Анатолий Гриценко: Выборы 2019 – точка не возврата ® Ошибка на президентских выборах обернется потерей Украины, предупреждает лидер "Громадянської позиції" Анатолий Гриценко.

Анатолий Гриценко имеет реальную перспективу попасть во второй тур президентских выборов и возглавить государство, об этом свидетельствуют обнародованные недавно рейтинги сразу нескольких социологических служб. При этом влиятельное британское издание The Economist назвало его самым честным среди потенциальных кандидатов в президенты Украины.

Пребывание лидера "Громадянської позиції" в Сумах 28 августа вызвало большой интерес местных СМИ. Президентская кампания официально стартует за три месяца до дня голосования, намеченного на 31 марта 2019 года. Цена и определяющее значение этих выборов очевидны. В октябре - парламентские выборы. А в 2020 году – местные. Поэтому уже сейчас украинский политикум живет в ситуации повышенной активности, которая с осени, по всем предпосылкам, перерастет в полномасштабную предвыборную гонку.

Точка бифуркации, или момент истины

На встрече с сумскими журналистами Анатолий Гриценко акцентировал внимание на критичности ситуации в стране, потере доверия к власти, неприятии реформ; говорил о плане мирного урегулирования на Донбассе, борьбе с коррупцией и о позитивных переменах, которые ждут страну при президенте Анатолии Гриценко.

Для характеристики ситуации в стране политик применил технический термин – «точка бифуркации», обозначающий раздвоение: краткий момент, когда система непредсказуемым образом может безвозвратно изменить режим работы в одну или в другую сторону.

- Наша с вами независимость зависит от нас с вами, ни от кого другого – ни от МВФ, ни от Америки, ни от Европы. От нас с вами – от граждан, которые формируют народ, а не население, от нашей позиции. И предстоящие президентские выборы будут определяющими, – предупреждает А.Гриценко. - Точка бифуркации – это научный термин, это красная линия, точка не возврата, граница пропасти, за которой по теории систем (это моя базовая профессия) - два выхода. Один – вниз: несостоятельное государство (failed state), когда мы просто переходим в ручной режим управления извне. Забирают наши ресурсы, страна превращается в ресурсную базу для других и рынок сбыта всякого хлама. Второй сценарий – позитивный: концентрация нашего с вами разума, позиции, морали, людей, ресурсов и быстрое движение вверх. Ключевое слово «быстрое». Третьего варианта – пропетлять еще года два или 27 - нет. Хотя бы потому, что темпы эмиграции заграницу сейчас такие, что если еще несколько лет тенденция сохранится, некому будет вообще поднимать страну. Независимо от того, кто станет президентом, страну будет не поднять. Это всем надо осознать, чтобы вместе приложить усилия, оттащить страну от пропасти и дать ей позитивный импульс. Чтобы те, кто остались, жили счастливо. А те, кто уехали (а они не от счастья уехали), подумали, переоценили и вернулись – с новыми знаниями, опытом, знанием языков, новыми бизнес связями. Тогда страна будет быстрее идти вверх.

Зачем Гриценко президентство

- Это уже не личный вопрос Анатолия Гриценко, - говорит политик. - Посмотрите рейтинги: Тимошенко, Гриценко, Рабинович, Бойко, Порошенко, Ляшко. Вычеркните отсюда фамилию Гриценко. Вот вам выбор. Добавьте туда олигархов, стоящих за спиной тех, кто остался. Оцените мораль. Оцените, куда пойдет страна, по каким ценностям. Посмотрите на прошлое каждого (каждой) в том списке. Учтите, как говорит моя мама, когда ребенок поперек кроватки лежит, у него еще формируются ценности, а если вдоль – уже поздно, сынок, воспитывать. Все те дяди и тети 50-65-и лет. Ну и?.. Однако, они уже нарисовали сценарий: Медведчук – спикер, Тимошенко – президент, Бойко (или какой-нибудь другой Бойко) – премьер-министр.

Я не хочу, чтобы мы потеряли страну, поэтому буду принимать участие в выборах. Это будет не простой путь для нашей команды. Я понимаю. Вы сейчас видите, сколько льется грязи со всех сторон на нас. Я спокоен, как удав. Мы пройдем этот путь. Пусть они хоть по потолку бегают, меня это не волнует абсолютно. Т.к. они понимают, что шансов у них нет. Я не советую Порошенко применять силовой ресурс на выборах. Пусть сначала по скайпу пообщается с Виктором Федоровичем. Тот ему расскажет, какой дорогой потом бежать. Но Порошенко уже не убежит. Шутить со страной на таком этапе нельзя никому. Такого не будет. Вот цена этих выборов. Но выборы – только 10 процентов наших усилий, 90 – потом сделать то, что нужно стране. Вот на это мы нацеливаемся прежде всего.

Мы видим проблемы, видим десятки миллионов наших граждан, живущих в безнадеге, с жестким чувством несправедливости, в страхе, унижении. Наша миссия вернуть доверие, дать людям надежду, дать стране шанс. Я хочу, чтобы слово Украина звучало достойно, гордо, а не в связи с оффшорными президентами, слепыми трастами, коррупцией и чем-то другим.

Два цвета для коррупции

- Сейчас существует пирамида коррупции, возглавляемая первым лицом, которое сидит на Банковой. С первого дня, как только я туда приду, она сразу превратиться в трапецию. Сверху не будут идти импульсы коррупции. Наверх никто не будет носить взятки - ни мне, ни моей семье, ни моей команде, и дальнейшими системными изменениями она опустится. Не до нуля. Во всех странах она существует - процентов 10. Но с ней борются, она осуждается и быстро принимается решение. Вот это я гарантирую.

Подход нашей команды подобен светофору. Зеленый свет – «зеленый коридор». Красный свет – «красный коридор». ДБР (державне бюро розслідувань – Ред.), НАБУ, НАПК, Антикоррупционый суд, САП – это «красный коридор» - для тех, кто вышел за пределы закона, кто совершил акт коррупции и за это должен жестко отвечать – до пожизненного заключения, без права помилования и амнистии, с конфискацией всего имущества семьи. Точка.

Однако сначала стимулы – «зеленый коридор». Надо показать всем (людям, чиновникам, президентам, депутатам, министрам, мэрам, журналистам в конце концов), как работать честно по «зеленому коридору»: соблюдать законы, платить налоги здесь, не отбирать чужое, работать в рамках полномочий. Для работающих по «зеленому коридору» честно и достойно, включается социальный лифт, поднимающий наверх. Только вышел за границы – отвечаешь немедленно. И тогда включаются органы (и не только они), о которых мы говорили раньше.

Все просто и понятно: «зеленый» и «красный» – ничего больше. Только красный или только зеленый не сработает. Сначала стимулы, но если человек нарушает закон, жесткое наказание. Закон будет задействован немедленно. Никто не будет ждать при президенте Гриценко, пока кто-то станет «папередником». Немедленно наступит ответственность. Это важно: у людей возродится чувство справедливости, когда они поймут, что рыба, гнившая с головы, начала чиститься сверху, а не зачищается где-то на уровне сельсовета и оттягивается на ком-то. Вот тогда всем будет понятно. И когда увидят главу СБУ – не кума, генпрокурора – не кума. Люди чувствуют даже по тембру голоса, а чиновники тем более, это ля-ля-ля, или так и будет. В данном случае это так и будет.

Мирный план

- Мир - это то, чего хотят все. Страна устала от войны, - говорит А.Гриценко. - И мы все понимаем, что эта импотентная власть списывает на Путина свою несостоятельность. Это Путин мешает вычистить суды от взяточничества? Нет. Путин мешает навести порядок на таможне? Нет. Путин заворачивает большинство оборонных заказов на заводы Порошенко? Нет. Нет. Нет. Путин создал нам проблему. Мы видим ее последствия: 1,6 миллиона скитающихся беженцев. Мы видим десятки тысяч убитых, раненых, покалеченных. Мы все это видим. Главное – чтобы как можно быстрее Путин вывел с оккупированных территорий свою технику, свои войска и всех, кто там ему подпевает. Для этого надо:

Приложить дипломатические усилия в координации с партнерами из ЕС и США; На это работают санкции, которые усиливаются прямо сейчас, когда мы об этом говорим, и они уже потихоньку доходят до высшего окружения Путина, влияя экономически, ограничивая возможности кредитования, технологического обновления России. На это работает укрепление украинской сферы безопасности. Потому что нам надо быть мощными и сильными и в дальнейшем – на десятилетия вперед.

Комбинация этих факторов даст возможность вернуть на достойных для нас условиях оккупированный ныне Донбасс, а на следующем этапе Крым. Есть уже понимание даже жителей оккупированных территорий: в России они никому не нужны. Путину не нужна оккупированная территория Донбасса, не нужны люди с их проблемами. Это уже ясно. Вопрос стоит: когда это будет возвращено, и на каких условиях. Сейчас идет очень непростой поиск дипломатических, политических, экономических, информационных и других шагов, чтобы это сделать.

Я искренне хотел бы, чтобы Порошенко удалось сделать то, о чем он легкомысленно так соврал – за две недели закончиться война. Не сделал и уже не сделает.

Меня привлекли, как человека имеющего опыт в сфере международной безопасности, международной дипломатии, к четырехсторонней непубличной рабочей группе, которая с ноября прошлого года работала и готовила наш проект мирного плана. Скажу больше: мы его не прячем. Не ждем начала выборов, чтобы я как кандидат в президенты бросил бы его на стол. Нет. Мы сразу передали его на стол и Порошенко, и Путину, и Макрону, и Меркель, и Трампу. Ключевая причина, почему он не реализовывается – украинская власть обманывает и не держит слова не только перед своими собственными гражданами, она обманывает и нарушает все договоренности с зарубежными партнерами. С этой властью работать над мирным планом уже не будут, к сожалению, для нас. И поэтому важно, чтобы по итогам президентских выборов пришла команда, которая: во-первых, избрана легитимно; во-вторых, опирается на доверие и поддержку людей, а значит – может провести необходимые решения с украинской стороны; в-третьих, держит слово. Тогда и поиск мира и реализация мирного плана пойдут намного быстрее.

Реформаторы - идиоты?

- Мы слышали заявление Порошенко о том, что он успешно завершил 144 (!) реформы, - говорит А.Гриценко. - Пустые слова: бла-бла-бла… Почувствовали ли люди позитивные изменения? К сожалению, нет. И в медицине также. Реформировать медицину надо. Но то, что сейчас пошло через пень-колоду и люди не знают, что с этим делать, - это не правильно.

Базовой подход:

1. Любая реформа должна давать позитив. Если кто-то говорит: начали реформу, поэтому стало хуже – это идиоты планируют реформы. Надо быть идиотом, чтобы планировать ухудшение.

2. Реформу должны понять люди. Поняли ли они образовательную реформу? Нет. Медицинскую? Нет. Даже врачи ее не поняли. Почему важно, чтобы люди ее поняли и поддержали в своем большинстве? Потому что мы не можем с приходом каждой новой власти – президента, правительства, министра – снова отбрасывать все назад, «разрушим до основания, а затем…». Мы должны позитивные вещи продолжить и внести коррективы там, где что-то было не продумано или сделано не правильно. Тогда в этом есть логика и смысл. Есть движение наверх. Залогом движения наверх является общественная поддержка.

У нас объявлена реформа системы образования. Хороший замысел. Я как отец за то, чтобы сделать школу классной (моя 13-летняя Анна пойдет в восьмой класс). Я очень советовал инициаторам реформы, правительству повернуться лицом к ребенку. Потому что в реалии эта реформа идет не так как надо, как планировалось.

Перебросили финансирование образования в неподъемной мере на местные бюджеты. Это выходит боком. На Сумщине работники, отстаивающие права учителей образовательных учреждений, рассказывают: формируют классы свыше 30-и учеников (даже вопреки запрету приказом министерства). Не оплачивают работу учителей, которые подменяют других. Они молчат покорно, иначе их выгонят. Это не правильно. Не делят классы на группы там, где изучается иностранный язык. Как это так? Ужасную вещь услышал (я еще проверю): впервые за десятилетие в медицинских учреждениях, где на длительном стационарном лечении пребывают дети, прекратили обучение. Что это за экономия?

Я категорически против 12-летнего обучения в средней школе. Это дурь, «мавпування» чужого опыта, который даже там не приживается.

Смотрите, перед вами – продукт 10-летки. Небольшой городок Ватутино на Черкасчине. Средняя школа №6. Я учился 10 лет. Последние два – в суворовском училище. У меня никогда не было больше шести уроков в день. А у моей дочери, которая учится по 11-летней программе, по восемь уроков! Я никогда не делал домашнее задание больше 20 минут. Она сидит часами и уже носит очки. Дети теряют здоровье, им набивают голову абсолютно ненужными вещами. Мне 60, я помню до сих пор С2Н5ОН – этиловый спирт, СН4 – метан… Мне нужна в жизни эта лабуда? При том, что мир стал информационным.

Мне 10-летней школы хватило, чтобы стать кандидатом наук, написать монографии, которые изданы за рубежом, стать министром, председателем комитета, читать лекции в ведущих университетах (в Гарварде), преподавать сейчас в Могилянке. Зачем набивать голову детям и рассказывать, что надо учиться 12 лет?! Школа должна дать не аттестат, а систему знаний, мировоззрение, понимание, что такое человек, его место в мире, и привить тягу к знаниям, чтобы потом учиться всю жизнь, быть мобильным на рынке труда, найти рабочее место в меняющейся мировой экономике. Вот для чего нужна школа. А не просто тупо вводить 12-летку.

Кстати, я видел 19-летних пацанов, которые с рюкзачками за спиной ходят в школу и сидят в гаджетах смотрят порнофильмы. А девчонок уже не с одной, а с двумя колясками мама провожает в школу. Поэтому надо серьезно пересматривать и содержание, и направление этой реформы. Она должна быть для людей, реалистично опущена на землю. Тогда из нее будет толк, и люди ее поддержат.

Нет не решаемых проблем

- Мы можем преодолеть любые проблемы – внутренние и внешние, - уверен Анатолий Гриценко. - Мы должны стать сильными. Потому что на 27-ом году независимости нам уже диктуют все – и Польша, и Венгрия, и Румыния, скоро Молдова… Далеко можно зайти. Сильным не будут диктовать. Надо стать сильными и целостными.

Я не вижу ни одной проблемы, которой нельзя решить. Есть проблемы, которые решаются за минуту, за день, за месяц, за год, за пять, десять лет. Это вопрос масштаба, ресурсов, мозгов, концентрации, морали, кадрового потенциала. Главное чтобы мы с вами жили прозрачно, морально, честно. Главное, чтобы власть не набивала карманы, не врала. Говорила людям правду, даже если она горькая. Своим личным примером показывала, как двигаться вперед честно и понятно.

Нашу предвыборную кампанию мы будем строить исключительно позитивно. У нас нет армии ботов, политологов, «экспертов», или «порохоботов», либо «юляботов», каких угодно, которые на зарплате поливают других грязью. Этим мы не занимались никогда и заниматься не будем. Мы будем доносить людям наше понимание проблем и путей их решения.

Команда по принципу три «п»

Политик всегда был за открытость списков и сейчас свою позицию не меняет. Однако до официального старта президентской гонки лидер "Громадянської позиції" принципиально отказывается называть свою команду по персоналиям и возможным в случае его прихода к власти ключевым должностным назначениям. Говорит, что на некоторые должности есть по несколько кандидатур, он сейчас уточняет, проверяет, чтобы не ошибиться. Еще одна причина – желание уберечь своих сторонников от нападок и травли.

- Порядочность, профессионализм и патриотизм - все три «п» вместе. Иначе можно быть порядочным, но не знать, что делать. Сейчас мы такое видим. Не подходит. Можно быть порядочным и профессиональным, но при этом работать на другое государство. Не годится. Три «п» начиная с первого лица и дальше по всей вертикали. По-другому не будет, - говорит политик о принципе подбора кадров.

Руководитель областной организации партии "Громадянська позиція" в Сумской области – мэр Лебедина Александр Баклыков, председатель исполкома областной организации – профессор Игорь Рекуненко.