабых. Менять сложившуюся систему можно только при условии, что ты готов жертвовать своим комфортом ради комфорта своих избирателей; Самодостаточность. Если человек нигде не работал, и у него уйма нерешённых личных вопросов, проблем (что поесть, что одеть, где жить, как оплатить коммуналку и т.п.?), как вы думаете, устоит ли этот человек перед соблазном? Продолжит ли он защищать интересы своих избирателей, если ему в качестве альтернативы предложат взятку в виде квартиры или денег? Исходя из того, что я вижу сегодня на примере наших депутатов – очень в этом сомневаюсь.

И самое главное: ведь эти принципы распространяются не только на политиков. Если водитель пьян – вы не сядете к нему в автобус. Вы не отдадите своего ребенка учителю, который через слово матерится и крадет родительские взносы…

И если мы с вами всё это понимаем на бытовом уровне, то, может, стоит поступать так же и с политиками?