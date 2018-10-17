Олег Медуниця: субсидії мають отримати усі малозабезпечені верстви населення 17 жовтня уряд ухвалив зміни до порядку призначення субсидій. Головне, що ці зміни набирають чинності з 1 жовтня.

А отже громадянам, які вже подали свої документи на отримання субсидій, не потрібно додатково звертатися до відділів соцзахисту, перегляд їхніх звернень відбуватиметься автоматично, – запевнила Людмила Мусіяка, заступник директора соціального захисту населення Сумської ОДА.

«Хочу пояснити своїм виборцям і своїм політичним опонентам, що єдиний шлях змінити стан речей, який не влаштовує громадян, – уважно вислухати їхні зауваження/пропозиції, порадитися з профільними фахівцями, сформулювати конкретний документ з конкретними пропозиціями і «приробити» цьому документу ніжки. Тобто пройти усю процедуру від ініціативи до прийняття рішення», – говорить народний депутат від Сум Олег Медуниця. – І рішення прийняте! Дискримінаційний порядок призначення субсидій змінено! Асе решта – чистої води популізм і введення громадян в оману».

Чого і як ми добивалися. «Так, за часів уряду Яценюка субсидії були лібералізованими, фактично надавалися у заявочний спосіб. І всі пам’ятають, що отримували платіжки з «мінусами» за газ, намагалися його випалити, бо ж наступного разу не дадуть субсидії… Тепер почали «прикручувати гайки» Можливо, так і треба. Але для деяких категорій це «прикручування» надмірне, – говорить нардеп Медуниця. – Під час особистих прийомів громадян почали надходити численні скарги про незаконне позбавлення людей субсидії. Проаналізувавши ситуацію, та проконсультувавшись із фахівцями нашого департаменту соцзахисту, я вийшов до Уряду з конкретними трьома основними позиціями, які неодноразово озвучував у своїх депутатських зверненнях, у виступах з трибуни ВР, на годинах запитань до Уряду, на брифінгах».

Не сплачуєш єдиний соціальний внесок – не маєш права на субсидію. Це перша категорія громадян, яка на мою думку, несправедливо була позбавлена права на субсидію. Адже ми прекрасно знаємо сьогоднішні проблеми на Сумському НВО. Тисячі заводчан не лише не отримують заробітної плати, а ще й роботодавець не сплачує за своїх працівників ЄСВ, тобто автоматично ще й позбавляє людей права на субсидію. Сюди ж відносяться і матері-одиначки, які самотужки виховують дітей-інвалідів. Вони живуть на пенсію по догляду за дитиною-інвалідом. Відповідно вони також не сплачується ЄСВ з пенсії і таким чином позбавлені субсидії. Це не несправедливо і дискримінаційно для цієї категорії громадян. Є ряд інших громадян, які являються соціальними працівниками у тому сенсі, що доглядають своїх хворих родичів. Відтепер громадяни, які не сплачують ЄСВ не з власної вини, мають право на субсидію.

Не проживаєш за місцем реєстрації, але твій дохід враховується до доходу цього домогосподарства і субсидія не нараховується. Тобто реальні люди, які ведуть домогосподарство, змушені подавати довідки про доходи тих громадян, які об’єктивно не проживають на території домогосподарства. Приміром виїхали закордон на роботу чи навчання. Я вважаю, що для обрахування доходів необхідно брати доходи тих людей, які фактично ведуть там домогосподарство. Адже різні бувають обставини. Цю несправедливість також необхідно усунути. Відтепер підтвердження офіційної зайнятості та сплати податків в іншому місті чи країні доводить те, що людина утримує якесь інше домогосподарство і її доходи не обраховуються до загального доходу заявника на субсидію.

Розлучилися – покажи свої доходи і держава позбавить субсидії матір-одиначку. Взагалі абсурдна ситуація. Якщо батько розлучився, є рішення суду, батько вже, можливо, створив нову смію і там оформив субсидію… А мати-одиначка, яка має на руках лише рішення суду 10-річної давнини, не лише аліментів не отримує від нього, а й ні сном, ні духом не знає де він. Чому вона має його розшукувати, дізнаватися про розмір його доходів, які потім будуть зараховуватися їй до сукупного сімейного доходу? Відтепер доходи розлучених батьків за наявності дитини не враховуються.

Утім, ще не всі наші пропозиції враховані Кабміном. Але це перша і вагома наша перемога!

І пам’ятайте головне, усі документи і закони пишуть люди. Люди ж вправі і змінювати ці закони. Тому не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо відстоювати інтереси інших категорій субсидіянтів, які несправедливо позбавлені такого права.

За індивідуальними консультаціями сумчани можуть звертатися до відділів соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації, або ж за телефоном гарячої лінії департаменту соцзахисту 60-02-08.

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