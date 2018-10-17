Стратегии успеха для Сум и Украины от Андрея Садового ® Сумам для взлета нужен аэропорт, Украине для победы – достойный уровень жизни.

Городской голова Львова лидер политической партии «Самопомич» Андрей Садовой посетил Сумы 16 октября. Вечером в Конгресс-центре СумГУ его команда из львовской мэрии организовала «UrbanTalks Сумы & Львов» - диалог, цель которого передать опыт стратегического планирования и рассказать сумчанам об успешных наработках в различных направлениях развития Львова – градостроительстве, привлечении горожан к принятию решений, конференц-туризме, науке, IT и пр. А перед этим львовским опытом и сумскими впечатлениями Андрей Садовой поделился с сумскими журналистами.

- У меня было сегодня много очень интересных встреч. Позитивно меня поразила встреча со студентами юридического факультета. Очень мудрые дети и мудрые вопросы. Я посетил ваши предприятия – по производству упаковки для детского питания и т.н. пробковый завод. Я поражен качественными современными технологиями, которые там применяются. Разговор с мэром и внешний вид города вселяет оптимизм. Город чистый. Я вижу изменения – инвестируются деньги в инфраструктуру. Я вижу позитивную динамику в городе.

На что бы я сегодня обратил внимание – однозначно надо сделать все, чтобы начал работать сумской аэропорт. Если не будет качественного быстрого сообщения с миром, вы будете проигрывать конкуренцию за того же самого инвестора, который хочет, чтобы было быстрое качественное сообщение.

В принципе я в позитивном, хорошем настроении от тех встреч, которые у меня были в Сумах.

- А что больше всего Вам не понравилось в нашем городе?

- … (думает несколько секунд). Не было времени пообедать. Купили йогурт вкусный с рогаликом.

На самом деле, позитивное настроение. Честно говоря, много чего можно больше сделать, но для этого в городе должна быть четкая стратегия и четкое направление пути. Все жители города должны четко понимать, каким они видят будущее через 10, 20,30 лет. Если у вас это будет и команда городской власти выстроит качественную синергию с предпринимательскими кругами, общественными организациями и научной общественностью, тогда все будет в порядке.

- Вы сегодня встречались с сумским городским головой, о чем Вы говорили? Какова перспектива отношений между Сумами и Львовом?

- Есть необходимость углублять эти отношения. Но для этого на дорогу друг к другу мы сейчас должны тратить часов 20. Надо возобновлять прямое авиационное сообщение между Львовом и Сумами и это даст очень серьезный импульс развитию внутреннего туризма, созданию большего количества рабочих мест. Бизнес будет иметь возможность быстрой коммуникации, люди смогут общаться. Жена моя, Катерина, первый раз приехала в Сумы. Если было бы качественное сообщение, можно было бы и чаще сюда приезжать. Тем более у вас есть много городков, которые тоже стоит увидеть, но добираться на поезде – это очень долго, на машине тоже. Сегодня надо летать самолетами.

С городским головой мы говорили о проблематике города. Он рассказывал о готовности к отопительному сезону. Говорили о тех предприятиях, которые сегодня работают, о перспективе их развития. В целом состоялся конструктивный разговор городских глав. Тем более городской голова Сум был у нас во Львове в мае на Днях города, я ему пообещал приехать. Свое слово сдержал: приехал не сам, со мной главный архитектор города, директор КП «Институт города», заместитель по вопросам развития, коллеги, занимающиеся общественными пространствами, развитием туризма. Мы в проекте «UrbanTalks» презентуем свое видение, как можно менять ситуацию. В 2006 году, когда я начал работать городским головой, у нас была одинаковая ситуация: что в Сумах, что во Львове. Сегодня мы смогли достичь успеха, имея хорошую динамику. И я готов сделать все, чтобы такая же динамика была и в Сумах.

Я вижу в Сумах динамику развития. Возможно она не такая сногсшибательная. Все-таки не надо забывать, что за 40 км граница. Это очень не простая ситуация. Государство должно максимально помогать Сумам. Сюда должны идти деньги на инфраструктуру. Надо инвестировать деньги, чтобы аэропорт мог работать. Это вопрос безопасности и обороны нашей страны. Нельзя Сумы оставлять на произвол судьбы. Когда аэропорт не работает на границе – это не правильно. В приграничные территории должны инвестироваться средства и должно уделяться очень много внимания. Потому что (повторюсь) это вопрос безопасности и обороны нашей страны.

- Расскажите, пожалуйста, как во Львове обслуживаются многоквартирные дома. Действительно ли городской бюджет не выделяет средств на дома, где нет объединений совладельцев? Какие программы работают у Вас по поддержке ОСББ?

- Мы в первую очередь поддерживаем дома, где уже созданы объединения совладельцев. Почему? Это развитие гражданского общества. Если создается сообщество – это означает, что люди начинают между собой взаимодействовать, брать ответственность за свой дом. Это очень важно в психологическом плане. Конечно, при аварийной ситуации в других домах, мы не бросаем людей на произвол судьбы и помогаем. Однако стимул для развития ОСББ есть и будет только расти. Учитывая задание стать энергетически независимыми, мы должны больше денег выделять на программы «Теплый город», чтобы у людей было желание утеплять свои дома. Таким образом мы существенно сократим потребление газа. А это уже речь идет об энергетической независимости, которая сегодня очень важна для всей страны и для городов.

- Речь идет о кредитовании?

- Конечно. Как вы знаете, есть программа, работающая в разных городах: государственные деньги, городские деньги и кредитные средства. Но окупаемость проекта – в пределах восьми месяцев. А сам кредит выдается на 10 лет. Эффект феноменальный: экономия газа от 30 до 50 процентов, плюс комфорт, который люди получают утеплив стены, заменив окна и пр.

- Как львовской власти и громаде удается сохранять туристическую привлекательность города? В Сумах тоже есть туристический ресурс, пусть небольшой, но есть, однако наши фасады в исторической части города либо запущены, либо перестраиваются с «евроокнами», пластиком и пр., и городская власть не может переубедить владельцев. Есть ли во Львове стратегия развития новых микрорайонов? Как вы работаете с застройщиками?

- Город должен развиваться гармонично. Люди должны иметь комфорт, независимо от того, в каком районе они проживают. Простой пример: в прошлом году мы открыли новое трамвайное сообщение между центром города и спальным районом Сыхив, где проживает 160 тыс. жителей. Это 11 км новой трамвайной линии, построенной с нуля. Это больше, чем за годы Независимости во всех городах Украины вместе взятых. Под новую линию, мы во Львове стали производить низкопольные трамваи – нашего львовского производства, завода «Электрон». Затем «Электрон» начал выпускать автобусы, троллейбусы, электробусы. Новые рабочие места, налоги, ну и престиж.

В центральной части города у нас действует определенное табу на любую застройку. При сохранении зданий в первую очередь надо опираться на закон. В Львове начали штрафовать владельцев помещений за разрушение строений – от 1700 грн. до 170 тыс. грн. И начинают платить, и начинают исправлять. Но есть здания, где проживают бедные люди, которые когда-то поставили пластиковые окна, изменив конфигурацию. Тогда город за свои средства должен им помочь привести все это в порядок.

В городе должна быть определенная часть, служащая визиткой, так как турист на что-то должен положить глаз. Вот с кофе у вас продвижение хорошее. Т.е. любая проблема имеет пути решения. По каждому конкретному объекту я мог бы дать совет для решения.

- А если владелец упирается: мол, моя собственность, я так хочу.

- Штраф. Есть такое понятие «паспорт фасада». Надо обязать владельца содержать дом в надлежащем состоянии. Нет не решаемых проблем. С каждым человеком можно провести профилактическую беседу, чтобы он понял. Если не поймет по-хорошему, надо оштрафовать сначала на 17 тыс. грн., потом на 170 тыс. грн. Потом обратиться в суд и т.д.

У меня нет случаев, когда предприниматели не начинали уважать власть.

- Сколько стоит во Львове проезд в коммунальном транспорте?

- 5 гривен. Но 80 процентов пассажиров в электротранспорте ездят бесплатно, в коммунальных автобусах все пенсионеры тоже ездят бесплатно.

В этом году мы покупаем для города дополнительно 150 больших автобусов. Это будет очень серьезная инвестиция. Мы будем корректировать стоимость проезда, т.к. топливо пошло вверх, но сохраним бесплатный проезд для пенсионеров.

- Какие именно автобусы вы покупаете?

- В этом году мы покупаем 50 Электронов (больше они сделать не могут) и 100 белорусских МАЗов.

Мы хотим перейти на большие автобусы, убрав маршрутки с города. Это решение уже проголосовано на сессии горсовета. Но это нельзя сделать за один день. В следующем году хотим купить еще 100 автобусов и ведем переговоры о закупке 100 электробусов. Мы сейчас объявили тендер на 50 троллейбусов и приняли решение о закупке 30 немецких трамваев (не новых), после капитального ремонта они еще лет 15 будут служить громаде исправно.

Коммунальный транспорт мы поддерживаем из бюджета, т.к. это убыточная деятельность: сегодняшняя цена проезда не покрывает расходы. Во всем мире коммунальный транспорт является убыточным.

- Как Вы оцениваете работу местной организации партии «Самопомич»?

- Фракция в горсовете достаточно активно работает. У меня только благодарность за большую работу. Хочется чтобы было больше позитивных примеров, но, вы же знаете: сейчас «самопомич» находится под определенным давлением в нашей стране. Хотя, я думаю, это давление даст и позитивные импульсы. Метал становится прочнее от испытаний.

- Как Вы оцениваете сотрудничество «Самопомичи» с «Батькивщиной» в Сумском горсовете и голосование за все ее предложения?

- «Самопомич» работает в интересах громады. Неоднократно поступали предложения «давайте снимем мэра». Я категорический противник этого. Если громада выбрала мэра, она должна организовывать работу так, чтобы он имел возможность работать. Идущая по Украине практика, когда снимают мэров, по моему мнению, это неуважение к действующему законодательству. У «Самопомочи» в данной ситуации действительно решающие голоса. Я считаю это правильным.

- Как Вы добились политической стабильности?

- У меня никогда не было большинства в горсовете. Скажу больше: в прошлой каденции я работал, имея большинство в составе 55 депутатов «Свободы», которые меня ненавидели. Единственно кто меня защищал – это громада города, своим доверием и поддержкой. Я предлагаю всем мерам идти этой дорогой. Если ты начинаешь вступать в какие-то переговоры и договоренности с депутатами за рамками действующего законодательства, это заканчивается катастрофой. Поэтому надо быть в максимальной координации с гражданами нашей страны, которые тебя выбрали и работать в их интересах. Тогда депутаты это понимают и их аппетиты становятся меньшими, хотя они всегда были и есть.

- Этот рецепт Садового будет действовать на президентском уровне?

- Однозначно. Если президент работает для страны, он имеет совсем иные полномочия и может говорить с депутатами совсем другим языком, нежели президент, который зависит от той или иной политической фракции и постоянно должен обменивать интерес государства на выгоду для того или другого депутата, чтобы он стал богаче. Такие вещи недопустимы.

- Сколько депутатов Львовского горсовета являются руководителями коммунальных предприятий? Как руководителям департаментов и Вашим заместителям насчитываются премии? К примеру, у нас городской голова сам себе назначает 300 процентов премии и отдельным подчиненным и советникам. А как у Вас?

- Городскому голове премию могут назначать только депутаты. Сам городской голова не должен назначать себе премию, т.к. это может противоречить действующему законодательству.

Заместители мэра, руководители департаментов, управлений во Львове на 90 процентов люди непартийные, не имеющие отношения ни к одной из партий. У нас два руководителя коммунальных предприятий работали на этих должностях еще до того как стали депутатами. Я не счел нужным уволить их с должности только за то, что их громада выбрала депутатами. Но я категорический противник раздавать должности депутатам. Никогда этого не делал, и делать этого не буду принципиально. Торговать должностями нельзя. На руководящие должности надо назначать людей профессиональных. Они должны думать о работе, а не о политической конъюктуре, служить гражданам своего родного города. Этот интерес должен быть первичен.

- Каким Вы как кандидат в президенты видите будущее сумского машиностроительного объединения? Например, приезжавший до Вас в Сумы Роман Безсмертный считает, что предприятие можно спасти оборонными госзаказами. Как Вы думаете, или там все так далеко зашло с нынешними хозяевами?

- Я знаю, что они между собой рассорены. Такие вещи недопустимы. Потому что предприятия важные для военно-промышленного комплекса должны иметь не просто государственную поддержку, а и понимание владельцев важности сегодняшней ситуации. Однозначно: государство должно иметь влияние на отрасли, важные для безопасности и обороны. Если мы хотим побеждать в войне, а мы обязаны побеждать, у нас должен быть качественный потенциал в авиации, ракетостроении, чего сегодня нет. Мы должны максимально инвестировать в высокие технологии. Должны делать все возможное, чтобы производство было тут – в Украине. Если у нас нет той или иной технологии, ее можно купить, но производство должно быть здесь. Я за поддержку собственного производителя, особенно если речь идет о продукции двойного назначения. Мы сможем победить в войне при одном условии – когда и уровень жизни, и уровень ВВП в Украине будет кардинально другой, нежели сегодня. Россия всегда будет уважать силу. Нас должны бояться, тогда никто не будет нападать.

- Как быть с российскими владельцами наших предприятий?

- А как мы можем во время войны спокойно смотреть на то, что важные предприятия в собственности российского капитала? Это, по-моему, предательство национальных интересов нашей страны. Вы же понимаете, что это война за независимость? Россия хочет видеть Украину как свой ресурс. А мы хотим быть независимой страной. Мы должны побеждать в этой войне. Если у нас на ключевых предприятиях российский владелец, как мы сможем побеждать? Это недопустимые вещи. Должна работать служба безопасности Украины. Тут она должна проявлять свои инициативы, а не то, что они сейчас вытворяют, зачастую крышуя контрабанду, которая сегодня максимально распоясалась в нашей стране.

- Ваши первые шаги (указы) в случае избрания президентом?

- Отдал бы приказ убрать портреты президента из всех кабинетов. У меня в кабинете есть Матерь Божья и флаг Украины. А вот менять портреты президентов… Мы же парламентско-президентская страна, так давайте вешать портреты президента, премьера, председателя Верховной Рады… Что это такое? Это первобытно-общинный строй.

На самом деле указов должно быть много: надо назначать генерального прокурора, руководителя СБУ. Потому что с нынешними хлопцами мы коррупцию не поборем.

- Есть ли у Вас кандидатуры на эти должности?

- Когда назначали Луценко, я предлагал Порошенко не менять закон, а назначить Оксану Сыроид. Она была бы очень профессиональным генпрокурором.

- Вам приписывали в союзники Коломойского. Что вы об этом скажете?

- Никогда он не был моим союзником. Я считаю, это вредно: если твоими союзниками являются олигархи, тогда ты – раб. Никогда рабом не был и никогда не буду. Моя независимость для меня очень ценна. Я - свободный человек и всегда хочу быть свободным.

- А кто Ваши союзники?

- Украинской народ. Мои коллеги с фракции «Самопомич» - 26 депутатов, которые готовы завтра работать министрами – качественные, честные, выстоявшие в непростых ситуациях и давлении на протяжении последних четырех лет. Мы подписали политический союз с партией Демальянс, он открыт для всех других. Почему в 2014 году мы принципиально не брали в список бывших министров, депутатов? Потому что они своей деятельностью, либо бездеятельностью довели страну до разрухи. И слабостью нашей страны воспользовался враг, который оккупировал часть нашей территории. Вы предлагаете с ними иметь какой-то политический альянс?! Нет. Я против этого.

Когда будут выборы в Верховную Раду и туда войдут разные партии, я буду делать все, чтобы они «за круглым столом» работали в интересах Украины. Это является самым важным. А вступать в политические союзы я бы поостерегся. Репутация – это вещь, которую можно испортить одним лишь действием.

- Тимошенко или Гриценко могут быть Вашими союзниками?

- Надо весь политикум собрать за «круглый стол», чтобы они служили украинскому народу. Кто готов, пусть служит. Кто не готов – спасибо, до свидания.