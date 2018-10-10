"Колись и бухай - субсидию получай?": власть решила добить украинцев ® Команда Александра Соколова из партии «НАШИ» проанализировала новый порядок назначения субсидий, который недавно был принят на заседании Кабинета Министров Украины и изложен в виде постановления № 841 от 17 октября 2018 года.

Из его положений может следовать, что отныне правительство толкает людей на алкоголизм и наркоманию, если они хотят получать субсидию.

Посудите сами: если в составе домохозяйства есть человек, который является наркоманом или алкоголиком, и это подтверждено медицинским заключением, то отсутствие доходов у таких людей могут во внимание не браться при назначении субсидии.

В тоже время, если вы нормальный человек и просто не можете найти работу,– отсутствие доходов будет учитываться, и это является основанием для отказа в субсидии.

Получается, государство не борется, а поощряет алкоголизм и наркоманию.

Разведённые женщины с детьми и работники предприятий-банкротов

Следует отметить, что половина поправок, которые подавались ещё в июле этого года командой Александра Соколова из партии «НАШИ» на рассмотрение правительства, взяты во внимание.

Проблем с назначением субсидий НЕ должно возникнуть у следующих людей:

- разведённых женщин с детьми.

Теперь доходы бывшего мужа или их отсутствие учитываться не будут.

Если бывший муж задолжал по алиментам свыше 3 месяцев, то его лишат субсидии, при условии, что он не является наркоманом или алкоголиком, такому будут поблажки.

- работников предприятий (например, «ФРУНЗЕ»), где месяцами не выплачивается зарплата и не отчисляется ЕСВ.

Отныне, если зарплата вам насчитана, но не выплачена, вы имеете право на получение субсидии по решению комиссии. Рассчитывать субсидию будут исходя из размера насчитанной вам заработной платы. При этом есть условие, начисленный среднемесячный доход должен быть не меньше минимальной заработной платы.

Пенсионеры и другие лица, у которых дети за границей

Проблемы с получением субсидий усложняются для пенсионеров, чьи дети зарегистрированы, но фактически не проживают в домовладении.

Правительство внесло изменение в п. 9 Постановления, в котором сузило понятие «член домохозяйства». Отныне, таковыми являются ВСЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в квартире. Фактическое место проживания человека, зарегистрированного в квартире, учитываться не будет.

Если ваши дети работают за пределами Украины официально, могут предоставить соответствующие документы и эти страны имеют двусторонние соглашения с Украиной (перечень будет на сайте «Минсоцполитики»), то субсидию могут дать по решению комиссии (т.е. это на УСМОТРЕНИЕ КОМИССИИ: могут дать, а могут и не дать).

Команда Александра Соколова обращает ваше внимание, что нужно быть осторожными с денежными переводами из-за границы в Украину. Если ваши дети прислали вам денежные средства из-за границы, то эти деньги будут считаться вашим доходом и учитываться при назначении субсидии.

Жилые дома с несколькими совладельцами

Если вы живёте в доме, право пользования которым закреплено за несколькими совладельцами, у вас разделены счета и отапливаемая площадь вашей части не превышает 200 кв.м., то вы имеете право на субсидию. При этом следует отметить, что совладельцы такого дома с раздельными счетами не должны быть членами 1 семьи (т.е. могут быть родственниками, но не мужем и женой, к примеру).

Среди всех минусов нового постановления, есть и небольшой бонус!

Местная власть имеет право, в случаях, не предусмотренных постановлением, назначать субсидию за счёт финансирования из городского бюджета.

Новые требования к оформлению документов

Если вы не внесли все данные о членах домохозяйства или членах их семей (например: не внесли сведения о № паспорта, кода – считается, что вы документы не подали), работники соцзащиты обязаны вас известить об этом и предоставить 30 дней на исправление недочётов.

Если не исправите – субсидии не будет.

Команда Александра Соколова из партии «НАШИ» готовит стратегию защиты людей в новых условиях, о которой пообещали рассказать в ближайшее время.