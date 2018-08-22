Александр Соколов: «Высокие тарифы – это наглость чиновников, умноженная на пассивность людей» ® Мы продолжаем цикл интервью о проблемах города и страны с сумским правозащитником, адвокатом Александром Соколовым. Среди сумчан он известен как один из немногих, кто не на словах, а в пределах своих возможностей защищает горожан от произвола чиновников.

Сегодняшняя тема – общественный транспорт и многомесячные баталии за отмену повышенного тарифа на проезд.

- Александр Олегович, Вы единственный, кто борется в судах с местной властью в вопросах цены проезда в «маршрутках», тарифов на тепло, отказов людям в субсидиях. Первый вопрос, возможно, будет Вам неприятен, но мы должны его задать. Ваши оппоненты часто говорят: вот, Соколов обещал отменить тариф в 5 грн. на проезд, а ничего не сделал, он просто пиарится на этой теме, одни разговоры, а результата – нет. Что бы Вы ответили на такие заявления?

- Вы знаете, первым моим порывом было спросить: а эти «критиканы», они-то, что сделали в борьбе с необоснованными тарифами? Но я воздержусь от комментариев, пусть каждый отвечает за свои поступки сам. Буду говорить только о своей команде.

Основной результат нашей борьбы с городскими чиновниками это то, что стоимость проезда в Сумах сегодня не 7, и не 8 грн. А такое очень большое желание, по моим данным, есть и у нечистых на руку перевозчиков, и у их покровителей во власти.

Поверьте, такое решение уже могло быть принято, но, когда они протягивали 5 грн., то столкнулись с таким противодействием, что поняли – лучше на этом и остановиться. По крайней мере, пока.

Следующий реальный результат: именно наша команда доказала, что тариф 4,00 грн. на проезд поднят необоснованно. Подчеркну: мы не просто это выявили, не только обратились в суд, мы добились судебных решений об отмене повышения цены проезда!

Мы поступили так, как принято в той же Европе, куда, якобы движется Украина: есть сомнения в законности действий власти – иди в суд и доказывай правоту. Но разница в том, что после таких судебных решений местные чиновники в ЕС извиняются перед громадой, и с позором уходят в отставку. А часто ещё и возмещают из своего кармана ущерб, нанесенный городу и жителям. У нас, увы, Европой и не пахнет.

- Если представить, что местные чиновники персонально несли бы ответственность за свои решения и выплачивали бы сумчанам ущерб от своих действий – о каких суммах шла бы речь?

- Даже если брать официальные данные о количестве перевезенных «маршрутками» пассажиров, то при поднятии тарифа всего на 1 гривну, за год эти деятели собирают с людей от 60 до 90 миллионов гривен! И при угрозе реальной ответственности за свои голосования, я уверен, каждый член исполкома десять раз подумал бы, чьи интересы ему защищать – сумчан (и спать с чистой совестью), или разных дельцов (и рисковать всем своим имуществом).

И вот об этом я говорю уже два года: господа сумские нардепы, Медуница и Сугоняко, ведь именно вы пишите в парламенте законы! Только в ваших силах на законодательном уровне ввести персональную ответственность чиновников за незаконные решения! Уже который год моя команда предлагает вынести на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает персональную ответственность представителей органов власти за принятие ими незаконных решений в виде штрафов в несколько десятков тысяч гривен. Поверьте, сразу ситуация и в городе и стране изменится в лучшую сторону, будут выверять каждое своё решение до запятой!

…Но ничего подобного не происходит. Тот же Медуница за 2018 год вносил в парламент бестолковые законопроекты о … переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую, о новом празднике – Дне Европы, о гастрольном сборе, о чествовании 30-й годовщины первой антикоммунистической экологической демонстрации, о 75-й годовщине депортации автохтонных украинцев Лемковщины, Надсяння, Западной Бойковщины… Очень «полезные» законопроекты для сумчан, нечего сказать! Вы уже ощущаете, как после принятия его законопроектов улучшится ваша жизнь?

Возвращаясь к нашей работе, хочу сказать: анализировать, доказывать, отменять через суд незаконные решения властей нам приходится именно из-за того, что «народные избранники» и «управленцы» (в обязанности которых это входит) просто не хотят делать свою работу. А за что тогда они получают зарплату в несколько десятков тысяч гривен?

- Насколько много Ваших сил и средств тратится на эту общественную работу? Многие думают: да что там сложного, написал иск, и всё… А как на самом деле?

- Лучше всего на Ваш вопрос ответить с помощью сравнений. Чтобы принять незаконное решение, чиновнику нужно 5 минут. А чтобы доказать незаконность его действий в суде и восстановить нарушенные права людей – полгода минимум!

Дальше: у них – миллиардный бюджет, сотни служащих, админресурс. Противостоит им наша небольшая команда, работающая на энтузиазме, затрачивая собственные деньги, силы, время.

Разберём один пример. В мае 2017 года власть поднимает тариф на проезд с 3 до 4 гривен. Причем, по каждому первозчику голосуется отдельное решение, специально, чтобы в случае суда оспаривать пришлось каждое решение по отдельности.

Получаем, только по факту незаконного поднятия тарифа до 4 грн. – десять судебных дел. По каждому делу – десятки судебных заседаний, по несколько часов. Представьте, сколько это отнимает времени.

А еще все забывают, что за оспаривание каждого решения о поднятии проезда нужно оплачивать судебный сбор в размере 680 грн. То есть, 10 перевозчиков, 10 незаконных решений, 10 исков по 680 гривен каждый. В итоге, 6 800 гривен, личных денег, только на судебный сбор и только по майским решениям исполкома.

Но даже в таких условиях мы добиваемся победы, суд выносит решение в пользу сумчан. Что делает власть? Прикрываясь «заботой о пенсионерах и школьниках», исполком принимает новые незаконные идентичные решения, где прописывает, что для пенсионеров тариф поднимается с 2 до 3 грн., школьников – с 1 до 2 грн., а для всех остальных остаётся на уровне 4 грн.

В результате нам приходится уточнять исковые требования и оспаривать уже новые решения исполкома. Это еще – месяцы работы, и еще почти 7 000 гривен собственных затрат. Мы не останавливаемся, дальше побеждаем чиновников в судах, доходим до апелляции и…в январе 2018 года исполком снова поднимает тариф на проезд. Заметьте: зная, что точно такие же предыдущие их решения признаны незаконными, власть всё равно поднимает и поднимает тариф.

- Складывается впечатление, что у чиновников в борьбе с Вашей командой выбрана простая тактика – взять на измор…

- Почему только с нашей командой? Они весь город берут на измор. Мол, возмущайтесь, протестуйте, оспаривайте – мы всё равно сделаем по-своему. И ведь так происходит не только с тарифами на проезд: у нас похожая эпопея и по тарифу на тепло, и по услугам так называемых «ЖЭКов»… Да, люди возмущаются. Да, люди на себе ощущают, насколько их обдирают. Но многие со временем поддаются на уловку чиновников, и решают: от нас, и вправду, ничего не зависит, зачем бороться, всё равно смысла нет.

Не буду скрывать, мы видим и такие настроения среди некоторых сумчан. Поверьте, в такой атмосфере очень трудно не опустить руки. Но, проходит день, к нам снова приходят люди, готовые бороться за свои права, и именно это поддерживает нашу веру и наши силы.

- На сегодняшний день судебные заседания по «маршруткам» - завершены?

- Нет, такой радости нечистые на руку бюрократы и дельцы не дождутся. Наши читатели должны знать: решения исполкома о тарифе в 5 грн. по некоторым из перевозчиков находятся в суде, и я намерен идти до конца. Рано или поздно справедливость должна восторжествовать.

- Выходит парадокс: если Вы, не будучи депутатом, чиновником, отстаиваете интересы города, то чем же тогда занимаются наши народные избранники - депутаты?

- А чего Вы ждете от личностей, многие из которых никогда в жизни не работали? Как можно выбирать во власть бездельников и надеяться, что они изменят жизнь в городе к лучшему? Не устану повторять – выбирайте во власть умных людей, а не проходимцев и аферистов!

Для примера, возьмем депутата городского совета. Его работа (так должно быть):

Выявить и сформулировать конкретную городскую проблему (например, перебои с пассажирским транспортом, сгнившие теплотрассы, отсутствие мягкого инвентаря в больницах и т.д.); Разработать проект решения горсовета, который устранит выявленную проблему (самому, или вместе с профильными работниками мэрии); Пройти с этим проектом решения все фракции горсовета и управления мэрии, согласовать его, и вынести на сессию; Принять это решение на сессии, и затем – жестко контролировать то, как чиновники, работники мэрии, коммунальных предприятий его исполняют.

- Если честно, то сейчас от депутатов такого не видно, и не слышно. Сплошные «депутатские запросы»…

- Это просто смешно. Поймите, депутатский запрос – это видимость работы, а не работа. По сути, запрос – это такое же заявление, которое вы лично подаёте от своего имени чиновникам, и на который вам дают глупые отписки. Всё!

Если депутат обещает по вашей проблеме составить депутатский запрос, то знайте: это профан и бездельник, и такого нужно гнать в шею. Нужно не запросы составлять, а проблемы решать. Но чтобы их решать, нужны мозги.

Почему мы, простые сумчане, пытаемся в судах остановить то, что должны были заблокировать в сессионном зале депутаты горсовета? Зачем нам целый депутат Верховной Рады Медуница, который, имея огромные полномочия, такие, как нам с вами и не снилось, устанавливает праздники и переименовывает области, вместо того, чтобы установить персональную ответственность чиновников? Может, эти народные избранники занимаются не тем, чем нужно в парламенте и местных советах? Причем, за наш с вами счет!

- Завершая тему пассажирских перевозок: видите ли Вы возможности, чтобы повысить их качество?

- Ваш вопрос – прекрасная иллюстрация к тому, что мы сказали чуть выше о работе наших «избранников». Да, повысить качество перевозок можно, но вы просто не представляете, сколько наша страна, наш город потерял времени!

Давайте вспомним: ежедневно сумчане выкладывают видеоролики, фотографии в интернете, где мы видим, как маршрутка перевозит не 20 человек, а 35. И все возмущаются: как же это так, почему полиция бездействует?

А всё просто. Законом предусмотрена ответственность только за перегруз в автобусе, работающем в режиме маршрутного такси! Но наши «горе-законодатели» ничего не сказали об автобусах, работающих в обычном режиме.

Формально, между этими понятиями разница невелика: автобусы с обычным режимом могут останавливаться только на остановках, а «маршрутки» - где угодно.

Что нужно сделать, чтобы уйти от любой ответственности за перегруз пассажиров в транспорте, набивать туда людей, как сельдь в бочку и безнаказанно собирать барыши? Всего один простой шаг: местная власть перестаёт называть «маршрутки» - «маршрутками», а называет их пассажирскими автобусами, работающими в обычному режиме. И всё: вози, сколько хочешь, ответственности – никакой.

Так вот, неужели наши народные избранники не могут внести простейшую поправку в закон? Очень хочу, чтобы наши читатели задумывались над этим всем, и делали выводы.

А в следующий раз предлагаю поговорить о борьбе за снижение тарифов на тепло. Поверьте, есть что рассказать.